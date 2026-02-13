R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l l a X X I I G i o r n a t a N a z i o n a l e d e l R i s p a r m i o E n e r g e t i c o e d e g l i S t i l i d i V i t a S o s t e n i b i l i , B a r i l l a r i n n o v a l a p r o p r i a a d e s i o n e a ' M ’ I l l u m i n o d i M e n o ' , l ’ i n i z i a t i v a s i m b o l o d e l l ’ i m p e g n o c o n d i v i s o p e r u n u s o p i ù c o n s a p e v o l e d e l l ’ e n e r g i a . A n c h e q u e s t ’ a n n o - s p i e g a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - i l G r u p p o s p e g n e r à l e l u c i d e l l a s e d e d i P e d r i g n a n o ( P R ) , a t e s t i m o n i a n z a d i u n ’ a t t e n z i o n e c o n c r e t a v e r s o l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a e l a r i d u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e . U n g e s t o s i m b o l i c o c h e r i f l e t t e u n i m p e g n o s t r u t t u r a l e e d i l u n g o p e r i o d o . P e r B a r i l l a , i n f a t t i , l a s o s t e n i b i l i t à e n e r g e t i c a r a p p r e s e n t a u n a l e v a s t r a t e g i c a d e l p r o p r i o m o d e l l o i n d u s t r i a l e . G u a r d a n d o a l f u t u r o , i l G r u p p o h a f i s s a t o u n o b i e t t i v o c h i a r o : r a g g i u n g e r e e n t r o i l 2 0 3 0 u n a p o t e n z a i n s t a l l a t a d i 2 4 M W p e r l ’ a u t o - p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a f o n t i r i n n o v a b i l i , c o n t r i b u e n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a r e s i l i e n z a i n d u s t r i a l e . P e r r e n d e r e c o n c r e t a q u e s t a v i s i o n e , n e l 2 0 2 4 B a r i l l a h a a v v i a t o l ’ E n e r g y & W a t e r P l a n , u n p i a n o d e d i c a t o a g l i s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i c h e p r e v e d e 1 6 8 m i l i o n i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i c u m u l a t i e n t r o i l 2 0 3 0 . I l p i a n o è f o c a l i z z a t o s u t r e a m b i t i p r i n c i p a l i : e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o d e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i , g e s t i o n e p i ù s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e i d r i c h e e s v i l u p p o d i i m p i a n t i d i a u t o p r o d u z i o n e d i e n e r g i a d a f o n t i r i n n o v a b i l i . P r e s e n t e i n o l t r e 1 0 0 P a e s i c o n 3 0 s i t i p r o d u t t i v i n e l m o n d o , B a r i l l a c o n s i d e r a l ’ u s o s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e e n e r g e t i c h e u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a , p r o m u o v e n d o u n a c u l t u r a d i f f u s a d e l l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a i n t e g r a t a n e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i e n e l l e s c e l t e d i i n v e s t i m e n t o . P e r g a r a n t i r e u n m i g l i o r a m e n t o c o n t i n u o d e l l e p r e s t a z i o n i e n e r g e t i c h e , i l G r u p p o h a a d o t t a t o i l S i s t e m a d i G e s t i o n e d e l l ’ E n e r g i a c o n f o r m e a l l a n o r m a U N I E N I S O 5 0 0 0 1 , o g g i d i f f u s o i n 2 5 s t a b i l i m e n t i c e r t i f i c a t i , c o m p r e n d e n t i t u t t i i s i t i p r o d u t t i v i e u r o p e i . N e l 2 0 2 4 h a n n o i n o l t r e c o m p l e t a t o i l p e r c o r s o d i p r i m a c e r t i f i c a z i o n e l o s t a b i l i m e n t o d i M u g g i a ( T r i e s t e ) , l ’ H e a d Q u a r t e r d e l l a F r a n c i a a P a r i g i e g l i u f f i c i d i C h â t e a u r o u x . I l p a s t i f i c i