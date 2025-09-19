R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " M i s o n o o c c u p a t o d i S l a p e r 3 0 a n n i i n u n r e p a r t o n o r m a l e . S u c c e s s i v a m e n t e , s o n o p a s s a t o a l c e n t r o N e m o . M i s o n o r e s o c o n t o c h e l a d i f f e r e n z a è e n o r m e : q u i n o n c ' è s o l o m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à , m a c ' è i n t e r d i s c i p l i n a r i t à " . L o a f f e r m a M a r i o S a b a t e l l i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e m e d i c o s c i e n t i f i c a d i A i s l a e d i r e t t o r e d e l C e n t r o C l i n i c o N e m o A r m i d a B a r e l l i , P o l i c l i n i c o G e m e l l i d i R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l a 1 8 e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a . Q u e s t ’ a n n o A i s l a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ) h a l a n c i a t o l a s u a p i ù v a s t a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , t o c c a n d o d i v e r s e c i t t à i t a l i a n e e c o i n v o l g e n d o i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n a n z a . D i v e r s i m o n u m e n t i i t a l i a n i s i s o n o c o l o r a t i d i v e r d e i e r i s e r a , c o m e g e s t o s i m b o l i c o p a r t e d e l l ’ i n i z i a t i v a ' C o l o r i a m o l ’ I t a l i a d i v e r d e ' . " L e m a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i s o n o m a l a t t i e c o m p l e s s e . P e n s a r e d i a f f r o n t a r l e c o n i v e c c h i s i s t e m i s a n i t a r i è u n g r a v e e r r o r e . A l l a l u c e d e l l ' e s p e r i e n z a d i d i e c i a n n i d i N e m o , p o s s o a f f e r m a r e t r a n q u i l l a m e n t e c h e q u e s t o c e n t r o è i l m o d e l l o d e l l a c o m p l e s s i t à a f f r o n t a t a c o n a l t r e t t a n t a c o m p l e s s i t à . N e m o u n i s c e p r o f e s s i o n a l i t à d i v e r s e c o n t e m p o r a n e a m e n t e p e r a f f r o n t a r e l e p r o b l e m a t i c h e d i p e r s o n e c h e n o n p a r l a n o , n o n s i m u o v o n o , n o n m a n g e r a n n o , n o n d e g l u t i s c o n o e n o n r e s p i r a n o e l o s i p u ò f a r e s o l o c o n q u e s t o m o d e l l o . I l s e g r e t a r i o d e i C e n t r i c l i n i c i N e m o , A l b e r t o F o n t a n a è s t a t o u n p i o n i e r e n e l l ' i d e a r e u n a c o s a d e l g e n e r e , m a d e n t r o a u n a s e m p l i c i t à s t r a o r d i n a r i a e d è u n m o d e l l o c h e p u ò e s s e r e e s p o r t a t o a c h i u n q u e " , c o n c l u d e .