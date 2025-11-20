R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l p r o g e t t o " s i i n s e r i s c e n e l l a p i ù a m p i a c o r n i c e d e l l ' u m a n i z z a z i o n e d e l l e c u r e c h e s t i a m o p e r s e g u e n d o : m i g l i o r i t e c n o l o g i e e m i g l i o r i t e r a p i e , m a a n c h e v i c i n a n z a a i b i s o g n i p s i c o l o g i c i e a l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i p a z i e n t i . E ' i l f r u t t o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e t r a l a n o s t r a F o n d a z i o n e e l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i s t o m i z z a t i " . L o h a d e t t o P a o l o S o r m a n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o C a m p u s B i o - M e d i c o , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l b a g n o p e r p e r s o n e s t o m i z z a t e . I l p o l i c l i n i c o C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a è t r a i p r i m i o s p e d a l i d e l L a z i o a d o t a r s i d i q u e s t o s p a z i o , p e n s a t o p e r o f f r i r e s i c u r e z z a , c o m f o r t e a u t o n o m i a a p a z i e n t i e v i s i t a t o r i . " I p a z i e n t i s t o m i z z a t i i n I t a l i a s o n o c i r c a 7 5 m i l a , 3 m i l a i n p i ù o g n i a n n o , e v i v o n o u n a s i t u a z i o n e c h e d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t a - s o t t o l i n e a S o r m a n i - Q u e s t o p r o g e t t o n a s c e d a l l ' i n t e n t o d i s e g u i r e q u e s t i p a z i e n t i n o n s o l o n e l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o o n e l f o l l o w - u p c l i n i c o , m a a n c h e n e i b i s o g n i q u o t i d i a n i " . I l n u o v o s p a z i o è i n f a t t i s t a t o a t t r e z z a t o " c o n t u t t e l e n e c e s s i t à p e r q u e s t o t i p o d i p a z i e n t e , c e r c a n d o d i a l l e v i a r e l e c o n d i z i o n i d i c r i t i c i t à c h e v i v o n o o g n i g i o r n o " .