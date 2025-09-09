R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D a l l ’ 8 a l 1 0 o t t o b r e t o r n a a M i l a n o I l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e . C o n i l t e m a ' C r e a r e f u t u r i d i v a l o r e ' , l a 1 3 e s i m a e d i z i o n e p o r t e r à l ’ a t t e n z i o n e s u l l ’ u r g e n z a d i c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r u n f u t u r o d i v e r s o . S e i l e a r e e t e m a t i c h e d e l 2 0 2 5 : F o r m a z i o n e e L a v o r o ; C u l t u r a e T e r r i t o r i o ; E c o n o m i a e F i n a n z a ; A m b i e n t e e R i g e n e r a z i o n e ; G o v e r n a n c e e L e a d e r s h i p ; I n n o v a z i o n e e I m p a t t o . S u l s i t o d e l S a l o n e , è p o s s i b i l e c o n s u l t a r e i l p r o g r a m m a c o m p l e t o d e g l i e v e n t i , c h e s i s v o l g e r a n n o i n c o n t e m p o r a n e a i n c i n q u e ' p i a z z e ' e i n t r e a u l e s e m i n a r i a l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i d i M i l a n o , i n V i a R o e n t g e n 1 ( e d i f i c i o G r a f t o n ) . P e r p a r t e c i p a r e a l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e è n e c e s s a r i o i s c r i v e r s i s u l s i t o d e l S a l o n e . L a p a r t e c i p a z i o n e a g l i e v e n t i è g r a t u i t a . S a r a n n o p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a r e a l i z z a t a d a I p s o s p e r i l S a l o n e , c h e q u e s t ’ a n n o h a c o m e t e m a l a m i s u r a z i o n e d e l l ' i m p a t t o c o m e c h i a v e p e r c o n t r a s t a r e l e v o c i n e g a t i v e s u l l a s o s t e n i b i l i t à e c o s t r u i r e f i d u c i a . I l t e m a d e l l ’ i m p a t t o c o i n v o l g e a n c h e i l S a l o n e : q u e s t ’ a n n o , p e r l a p r i m a v o l t a , v e r r à m i s u r a t o l ’ i m p a t t o d e l l a s u a a t t i v i t à , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O p e r à r i . L ’ 8 o t t o b r e a l l e 1 7 v e r r a n n o c o m u n i c a t i i v i n c i t o r i d e l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l P r e m i o I m p a t t o , p r o m o s s o d a l S a l o n e . I p a r t e c i p a n t i i s c r i t t i p e r l ’ a n n o 2 0 2 5 s o n o 1 0 9 : 6 7 n e l s e t t o r e p r o f i t , 3 7 n e l t e r z o s e t t o r e e 5 n e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . S e m p r e l ’ 8 o t t o b r e v e r r a n n o c o n s e g n a t i i p r e m i d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l c o n c o r s o d i i d e e ' N e l p r o f o n d o : c r e a t i v i t à e s o s t e n i b i l i t à p e r i l m a r e ' , r e a l i z z a t o i n s i e m e a W o r l d r i s e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s e n s i b i l i z z a r e s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a t u t e l a d e l m a r e . L e c a t e g o r i e a m m e s s e a l c o n c o r s o s o n o F o t o g r a f i a , V i d e o , I l l u s t r a z i o n e e S c r i t t u r a . T r a l e n o v i t à d i q u e s t ’ a n n o , i C a f f è c o n l ’ e s p e r t o , i n p r o g r a m m a o g n i g i o r n o d a l l e 1 3 . 3 0 a l l e 1 4 . M a r c o F r e y , c o o r d i n a t o r e d e l C e n t r o I n t e r d i s c i p l i n a r e s u l l a s o s t e n i b i l i t à e i l c l i m a d e l l a S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a d i P i s a , S t e f a n o Z a m a g n i , p r o f e s s o r e d i E c o n o m i a C i v i l e a l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a e F i l i p p o G i o r d a n o , p r o f e s s o r e d i E c o n o m i a A z i e n d a l e a l l ’ U n i v e r s i t à L u m s a d i R o m a , r i s p o n d e r a n n o a l l e d o m a n d e d e l p u b b l i c o s u s p e c i f i c i t e m i . N e l l e t r e g i o r n a t e d e l S a l o n e s a r a n n o a t t i v e l e s e s s i o n i d i o r i e n t a m e n t o d e l p r o g e t t o M e e t t h e C s r L e a d e r s : 3 0 m i n u t i d i c o l l o q u i o i n d i v i d u a l e c o n g l i e s p e r t i p r e s e n t i a l S a l o n e , d e d i c a t i a s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , n e o l a u r e a t i e g i o v a n i s s i m i p r o f e s s i o n i s t i , p r e n o t a b i l i o n l i n e . P e r c o i n v o l g e r e i v i s i t a t o r i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A W o r l d A c t N o w , a l l ' i n t e r n o d e l S a l o n e s a r à o r g a n i z z a t o u n g i o c o i n t e r a t t i v o a p e r t o a t u t t i . I p a r t e c i p a n t i p o t r a n n o s c e g l i e r e f i n o a t r e a z i o n i s o s t e n i b i l i t r a q u e l l e p r o p o s t e , c o n f e r m a r e u n i m p e g n o s i m b o l i c o d a p o r t a r e a v a n t i d u r a n t e l ' a n n o , r e g i s t r a r s i p e r r i c e v e r e p r o m e m o r i a p e r i o d i c i e a g g i o r n a m e n t i , s c a r i c a r e u n ’ a p p p e r e n t r a r e a f a r p a r t e d e l l a C o m m u n i t y d e l S a l o n e e p a r t e c i p a r e a l l a M i s s i o n e d i C o m m u n i t y . I l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ I n n o v a z i o n e s o c i a l e è p r o m o s s o d a U n i v e r s i t à B o c c o n i , S u s t a i n a b i l i t y M a k e r s , G l o b a l C o m p a c t N e t w o r k I t a l i a , A S v i S , F o n d a z i o n e S o d a l i t a s , U n i o n c a m e r e , K o i n è t i c a . G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n B u r e a u V e r i t a s I t a l i a , a n c h e n e l 2 0 2 3 i l S a l o n e h a o t t e n u t o l a c e r t i f i c a z i o n e I S O 2 0 1 2 1 , n o r m a i n t e r n a z i o n a l e c h e d e f i n i s c e i r e q u i s i t i d i g e s t i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e g l i e v e n t i .