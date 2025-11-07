R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - È a t t r a v e r s o s e t t e S u p e r R o b o t a l t i p i ù d i q u a t t r o m e t r i , c o s t r u i t i c o n s c a r t i d i p r o d u z i o n e d e l l e s u p e r s p o r t i v e L a m b o r g h i n i , c h e p r e n d e f o r m a l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l a C a s a d i S a n t ’ A g a t a B o l o g n e s e e i l G r u p p o H e r a , p e r u n a g e s t i o n e g l o b a l e , i n t e g r a t a e s o s t e n i b i l e d e i r i f i u t i i n d u s t r i a l i . E s p o s t i a E c o m o n d o 2 0 2 5 t r a g l i s t a n d d e l G r u p p o H e r a e s o c i e t à c o n t r o l l a t e ( P a d . C 1 - S t a n d 5 0 0 e 5 0 1 ) e l ’ i n g r e s s o S u d d e l l a f i e r a , i S u p e r R o b o t p r o t e t t o r i d e l l ’ a m b i e n t e - r e a l i z z a t i d a l l a m u l t i u t i l i t y a t t r a v e r s o i l p r o p r i o p r o g e t t o S c a r t , c h e d a q u a s i t r e n t ’ a n n i t r a s f o r m a i r i f i u t i i n o p e r e d ’ a r t e - r a p p r e s e n t a n o i l l i n g u a g g i o s i m b o l i c o s c e l t o p e r p r e s e n t a r e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a c h e s i a r t i c o l a i n s e r v i z i a v a n z a t i d i g l o b a l w a s t e m a n a g e m e n t . L ’ i n t e s a a f f i d a a H e r a m b i e n t e ( s o c i e t à d e l G r u p p o H e r a e p r i m o o p e r a t o r e i n I t a l i a n e l s e t t o r e a m b i e n t e p e r d o t a z i o n e i m p i a n t i s t i c a e v o l u m i t r a t t a t i ) l a g e s t i o n e f i n o a l 2 0 2 8 d e l l ’ i n t e r o c i c l o d e i r i f i u t i s p e c i a l i d e l l o s t a b i l i m e n t o L a m b o r g h i n i d i S a n t ’ A g a t a B o l o g n e s e : c i r c a 3 . 5 0 0 t o n n e l l a t e a n n u e , c o n u n a p e r c e n t u a l e d i r e c u p e r o d i m a t e r i a a r r i v a t a a l l ’ 8 0 % n e l 2 0 2 4 e u l t e r i o r m e n t e i n c r e m e n t a b i l e . I l c o n t r a t t o , r i n n o v a t o p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 5 - 2 0 2 8 d o p o u n a p r i m a a s s e g n a z i o n e n e l 2 0 2 2 , m i r a a r i d u r r e a l m i n i m o l o s m a l t i m e n t o e a v a l o r i z z a r e g l i s c a r t i s e c o n d o c r i t e r i d i e f f i c i e n z a , g a r a n t e n d o t r a c c i a b i l i t à e s i c u r e z z a . U n a s p e t t o p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e d e l l ’ a c c o r d o d i g l o b a l w a s t e m a n a g e m e n t r i g u a r d a i l p r e s i d i o d e l l a c o m p l i a n c e n o r m a t i v a , g e s t i t a c h i a v i i n m a n o d a H e r a m b i e n t e ( i n c l u s o i l n u o v o s i s t e m a R e n t r i , i l R e g i s t r o E l e t t r o n i c o N a z i o n a l e T r a c c i a b i l i t à R i f i u t i ) . R i e n t r a n o n e l l ’ a c c o r d o a n c h e l a c l a s s i f i c a z i o n e e l o s m a l t i m e n t o s i c u r o d i r i f i u t i o b s o l e t i , l a d i s t r u z i o n e c e r t i f i c a t a d i p r o t o t i p i e c o m p o n e n t i , l a d e m o l i z i o n e d i a s s e t n o n p i ù u t i l i z z a b i l i e i l r i u s o d e i p a l l e t i n c a s s e p e r b a t t e r i e a l l i t i o . L ’ o t t i m i z z a z i o n e d i c a r i c h i e t r a s p o r t i a v r à u n i m p a t t o p o s i t i v o s i a i n t e r m i n i e c o n o m i c i s i a s u l l e e m i s s i o n i i n a t m o s f e r a . