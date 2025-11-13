Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - Tra i Comuni vincitori del Cresco Award 2025 Comuni sostenibili e Agenda 2030 a Bologna, Portici (Napoli) si è distinto nella categoria sopra i 50 mila abitanti con il progetto Baby Screen, dedicato alla prevenzione e tutela della salute dei bambini. "È un programma che realizziamo insieme alla ASL e allassociazione dei pediatri ha spiegato il sindaco Vincenzo Cuomo e che promuove seminari rivolti ai genitori sui corretti stili di vita, leducazione alimentare e familiare, oltre a prevedere ambulatori pediatrici gratuiti nei fine settimana". Lobiettivo è prevenire e alleggerire la pressione sui pronto soccorso, offrendo un servizio territoriale di prossimità. "Lesperienza ha già dato risultati eccellenti ha aggiunto Cuomo perché abbiamo sottratto centinaia di accessi ospedalieri, migliorando la presa in carico dei bambini e il benessere delle famiglie». Il progetto, finanziato dallambito sociosanitario 11, proseguirà con nuovi screening cardiologici nelle scuole. "Investire nella prevenzione infantile significa investire in una città più sana e sostenibile", ha concluso il sindaco.