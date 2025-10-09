M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' I t a l i a “ è u n p a e s e l e a d e r . S e g u a r d i a m o a l i v e l l o d e i P a e s i e u r o p e i s i a m o s e c o n d i s o l o a i P a e s i B a s s i . P e r d a r e u n d a t o , a o g g i i n I t a l i a c i r c a i l 2 0 % d e i n o s t r i p r o d o t t i g i à c o n t i e n e p r o d o t t o d a r i c i c l o , q u i n d i s i c u r a m e n t e a n c h e k p i m o l t o i m p o r t a n t i ” . L o h a d e t t o o g g i a l l ’ A d n k r o n o s M a s s i m o D i A m a t o , v i c e p r e s i d e n t e A s s o l o m b a r d a c o n d e l e g a a l l ' E c o n o m i a c i r c o l a r e e T e c n o l o g i e a m b i e n t a l i , a m a r g i n e d e l c o n v e g n o “ C r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i ” p r e s s o S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O m n i s y s t . L a L o m b a r d i a “ è u n ' e c c e l l e n z a ” . A l i v e l l o d i r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a “ n o i s i a m o g i à o l t r e i l 7 3 % , q u a n d o l a m e d i a e u r o p e a è a l d i s o t t o d e l 4 0 , m a s o p r a t t u t t o l a L o m b a r d i a h a u n m o d e l l o t a l e p e r c u i s i è r e s a a u t o s u f f i c i e n t e n e l l a g e s t i o n e d e l c i c l o d e i r i f i u t i . Q u e s t a è u n a d e l l e g r a n d i t e m a t i c h e , s o p r a t t u t t o s e l a g u a r d i a m o n e l p a n o r a m a i t a l i a n o ” . “ L e n o s t r e i s t i t u z i o n i – h a s o t t o l i n e a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d i A s s o l o m b a r d a - d e v o n o f a r e d i p i ù p e r f a r s ì c h e q u e s t o m o d e l l o s i a r e p l i c a t o , p o s s i b i l m e n t e a l i v e l l o i t a l i a n o m a a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o , p e r c h é è e v i d e n t e c h e q u e s t a è u n a d e l l e l e v e p e r f a r s ì c h e s i v e n g a a c r e a r e q u e l l ’ e c o s i s t e m a c h e n o n è s o l o f a t t o d i n o r m e , m a a n c h e d i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i a t t i a i n c e n t i v a r e u n c a m b i a m e n t o ” . “ B i s o g n a s p i n g e r e l e n o s t r e a z i e n d e v e r s o u n m o d e l l o p i ù s o s t e n i b i l e e f a r l e v a s u l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e s o p r a t t u t t o p e r g e n e r a r e c o m p e t i t i v i t à e i n d i p e n d e n z a v e r s o l ' e s t e r o ” . “ L e i s t i t u z i o n i p o s s o n o a v e r e u n r u o l o a s s o l u t a m e n t e c e n t r a l e e p o s s o n o e s s e r e a t u t t i g l i e f f e t t i u n m o t o r e d i c a m b i a m e n t o ” p e r a b i l i t a r e l e f i l i e r e s o s t e n i b i l i e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . “ È c h i a r o c h e n o i o g g i d o b b i a m o i n t e r v e n i r e a l i v e l l o d i r e g o l e , q u i n d i c r e a r e c h i a r e z z a n o r m a t i v a – h a m e s s o i n g u a r d i a D i A m a t o - . C o m e A s s o l o m b a r d a r i t e n i a m o a n c h e c h e i l p a r t e n a r i a t o p u b b l i c o p r i v a t o s i a u n q u a l c o s a s u c u i s p i n g e r e m o l t o d i p i ù p e r c h é è u n a d e l l e l e v e p r i n c i p a l i p e r f a r s ì c h e a p p u n t o s i c o n v e r g a v e r s o u n m o d e l l o p i ù s o s t e n i b i l e , q u i n d i d i a d o z i o n e d e l l e l o g i c h e d i e c o n o m i a c i r c o l a r e , d e l l o s v i l u p p o d e l l e f i l i e r e . E o v v i a m e n t e q u e s t a è u n a l e v a p e r r e n d e r e l e n o s t r e a z i e n d e s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v e e i n d i p e n d e n t i ” .