o d i P a r m a è s o g g e t t o a l l ’ E m i s s i o n s T r a d i n g S c h e m e ( E t s ) , c o n c o n s u m i e d e m i s s i o n i d i C O 2 v e r i f i c a t i e c e r t i f i c a t i d a e n t i t e r z i . Q u e s t o a p p r o c c i o s t r u t t u r a t o s i t r a d u c e n e l p r o g e t t o E s p - E n e r g y S a v i n g P r o g r a m , a t t i v o d a l 2 0 0 4 , c h e f a v o r i s c e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e m i g l i o r i s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e e g e s t i o n a l i p e r l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e l l e p e r f o r m a n c e e n e r g e t i c h e . P a r a l l e l a m e n t e , B a r i l l a h a i n c r e m e n t a t o l ’ u t i l i z z o d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a f o n t i r i n n o v a b i l i , g r a z i e a l l e G a r a n z i e d i O r i g i n e ( G O ) , c o p r e n d o i n t e r a m e n t e n u m e r o s i m a r c h i d e l G r u p p o . N e l 2 0 2 4 i l G r u p p o h a i n v e s t i t o c i r c a 1 0 , 5 m i l i o n i d i e u r o i n i n t e r v e n t i l e g a t i a l l ’ e n e r g i a , t r a e f f i c i e n t a m e n t o , r e v a m p i n g d e g l i i m p i a n t i d i t r i g e n e r a z i o n e e n u o v e i n s t a l l a z i o n i p e r l ’ a u t o p r o d u z i o n e d a f o n t i r i n n o v a b i l i . N e i p a s t i f i c i i t a l i a n i s o n o a t t i v i i m p i a n t i d i t r i g e n e r a z i o n e a d a l t o r e n d i m e n t o , c h e m i g l i o r a n o l ’ e f f i c i e n z a c o m p l e s s i v a e r i d u c o n o l ’ i m p i e g o d i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i . A s u p p o r t o d i q u e s t e a z i o n i , B a r i l l a c o n t i n u a a i n v e s t i r e n e l l a f o r m a z i o n e d e l l e p e r s o n e , d i f f o n d e n d o p r a t i c h e o p e r a t i v e o r i e n t a t e a l l a r i d u z i o n e d e i c o n s u m i e n e r g e t i c i . N e g l i u l t i m i d u e a n n i , p o i , i l G r u p p o h a t r i p l i c a t o l a p o t e n z a i n s t a l l a t a d i i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i p e r l ’ a u t o p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a r i n n o v a b i l e n e i p r o p r i s i t i p r o d u t t i v i i t a l i a n i e p r e v e d e d i t r i p l i c a r l a n u o v a m e n t e e n t r o i l 2 0 2 6 , r a g g i u n g e n d o q u a s i 9 M W p d i p o t e n z a i n s t a l l a t a . O g g i t u t t e l e f o r n e r i e i t a l i a n e B a r i l l a u t i l i z z a n o i l 1 0 0 % d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a f o n t e r i n n o v a b i l e , a c q u i s t a t a c o n G a r a n z i e d i O r i g i n e o a u t o p r o d o t t a . U n i m p e g n o c h e c o i n v o l g e i n p a r t i c o l a r e M u l i n o B i a n c o , c h e d a o l t r e c i n q u e a n n i u t i l i z z a e s c l u s i v a m e n t e e n e r g i a i d r o e l e t t r i c a p r o d o t t a d a l l ’ i m p i a n t o a l i m e n t a t o d a l L a g o d i R e s i a , c o m e i n d i c a t o d a l l o g o d e d i c a t o s u l l e c o n f e z i o n i . T r a g l i e s e m p i p i ù s i g n i f i c a t i v i , l o s t a b i l i m e n t o d i p r o d u z i o n e s u g h i d i R u b b i a n o ( P R ) : l ’ i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o i n s t a l l a t o n e l 2 0 2 4 c o n s e n t e , n e l p e r i o d o e s t i v o c a r a t t e r i z z a t o d a l p i c c o p r o d u t t i v o d e i P e s t i a l b a s i l i c o , d i c o p r i r e i l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o d i c i r c a u n g i o r n o d i p r o d u z i o n e a s e t t i m a n a g r a z i e a l l ’ e n e r g i a r i n n o v a b i l e a u t o p r o d o t t a .