R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n f o n d o d i 6 0 m i l a e u r o p e r i l p a g a m e n t o d i b o l l e t t e d i l u c e e g a s e l a p r o m o z i o n e d i u n p e r c o r s o d i e d u c a z i o n e e c o n s a p e v o l e z z a p e r i c o n s u m i : n a s c e ' E n e r g i a i n F r a n c i a c o r t a ' , i l p r o g e t t o r e a l i z z a t o g r a z i e a l l ’ a c c o r d o t r a B a n c o d e l l ’ e n e r g i a , F o n d a z i o n e L g h , C o g e m e S p a e A s s o c i a z i o n e R i u s o 3 , e n t e a t t u a t o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a ' B a n c o d e l r i u s o ' , u n s e r v i z i o o r i e n t a t o a l l a s o l i d a r i e t à e a l l a c o n d i v i s i o n e , a l n o n s p r e c o , a l r i u t i l i z z o d e g l i o g g e t t i e d e l l e r i s o r s e e a l l a p r o m o z i o n e d e l l e c a p a c i t à i n d i v i d u a l i , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i 1 1 C o m u n i d e l S u d O v e s t b r e s c i a n o . I l p r o g e t t o s i p r o p o n e l ’ o b i e t t i v o d i s o s t e n e r e i n u c l e i f a m i l i a r i a r i s c h i o d i p o v e r t à , a n c h e e n e r g e t i c a , g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i F o n d a z i o n e L g h , f o n d a z i o n e d e l g r u p p o A 2 A a t t i v a i n L o m b a r d i a , t r a i f o n d a t o r i d e l l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a . ' E n e r g i a i n F r a n c i a c o r t a ' r i e n t r a n e l f i l o n e ' E n e r g i a i n p e r i f e r i a ' , p r o m o s s o d a B a n c o d e l l ’ e n e r g i a p e r s u p p o r t a r e l e f a m i g l i e i n s i t u a z i o n i d i v u l n e r a b i l i t à e n e r g e t i c a , r e s i d e n t i n e l l e z o n e p i ù p e r i f e r i c h e d e l l e c i t t à i t a l i a n e e n e i p i c c o l i c o m u n i . U n o s t r u m e n t o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e , s e s i g u a r d a a i n u m e r i d e l f e n o m e n o i n I t a l i a c h e , s e c o n d o i d a t i O i p e - O s s e r v a t o r i o I t a l i a n o s u l l a P o v e r t à E n e r g e t i c a 2 0 2 3 , i n t e r e s s a 2 , 3 6 m i l i o n i d i f a m i g l i e , p a r i a c i r c a i l 9 % d e l t o t a l e , u n d a t o i n r a p i d a c r e s c i t a . “ A f f r o n t a r e l a p o v e r t à e n e r g e t i c a s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e c h e l ’ a c c e s s o a l l ’ e n e r g i a è u n a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r l a d i g n i t à e l ’ a u t o n o m i a d e l l e p e r s o n e . C o m e F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a l a v o r i a m o p e r f a r s ì c h e n e s s u n o s i a e s c l u s o , s o s t e n e n d o l e f a m i g l i e n e i m o m e n t i d i m a g g i o r e f r a g i l i t à . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n i n o s t r i p a r t n e r c i p e r m e t t e d i t r a s f o r m a r e q u e s t o i m p e g n o i n r i s u l t a t i c o n c r e t i , o f f r e n d o a i t e r r i t o r i s t r u m e n t i c a p a c i d i g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e n e l l u n g o p e r i o d o ” , s p i e g a S i l v i a P e d r o t t i , R e s p o n s a b i l e F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a . B a n c o d e l l ’ e n e r g i a c o n d i v i d e c o n C o g e m e l ’ o b i e t t i v o d i s o s t e n e r e p e r s o n e e f a m i g l i e a p p a r t e n e n t i a f a s c e s o c i a l i d e b o l i a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e s o l i d a l i d i t i p o e c o n o m i c o , a t t i v i t à e d u c a t i v e e r e a l i z z a z i o n e d i m o d e l l i d i i n t e r v e n t o l e g a t i a l l a p r o m o z i o n e e a l l o s v i l u p p o d i e n e r g i e r i n n o v a b i l i ; R i u s o 3 n a s c e c o n f i n a l i t à s o c i a l i p e r f a v o r i r e l o s c a m b i o d i b e n i , s e r v i z i e a t t i v i t à t r a l e p e r s o n e , c r e a n d o u n m o d e l l o o r i e n t a t o a l l a s o l i d a r i e t à e a l l a c o n d i v i s i o n e , a l n o n s p r e c o e a l r i u t i l i z z o d i o g g e t t i e r i s o r s e : d a q u i l ’ a c c o r d o p e r r i s p o n d e r e a l b i s o g n o d i s i n g o l i e f a m i g l i e v u l n e r a b i l i c h e v i v o n o s u l t e r r i t o r i o d e l l a F r a n c i a c o r t a e d e l l ’ o v e s t b r e s c i a n o , c o i n v o l g e n d o a n c h e i S e r v i z i S o c i a l i d