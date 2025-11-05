R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a n o n è s e m p l i c e m e n t e u n c a n a l e c o m m e r c i a l e : è u n a t t o r e s t r a t e g i c o c h e c o n n e t t e i m p r e s e e c i t t a d i n i , t r a s c e l t e p r o d u t t i v e e d i c o n s u m o . L e a z i e n d e d e l l a d i s t r i b u z i o n e p o s s o n o d a r e u n c o n t r i b u t o m o l t o i m p o r t a n t e d i c o n o s c e n z a , e s p e r i e n z a e c a p a c i t à s t i m o l a n d o i p r o p r i f o r n i t o r i v e r s o s c e l t e s o s t e n i b i l i e d a l l ’ a l t r o f a v o r e n d o a d e g u a t e a b i t u d i n i d i c o n s u m o . N e g l i u l t i m i a n n i , i l s e t t o r e h a d i m o s t r a t o u n a c r e s c e n t e c a p a c i t à d i g e n e r a r e e s t e r n a l i t à p o s i t i v e l u n g o t u t t a l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e , a s s u m e n d o u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n a s o s t e n i b i l i t à c h e n o n è s o l o a m b i e n t a l e , m a a n c h e e c o n o m i c a e s o c i a l e " . C o s ì C a r l o A l b e r t o B u t t a r e l l i , p r e s i d e n t e d i F e d e r d i s t r i b u z i o n e , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a t a v o l a r o t o n d a d e d i c a t a a l ' R u o l o d e l l a s o s t e n i b i l i t à n e i r a p p o r t i d i f i l i e r e i n t e g r a t e ' , a E c o m o n d o . I n p a r t i c o l a r e , B u t t a r e l l i s p i e g a c h e " p e r ' c e r t i f i c a r e ' l a s e n s i b i l i t à d e l s e t t o r e s u i t e m i d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e s o s t e n i b i l i t à , F e d e r d i s t r i b u z i o n e è s t a t a l a p r i m a a s s o c i a z i o n e i n I t a l i a a r e d i g e r e u n b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à " e r i c o r d a i l r u o l o d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a c o m e " p i l a s t r o d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e p r o d u z i o n i n a z i o n a l i " . S u l f r o n t e d e l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e , p o i , " l a d i s t r i b u z i o n e s i i m p e g n a a t t i v a m e n t e n e l l a d i f e s a d e i d i r i t t i u m a n i l u n g o t u t t a l a f i l i e r a , p r o m u o v e n d o c o d i c i e t i c i c o n d i v i s i c o n i f o r n i t o r i e c o n t r a s t a n d o f e n o m e n i c o m e i l c a p o r a l a t o e i l l a v o r o m i n o r i l e " S e c o n d o B u t t a r e l l i , " p e r t r a s f o r m a r e l a s o s t e n i b i l i t à d a e l e m e n t o d i i m m a g i n e a l e v a d i c a m b i a m e n t o r e a l e , è n e c e s s a r i o c o s t r u i r e u n d i a l o g o c o n d i v i s o t r a d i s t r i b u z i o n e , i n d u s t r i a , a g r i c o l t u r a e i s t i t u z i o n i . Q u e s t o s i g n i f i c a d e f i n i r e o b i e t t i v i c o m u n i e m e t r i c h e i n t e r o p e r a b i l i , c a p a c i d i m i s u r a r e g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i , s o c i a l i e d e c o n o m i c i i n m o d o t r a s p a r e n t e e c o m p a r a b i l e . L a d i s t r i b u z i o n e p u ò s v o l g e r e u n r u o l o d i f a c i l i t a t o r e , a t t i v a n d o p r o g e t t i d i f i l i e r a s u t e m i s t r a t e g i c i c o m e l a l o g i s t i c a d e c a r b o n i z z a t a , i l p a c k a g i n g c i r c o l a r e , l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e p r o d u z i o n i l o c a l i . Q u e s t i p r o g e t t i d e v o n o e s s e r e c o - p r o g e t t a t i , s u p e r a n d o l a l o g i c a d e l m e r o r a p p o r t o c o m m e r c i a l e e p r o m u o v e n d o u n a v e r a a l l e a n z a i n d u s t r i a l e " .