( A d n k r o n o s ) - N e l s e c o n d o e p i s o d i o d i “ N u m b e r T e n ” , i l v i a g g i o d e n t r o l e d i e c i e c c e l l e n z e d e l l a N u o v a D i g a F o r a n e a d i G e n o v a p r o s e g u e c o n u n a s t o r i a c h e s i s v o l g e s o t t o e s o p r a i l l i v e l l o d e l m a r e : q u e l l a d i S o c o t e c , l a s o c i e t à i n c a r i c a t a d e l m o n i t o r a g g i o e d e i r i l i e v i d e l p i ù g r a n d e c a n t i e r e m a r i t t i m o d ’ I t a l i a . S e l ’ i m p r e s a d e i s o m m o z z a t o r i D r a f i n s u b ( r a c c o n t a t a n e l p r i m o e p i s o d i o d i N u m b e r T e n ) e v o c a v a u n ’ a v v e n t u r a s p a z i a l e , i l l a v o r o d i S o c o t e c r i c h i a m a i n v e c e l a p r e c i s i o n e d i u n m a e s t r o a r t i g i a n o . « M i p i a c e p e n s a r e a l m o n i t o r a g g i o c o m e a l l ’ o p e r a d i u n s a r t o » r a c c o n t a u n o d e g l i i n g e g n e r i d e l l ’ a z i e n d a a l l a v o r o p e r i l C o n s o r z i o P e r G e n o v a B r e a k w a t e r g u i d a t o d a l G r u p p o W e b u i l d . P e r c h é u n a d i g a n o n è m a i u n b l o c c o u n i c o , m a u n i n s i e m e d i e l e m e n t i p r o f o n d a m e n t e d i f f e r e n t i : c a s s o n i g i g a n t e s c h i c h e s i c o m p o r t a n o i n m o d o d i v e r s o , t e r r e n o c h e d e v e e s s e r e c o n t r o l l a t o , p r e v i s t o , c o m p r e s o . È q u i c h e e n t r a i n g i o c o S o c o t e c . L a s o c i e t à i n s t a l l a e g e s t i s c e l ’ i n t e r a r e t e d i s e n s o r i s u l f o n d a l e : p i e z o m e t r i , i n c l i n o m e t r i e p r o f i l o m e t r i , s t r u m e n t i s o f i s t i c a t i s s i m i i n g r a d o d i r i l e v a r e l e p r e s s i o n i s o t t o i l f o n d a l e m a r i n o , l e d e f o r m a z i o n i e g l i a s s e s t a m e n t i d e l t e r r e n o . U n a f i t t a t r a m a d i n o d i c h e c o m u n i c a c o n u n a c e n t r a l i n a m a d r e , d a c u i i d a t i v i a g g i a n o v e r s o i s e r v e r p e r e s s e r e e l a b o r a t i e t r a s f o r m a t i i n m a p p e , g r a f i c i e m o d e l l i . L ’ a l t r a p a r t e d e l l a v o r o s i s v o l g e i n m a r e , s u l l ’ i m b a r c a z i o n e “ I m p l a c a b i l e ” , d o v e i t e c n i c i S o c o t e c c o n d u c o n o r i l i e v i p e r 1 2 o r e a l g i o r n o , s e t t e g i o r n i s u s e t t e , m o n i t o r a n d o l a m o v i m e n t a z i o n e d e l l e c h i a t t e , l a q u a n t i t à d i g h i a i a v e r s a t a , l e o p e r a z i o n i d i d e m o l i z i o n e e r i c o s t r u z i o n e d e l f o n d a l e . « I n p r a t i c a s i a m o g l i o c c h i d e l l a d i g a » s p i e g a u n o d e g l i i n g e g n e r i . G l i o c c h i c h e g u a r d a n o c i ò c h e n e s s u n o v e d e , s o t t o l a s u p e r f i c i e d e l m a r e , n e i s e d i m e n t i p r o f o n d i , n e l l e l i n e e i n v i s i b i l i d e l f o n d a l e c h e c a m b i a n o g i o r n o d o p o g i o r n o . C o n q u e s t a s t o r i a , “ N u m b e r T e n ” p r o s e g u e c o s ì i l r a c c o n t o d e l l e e c c e l l e n z e c h e r e n d o n o p o s s i b i l e l a c o s t r u z i o n e d i u n a d e l l e o p e r e p i ù c o m p l e s s e m a i r e a l i z z a t e i n I t a l i a . L a N u o v a D i g a F o r a n e a – l u n g a 6 k m e c a p a c e d i a c c o g l i e r e n a v i f i n o a 4 0 0 m e t r i d i l u n g h e z z a – r i d i s e g n e r à i l f u t u r o d e l p o r t o d i G e n o v a , r a f f o r z a n d o l a c o m p e t i t i v i t à d e l M e d i t e r r a n e o r i s p e t t o a i g r a n d i h u b d e l N o r d E u r o p a .