i 1 1 a m m i n i s t r a z i o n i , t u t t e a d e r e n t i d a l 2 0 1 8 a l p r o g e t t o ' B a n c o d e l r i u s o ' ( B e r l i n g o , C a s t e g n a t o , C a z z a g o S a n M a r t i n o , C a s t r e z z a t o , C o l o g n e , I s e o , L o g r a t o , M a c l o d i o , P a d e r n o F r a n c i a c o r t a , P a s s i r a n o , R o v a t o ) c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n s o l i d a r e u n n e t w o r k t e r r i t o r i a l e g i à c o s t i t u i t o e i m p e g n a t o i n a t t i v i t à s o l i d a l i s u l t e r r i t o r i o . O l t r e a l p a g a m e n t o d i r e t t o d e l l e b o l l e t t e , s a r a n n o o r g a n i z z a t i e v e n t i f o r m a t i v i r i v o l t i a g l i o p e r a t o r i p e r f o r n i r e l o r o l e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e p e r i n f o r m a r e e s e n s i b i l i z z a r e l e f a m i g l i e b e n e f i c i a r e s u i t e m i d e l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e d e l r i s p a r m i o e n e r g e t i c o e a t a l f i n e v e r r a n n o c r e a t e e c o o r d i n a t e l e f i g u r e d e i T e d - T u t o r p e r l ’ E n e r g i a D o m e s t i c a . “ S i a m o p a r t i c o l a r m e n t e f i e r i , c o m e F o n d a z i o n e L g h e c o - f o n d a t o r i d i B a n c o d e l l ’ e n e r g i a , d i p o t e r s o s t e n e r e u n n u o v o p r o g e t t o v o l t o a c o n t r a s t a r e l a p o v e r t à e n e r g e t i c a n e i t e r r i t o r i i n c u i o p e r i a m o - a f f e r m a G i o r g i o B o n t e m p i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e L g h - L a p o v e r t à e n e r g e t i c a è u n a r e a l t à c h e t o c c a m o l t e f a m i g l i e , e i l p r o g e t t o ‘ E n e r g i a i n F r a n c i a c o r t a ’ n e è u n a r i s p o s t a c o n c r e t a , i n g r a d o d i o f f r i r e u n s o s t e g n o i m m e d i a t o e a l l o s t e s s o t e m p o p r o p o r r e u n p e r c o r s o f o r m a t i v o c h e a i u t i l e p e r s o n e a d i v e n t a r e p r o t a g o n i s t e c o n s a p e v o l i d e l l e p r o p r i e s c e l t e e n e r g e t i c h e . N o n p a r l i a m o d i s e m p l i c e a s s i s t e n z a , m a d i u n a c c o m p a g n a m e n t o s t r u t t u r a t o c h e m i r a a r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e e l a c a p a c i t à d i g e s t i o n e , g e n e r a n d o u n i m p a t t o p o s i t i v o e d u r a t u r o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a ” . “ S i a m o n a t i n e l t e r r i t o r i o e p e r i l t e r r i t o r i o d a p i ù d i c i n q u a n t ’ a n n i e q u e s t a m i s s i o n l a t r a d u c i a m o n e l n o s t r o a g i r e q u o t i d i a n o . F a r e s e r v i z i d i p u b b l i c a u t i l i t à s i g n i f i c a a v e r e u n o s g u a r d o c h e v a o l t r e l e d i n a m i c h e c l a s s i c h e d e l f a r e i m p r e s a : s i g n i f i c a c r e a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o p e r l e n o s t r e c o m u n i t à , a m a g g i o r r a g i o n e s e i l n o s t r o o p e r a t o v a a d a i u t a r e l e f a m i g l i e i n c o n d i z i o n e d i ' f r a g i l i t à s o c i a l e ' . P e r q u e s t o a b b i a m o r a c c o l t o c o n g r a n d e c o n v i n z i o n e q u e s t a i n i z i a t i v a i n t e g r a n d o l a d o t a z i o n e e c o n o m i c a p r e v i s t a e v e i c o l a n d o l a a i c o m u n i l e g a t i a d u n o d e i n o s t r i p r o g e t t i p i ù e m b l e m a t i c i , o v v e r o i l ' B a n c o d e l r i u s o ' , g r a z i e a l s u p p o r t o d e l l a n o s t r a F o n d a z i o n e ” , a f f e r m a G i a c o m o F o g l i a t a , p r e s i d e n t e C o g e m e S p a . “ P o c h i m e s i f a a b b i a m o p r e s e n t a t o u n o d e i p r i m i r e p o r t d i v a l u t a z i o n e d ’ i m p a t t o e a b b i a m o d i m o s t r a t o c h e r e s t i t u i a m o a l t e r r i t o r i o t r e v o l t e t a n t o , r i s p e t t o a q u a n t o a b b i a m o i n d o t a z i o n e . ‘ E n e r g i a i n F r a n c i a c o r t a ’ c i p e r m e t t e d i r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e q u e s t i r i s u l t a t i e d i i n t e g r a r e l ’ o f f e r t a s o c i o a m b i e n t a l e g i à i n e s s e r e g r a z i e a i B a n c h i d e l r i u s o e l ’ A s s o c i a z i o n e R i u s o 3 ” , d i c e G a b r i e l e A r c h e t t i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e C o g e m e e t s .