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n H e r a m b i e n t e s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o s t r u t t u r a t o d i A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i i n d i r e z i o n e E s g , c h e h a g i à v i s t o l o s t a b i l i m e n t o d i S a n t ’ A g a t a B o l o g n e s e o t t e n e r e n e l 2 0 1 5 l a c e r t i f i c a z i o n e d i n e u t r a l i t à c a r b o n i c a , m a n t e n u t a n e g l i a n n i n o n o s t a n t e i l r a d d o p p i o d e l l e s u p e r f i c i p r o d u t t i v e . U n r i s u l t a t o f r u t t o d i u n a s t r a t e g i a i n t e g r a t a t r a r i d u z i o n e d i r e t t a d e l l e e m i s s i o n i , p r o g e t t i d i c o m p e n s a z i o n e e i n v e s t i m e n t i i n e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a . L ’ a c c o r d o c o n i l G r u p p o H e r a r a f f o r z a q u e s t o i m p e g n o : d a u n l a t o a s s i c u r a u n a g e s t i o n e s p e c i a l i z z a t a d e i r i f i u t i o r i e n t a t a a l l a m a s s i m a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e , d a l l ’ a l t r o c o n t r i b u i s c e a l l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i i n d i r e t t e l e g a t e a l o g i s t i c a e t r a t t a m e n t o . N e l 2 0 2 4 i r i f i u t i a v v i a t i a r e c u p e r o d a A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i s o n o i n f a t t i c r e s c i u t i d e l 1 5 % , s u p e r a n d o l ’ 8 0 % d e i v o l u m i c o m p l e s s i v i . I l G r u p p o H e r a r a p p r e s e n t a u n p a r t n e r p i e n a m e n t e a l l i n e a t o s u q u e s t o f r o n t e : l a m u l t i u t i l i t y p u n t a a l N e t Z e r o a l 2 0 5 0 , c o n u n a r i d u z i o n e c o m p l e s s i v a d e l l e e m i s s i o n i c l i m a l t e r a n t i d e l 9 0 % r i s p e t t o a l 2 0 1 9 . I f i l o n i p r o g e t t u a l i c o n g i u n t i - g e s t i o n e c o m p l e t a d e i r i f i u t i , r i g e n e r a z i o n e d e l l e r i s o r s e e p r o g e t t o a r t i s t i c o S c a r t - t e s t i m o n i a n o u n a v i s i o n e c o n d i v i s a t r a i d u e g r u p p i . " L a c o l l a b o r a z i o n e c o n A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i e s p r i m e a l m e g l i o i l n o s t r o m o d e l l o d i s e r v i z i i n t e g r a t i e s u m i s u r a , i n g r a d o d i c o n i u g a r e s o s t e n i b i l i t à e c o m p e t i t i v i t à . A l c e n t r o c ’ è l a r i c e r c a c o n g i u n t a d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r r e c u p e r a r e m a t e r i a l i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o e r i d u r r e l ’ i m p r o n t a c a r b o n i c a : u n e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l n o s t r o a p p r o c c i o a l g l o b a l w a s t e m a n a g e m e n t , p a r t i c o l a r m e n t e e f f i c a c e n e i c o n t e s t i i n d u s t r i a l i c o m p l e s s i c o m e l ’ a u t o m o t i v e " , a f f e r m a A n d r e a R a m o n d a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i H e r a m b i e n t e . " P e r A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i l ’ a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à s i t r a d u c e i n p r o c e s s i e s o l u z i o n i c h e d e v o n o e s s e r e a l l ’ a l t e z z a d e g l i s t e s s i s t a n d a r d q u a l i t a t i v i d e l l e n o s t r e v e t t u r e - d i c h i a r a R a n i e r i N i c c o l i , C h i e f M a n u f a c t u r i n g O f f i c e r d i A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i - I p r o g e t t i c o n d i v i s i c o n i l G r u p p o H e r a n a s c o n o d a u n a v i s i o n e c o m u n e : i n t e g r a r e s o l i d i t à i n d u s t r i a l e e i n n o v a z i o n e a m b i e n t a l e i n m o d o c o e r e n t e c o n i l n o s t r o p e r c o r s o E s g " .