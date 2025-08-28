R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - B i s o g n a d e n u n c i a r e , s e g n a l a r e n o n b a s t a . E ' l ' a p p e l l o d e l l a P o l i z i a p o s t a l e . S c a t t i i n t i m i ' r u b a t i ' e p u b b l i c a t i a l l ' i n s a p u t a d e l p a r t n e r . M a n o n s o l o . F o t o a l m a r e . D i v i p , m a a n c h e d i p e r s o n e q u a l u n q u e , v e s t i t e e ' s v e s t i t e ' c o n p r o g r a m m i a d h o c e p o i u t i l i z z a t e p e r a r r i c c h i r e i c o n t e n u t i d i u n a p a g i n a s o c i a l , d i u n f o r u m o d i u n c a n a l e s u u n a c h a t . E ' l a f a c c i a o s c u r a d e l w e b , l a d e r i v a d i u n m o n d o s e m p r e p i ù v i r t u a l e e d e s p o s t o , t r a n n e c h e a l l e v i t t i m e i n c o n s a p e v o l i . " Q u e l l o d e l g r u p p o ' M i a m o g l i e ' è s t a t o u n c a s o p a r t i c o l a r e , p e r c h é e r a s u u n s o c i a l c o m e F a c e b o o k , m a t e n d e n z i a l m e n t e i l m o n i t o r a g g i o d e l l e p r o p r i e f o t o , d a p a r t e d e l l a p e r s o n a c h e è s t a t a r i t r a t t a i n c o n s a p e v o l m e n t e , è i m p o s s i b i l e , e s s e n d o i c o n t e n u t i p e r l o p i ù p u b b l i c a t i s u g r u p p i d i m e s s a g g i s t i c a i s t a n t a n e a o a d d i r i t t u r a s u f o r u m o p i a t t a f o r m e p i ù r i s t r e t t e . N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i l e v i t t i m e n e m m e n o i m m a g i n a n o l ' e s i s t e n z a d i p r o p r i s c a t t i i n r e t e . I n q u e s t i g i o r n i p e r ò , e i n q u e l l i a s e g u i r e , c i a s p e t t i a m o u n b e l p o ' d i d e n u n c e , m a g a r i d a p a r t e d i c h i s p i n t o d a l l a c u r i o s i t à p o t r e b b e c o n t r o l l a r e d i p e r s o n a l e f o t o p u b b l i c a t e e s c o p r i r e d i e s s e r e u n a v i t t i m a " , s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s i l v i c e q u e s t o r e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o G i a n c a r l o G e n n a r o , d i r i g e n t e d e l l a P o l i z i a p o s t a l e . " A n c h e l a v i c e n d a d e i f i l m a t i d e l l e v i d e o c a m e r e ' r u b a t i ' d a i s i s t e m i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a e m e s s i i n r e t e , h a a p e r t o g l i o c c h i s u q u e s t o f e n o m e n o . E ' v e r o s i m i l e , q u i n d i , c h e a d e s s o s i s t i a a p r e n d o u n v a s o d i P a n d o r a p e r c u i l e p e r s o n e d i v e n t a n o p i ù c o n s a p e v o l i e i l f e n o m e n o p i ù r i l e v a n t e " , d i c e . L ' u n i c a a r m a i n m a n o a l l e v i t t i m e è l a d e n u n c i a . " L a d i f f u s i o n e d e l l e f o t o è p r o c e d i b i l e u n i c a m e n t e a q u e r e l a d e l l a p e r s o n a o f f e s a ; s e n o n s i d e n u n c i a , v i e n e a m a n c a r e l a c o n d i z i o n e d i p r o c e d i b i l i t à . E ' l ' u n i c o m o d o i n c u i è p o s s i b i l e c r i s t a l l i z z a r e l a s i t u a z i o n e , i n f o r m a r e l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a e i n v i a r e l e a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v e s u q u e l d e t e r m i n a t o p o s t . E p o i c i s o n o l e p r o b l e m a t i c h e i n v e s t i g a t i v e . " S t i a m o p a r l a n d o d i u n m o n d o i n c u i i s i s t e m i d i a n o n i m i z z a z i o n e s p o p o l a n o a p o c h i s o l d i , i n c u i è f a c i l e c r e a r e d e l l e v p n o c o l l e g a r s i t r a m i t e ' n o d o T o r ' ( u n s e r v e r p e r r e n d e r e a n o n i m a l a n a v i g a z i o n e , n d r ) - s p i e g a i l d i r i g e n t e d e l l a P o l i z i a p o s t a l e - T r a n n e p e r g l i u t e n t i c h e s o n o ' i n c h i a r o ' , c o n n o m e e c o g n o m e , n o n è s c o n t a t o r i u s c i r e a i n d i v i d u a r e l e p e r s o n e c h e s t a n n o c o m m e t t e n d o q u e l l e c o n d o t t e . S i a p r o n o , o g n i v o l t a c h e f a c c i a m o u n ' a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v a , u n a s e r i e d i v a r i a b i l i n o n s e m p r e p r e v e n t i v a b i l i . S e u n u t e n t e s i d o t a d i u n u n a s e r i e d i r e g o l e b a s i l a r i p e r c o s t i t u i r e u n s i s t e m a d i s c h e r m a t u r a d e l l ' i p , n e l m o m e n t o i n c u i f a q u e l l a p u b b l i c a z i o n e , è c o m p l e s s o p e r n o i r i s a l i r e a l l a s u a i d e n t i t à " . I l c o n s i g l i o , p e r q u a n t i a b b i a n o i s o c i a l e i n t e r a g i s c a n o i n r e t e c o n p r o p r i c o n t e n u t i è " e v i t a r e c h e q u e s t e f o t o s i a n o t r o p p o e s p o s t e . C a p i s c o p u r e l e p e r s o n e c h e f a n n o o p u n t a n o a d i v e n t a r e i n f l u e n c e r , p e r l e q u a l i q u i n d i s i a i m p o r t a n t e d i f f o n d e r e l e p r o p r i e f o t o a q u a n t e p i ù p e r s o n e p o s s i b i l e , m a p e r s o n a l m e n t e c r e d o c h e c i v o g l i a u n p o ' d i b u o n s e n s o , p e r c a p i r e f i n o d o v e c i s i p u ò s p i n g e r e n e l l a p u b b l i c a z i o n e d e l l e f o t o . C o m p r e s e q u e l l e d e i m i n o r i : è c h i a r o c h e n o n è u n p r o b l e m a c a r i c a r e l a f o t o d e i f i g l i i n g e n e r a l e , m a q u a n d o s i p u b b l i c a q u e s t o t i p o d i f o t o , c i s i e s p o n e a l l ' u t i l i z z o c h e d i q u e l l e p u ò e s s e r e f a t t o i n a l t r i c o n t e s t i . O g n i v o l t a c h e s i p u b b l i c a q u a l c o s a , d ' a l t r o n d e , c i s i e s p o n e . V u o i a l c o m m e n t o d i f f a m a t o r i o d e l l a p e r s o n a c h e n o n l a p e n s a c o m e n o i , v u o i a l l ' u t i l i z z o i m p r o p r i o d i q u e l l e f o t o , s e p a r t i c o l a r m e n t e a c c e s s i b i l i a t u t t i . B a s t a u n m i n i m o d i a t t e n z i o n e c o n l e p r o p r i e a t t i v i t à s u i s o c i a l , s e n z a e s s e r e t o t a l m e n t e s p r o v v e d u t i " . ( d i S i l v i a M a n c i n e l l i )