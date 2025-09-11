R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i r e g i s t r a t i s o n o p o s i t i v i : c ' è s t a t o u n i n c r e m e n t o s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i l n u m e r o d e i l a s c i t i s o l i d a l i , s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' i m p o r t o d o n a t o . L o d i m o s t r a n o i r i s u l t a t i d i u n ' i n d a g i n e s v o l t a s u 1 9 7 o r g a n i z z a z i o n i n o n p r o f i t ” . E ’ q u a n t o d i c h i a r a t o d a R o s s a n o B a r t o l i , p o r t a v o c e d e l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e e p r e s i d e n t e d e l l a L e g a d e l F i l o d ' O r o , a l l ’ e v e n t o " L a s c i t o S o l i d a l e – L a b e l l e z z a c h e r e s t a " , o r g a n i z z a t o d a l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e a R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l L a s c i t o S o l i d a l e . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a p r o m o s s a d a l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e s o t t o l a d i r e z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o W a l d e n L a b e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n V i t a , c h e h a r i l e v a t o e a n a l i z z a t o d a t i s u v o l u m i , t i p o l o g i e e t e n d e n z e d e l l a r a c c o l t a f o n d i d a l a s c i t i t e s t a m e n t a r i n e l n o s t r o P a e s e . P e r t a n t o , “ s e b b e n e v i s i a i n c e r t e z z a d o v u t a a l l a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , a b b i a m o r i l e v a t o c h e b e n i l 7 7 % d e l l e n o s t r e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r p e l l a t e d i m o s t r a n o f i d u c i a v e r s o i l f u t u r o e c r e d o n o c h e c i s a r à u n u l t e r i o r e a u m e n t o d e i l a s c i t i s o l i d a l i ” , s p i e g a B a r t o l i . S e c o n d o i l p o r t a v o c e d e l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e e p r e s i d e n t e d e l l a L e g a d e l F i l o d ' O r o , l e p r o s p e t t i v e f u t u r e p e r i l a s c i t i s o l i d a l i i n I t a l i a s o n o p o s i t i v e , i n q u a n t o : “ i l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e , o r m a i d a 1 2 - 1 3 a n n i , s t a f a c e n d o u n ' i n t e n s a a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l s i g n i f i c a t o d i l a s c i t o s o l i d a l e , s u l l e m o d a l i t à a t t r a v e r s o l e q u a l i p u ò e s s e r e r e d a t t o e s o p r a t t u t t o s u l f a t t o c h e t u t t i i c i t t a d i n i p o s s o n o e s s e r e i n t e r e s s a t i d a q u e s t a m o d a l i t à , c h e n o n r i g u a r d a s o l o c h i p o s s i e d e g r o s s i p a t r i m o n i - s o t t o l i n e a - I n o l t r e , è a u m e n t a t a l a p e r c e n t u a l e d e l l e p e r s o n e c h e c o n o s c o n o i l t e r m i n e l a s c i t o s o l i d a l e e c o n e s s a a n c h e l a p e r c e n t u a l e d i c h i h a d e c i s o d i f a r e u n t e s t a m e n t o o c h e h a d e t t o c h e l o p r e n d e r à i n c o n s i d e r a z i o n e p e r i l f u t u r o . E ’ u n s u c c e s s o d e l l a c o m u n i c a z i o n e ” . B a r t o l i c o n c l u d e , p o i , c o n u n a n o t a p o s i t i v a : “ N e g l i u l t i m i t e m p i l a n o s t r a c o m u n i c a z i o n e è a n d a t a v e r s o t a r g e t p i ù g i o v a n i , t r a i 2 5 e i 3 5 a n n i , r i s c o n t r a n d o c h e a n c h e l o r o h a n n o i n t e r e s s e a l t e m a e l o s t a n n o v a l u t a n d o . I n t a n t o l o c o n o s c o n o , m a p e n s a n o c h e p o s s a e s s e r e u n o s t r u m e n t o d a u t i l i z z a r e i n u n f u t u r o . C o m p l e s s i v a m e n t e , q u i n d i , m i s e m b r a c h e c i s i a u n a t t e g g i a m e n t o d i m a g g i o r e c o n o s c e n z a c h e c i r e n d e a n c o r a p i ù o t t i m i s t i ” .