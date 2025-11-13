R o m a , 1 3 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - T r a i C o m u n i v i n c i t o r i d e l C r e s c o A w a r d 2 0 2 5 – C o m u n i s o s t e n i b i l i e A g e n d a 2 0 3 0 a B o l o g n a , P o r t i c i ( N a p o l i ) s i è d i s t i n t o n e l l a c a t e g o r i a s o p r a i 5 0 m i l a a b i t a n t i c o n i l p r o g e t t o B a b y S c r e e n , d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e e t u t e l a d e l l a s a l u t e d e i b a m b i n i . " È u n p r o g r a m m a c h e r e a l i z z i a m o i n s i e m e a l l a A S L e a l l ’ a s s o c i a z i o n e d e i p e d i a t r i – h a s p i e g a t o i l s i n d a c o V i n c e n z o C u o m o – e c h e p r o m u o v e s e m i n a r i r i v o l t i a i g e n i t o r i s u i c o r r e t t i s t i l i d i v i t a , l ’ e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e e f a m i l i a r e , o l t r e a p r e v e d e r e a m b u l a t o r i p e d i a t r i c i g r a t u i t i n e i f i n e s e t t i m a n a " . L ’ o b i e t t i v o è p r e v e n i r e e a l l e g g e r i r e l a p r e s s i o n e s u i p r o n t o s o c c o r s o , o f f r e n d o u n s e r v i z i o t e r r i t o r i a l e d i p r o s s i m i t à . " L ’ e s p e r i e n z a h a g i à d a t o r i s u l t a t i e c c e l l e n t i – h a a g g i u n t o C u o m o – p e r c h é a b b i a m o s o t t r a t t o c e n t i n a i a d i a c c e s s i o s p e d a l i e r i , m i g l i o r a n d o l a p r e s a i n c a r i c o d e i b a m b i n i e i l b e n e s s e r e d e l l e f a m i g l i e » . I l p r o g e t t o , f i n a n z i a t o d a l l ’ a m b i t o s o c i o s a n i t a r i o 1 1 , p r o s e g u i r à c o n n u o v i s c r e e n i n g c a r d i o l o g i c i n e l l e s c u o l e . " I n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e i n f a n t i l e s i g n i f i c a i n v e s t i r e i n u n a c i t t à p i ù s a n a e s o s t e n i b i l e " , h a c o n c l u s o i l s i n d a c o .