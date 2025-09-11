R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a l e g g e t u t e l a g l i i t a l i a n i - c h e i n t e n d o n o p r o c e d e r e c o n u n l a s c i t o s o l i d a l e - o c c o r r e a v e r e f i d u c i a i n e s s a , n e i p r o f e s s i o n i s t i c h e l a a p p l i c a n o e n e l l e o r g a n i z z a z i o n i c h e s i i n t e n d e b e n e f i c i a r e . I n f a t t i , l a l e g g e p r e v e d e l a q u o t a d i s p o n i b i l e e l a q u o t a d i l e g i t t i m a , q u i n d i r i s e r v a u n a q u o t a d e l p r o p r i o p a t r i m o n i o a i p a r e n t i p i ù s t r e t t i , q u a l i i l c o n i u g e e i f i g l i , o i n a s s e n z a d i f i g l i e d e l c o n i u g e a n c h e a g l i a s c e n d e n t i , e i n d i v i d u a u n a q u o t a d i s p o n i b i l e c h e v a r i a n e l s u o a m m o n t a r e a s e c o n d a d e l n u m e r o d i p a r e n t i s t r e t t i d i c u i s i d i s p o n e n e l l ' a m b i t o f a m i l i a r e . Q u e s t a q u o t a d i s p o n i b i l e p u ò e s s e r e l i b e r a m e n t e l a s c i a t a a c h i u n q u e s i v o g l i a b e n e f i c i a r e . I n p a r t i c o l a r e , p u ò e s s e r e o g g e t t o d i u n l a s c i t o s o l i d a l e ” . A d i r l o a l l ’ A d n k r o n o s F l a v i a F i o c c h i , c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e d e l N o t a r i a t o c o n d e l e g a a l N o t a r i a t o p e r i l S o c i a l e , n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o " L a s c i t o S o l i d a l e – L a b e l l e z z a c h e r e s t a " , o r g a n i z z a t o d a l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e a R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l L a s c i t o S o l i d a l e , d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a p r o m o s s a d a l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e s o t t o l a d i r e z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o W a l d e n L a b e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n V i t a , c h e h a r i l e v a t o e a n a l i z z a t o d a t i s u v o l u m i , t i p o l o g i e e t e n d e n z e d e l l a r a c c o l t a f o n d i d a l a s c i t i t e s t a m e n t a r i n e l n o s t r o P a e s e . “ S i r i t i e n e c h e s i p o s s a d e v o l v e r e s o l o q u a n d o s i è r i c c h i , m a i n r e a l t à u n a p i c c o l a g o c c i a c r e a t a n t e g o c c e , c h e i n s i e m e f o r m a n o l ' o c e a n o . D i c o n s e g u e n z a , a n c h e u n a p i c c o l a s o m m a , d e v o l u t a a u n ’ O r g a n i z z a z i o n e N o n P r o f i t , a l l a R i c e r c a o a l l ' a s s i s t e n z a d e i d i s a b i l i , è i m p o r t a n t e . I l l a s c i t o s o l i d a l e , i n f a t t i , n o n è a s s o l u t a m e n t e a p p a n n a g g i o p e r r i c c h i , m a è p e r t u t t i - c o n c l u d e F i o c c h i - è u n l a s c i t o c h e d i r e t t a m e n t e v i e n e f a t t o a b e n e f i c i o d e l l e A s s o c i a z i o n i N o P r o f i t , m a i n d i r e t t a m e n t e è a n c h e f a t t o a i p r o p r i f a m i l i a r i , a c h i r i m a n e , i n q u a n t o d i v e n t a u n a d e v o l u z i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a s c i t o ” .