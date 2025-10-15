R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n p e r c o r s o f o r m a t i v o g r a t u i t o p e r p r o m u o v e r e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e n e l l a f i l i e r a c o r i l i c o l a i t a l i a n a : è s t a t o l a n c i a t o u f f i c i a l m e n t e l ’ H a z e l n u t A g r o n o m y P r o g r a m , l a p r i m a s c u o l a t e c n i c a i n I t a l i a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l n o c c i o l o , p r o m o s s a d a F e r r e r o H a z e l n u t C o m p a n y ( H C o ) , l a d i v i s i o n e d e l G r u p p o F e r r e r o d e d i c a t a a l l a f i l i e r a g l o b a l e d e l l a n o c c i o l a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ E u r o p e a n I n s t i t u t e o f I n n o v a t i o n f o r S u s t a i n a b i l i t y ( E i i s ) e c o n i l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e i D o t t o r i A g r o n o m i e D o t t o r i F o r e s t a l i ( C o n a f ) . I l p r o g r a m m a n a s c e p e r s o s t e n e r e l ’ i n n o v a z i o n e , l a s o s t e n i b i l i t à e l a f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e n e l l a f i l i e r a i t a l i a n a d e l l a n o c c i o l a , u n s e t t o r e c h e o g g i a f f r o n t a s f i d e c o m p l e s s e l e g a t e a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i e a l l e n u o v e f i t o p a t i e . N e g l i u l t i m i a n n i , l a p r o d u z i o n e d i n o c c i o l e i n I t a l i a h a r e g i s t r a t o u n c a l o s i g n i f i c a t i v o , i n a l c u n e a r e e f i n o a l 6 0 - 7 0 % , a c a u s a d i e s t a t i t o r r i d e , p r e c i p i t a z i o n i i r r e g o l a r i e m a l a t t i e d e l l e p i a n t e , c h e h a n n o m e s s o i n d i f f i c o l t à m i g l i a i a d i a z i e n d e a g r i c o l e . I n q u e s t o s c e n a r i o , l ’ H a z e l n u t A g r o n o m y P r o g r a m r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a s t r u t t u r a l e e d i l u n g o p e r i o d o , f o n d a t a s u l l a c o n d i v i s i o n e d i c o m p e t e n z e , l a f o r m a z i o n e t e c n i c a e l ’ a d o z i o n e d i p r a t i c h e r e s i l i e n t i e s o s t e n i b i l i p e r l ’ a m b i e n t e . G r a t u i t o p e r i c a n d i d a t i s e l e z i o n a t i , i l p e r c o r s o è r i v o l t o a d a g r o n o m i , t e c n i c i d i c o o p e r a t i v e , p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e e s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i i n s c i e n z e a g r a r i e a l l ’ u l t i m o a n n o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i d i f f o n d e r e p r a t i c h e a g r o n o m i c h e a v a n z a t e , r e s i l i e n t i e d e c o c o m p a t i b i l i e r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e m o n d o a c c a d e m i c o . L a d u r a t a c o m p l e s s i v a è d i o t t o m e s i e i l p r o g r a m m a p r e v e d e m o d u l i o n l i n e e s e s s i o n i i n p r e s e n z a n e l l e p r i n c i p a l i r e g i o n i c o r i l i c o l e i t a l i a n e . L e m i g l i o r i s o l u z i o n i s v i l u p p a t e d a i p a r t e c i p a n t i s a r a n n o p r e s e n t a t e d u r a n t e l ’ H a z e l n u t S u m m i t , e v e n t o n a z i o n a l e d e d i c a t o a l s e t t o r e , p r e v i s t o a R o m a n e l g i u g n o 2 0 2 6 . “ I n q u e s t o m o m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e d i f f i c i l e , c o n q u e s t o p r o g r a m m a v o g l i a m o s t i m o l a r e l ’ i n n o v a z i o n e n e l l a c o r i l i c o l t u r a e r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d e l t e s s u t o t e r r i t o r i a l e . F e r r e r o m a n t i e n e u n f o r t i s s i m o l e g a m e c o n l a n o c c i o l a i t a l i a n a e c o n f e r m a i l s u o i m p e g n o p e r i l t e r r i t o r i o ” , a f f e r m a M a r c o B o t t a , G e n e r a l M a n a g e r F e r r e r o H a z e l n u t C o m p a n y . “ È u n ’ o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i a p e r i p r o f e s s i o n i s t i a g r i c o l i d i m i s u r a r s i c o n s f i d e r e a l i a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o f o r m a t i v o i n n o v a t i v o c h e m a n t i e n e a l c e n t r o l a s o s t e n i b i l i t à d i l u n g o p e r i o d o ” , d i c h i a r a C a r l o A l b e r t o P r a t e s i , p r e s i d e n t e E i i s . “ È u n ’ i n i z i a t i v a q u a n t o m a i a t t u a l e p e r r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d e g l i a g r o n o m i i n u n s e t t o r e s t o r i c o e s t r a t e g i c o p e r l ’ I t a l i a . C o n i l r i c o n o s c i m e n t o d e i c r e d i t i f o r m a t i v i , C o n a f n e s o t t o l i n e a i l v a l o r e p e r l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e e p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a a g r i c o l o p i ù r e s i l i e n t e e s o s t e n i b i l e ” , c o n c l u d e M a u r o U n i f o r m i , P r e s i d e n t e C o n a f . L e c a n d i d a t u r e s o n o a p e r t e f i n o a l 9 n o v e m b r e 2 0 2 5 , e i l p r o g r a m m a p r e n d e r à u f f i c i a l m e n t e i l v i a a n o v e m b r e .