R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S o n o c o n v i n t a c h e s i a f o n d a m e n t a l e f a r e c u l t u r a s u l t e m a d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e , a n c h e t r a g l i s t e s s i o p e r a t o r i . S a p p i a m o c h e i p a z i e n t i i n I t a l i a s o n o s e g u i t i i n r e a l t à d i v e r s e e i n m o d i d i v e r s i e c h e , d u n q u e , n o n h a n n o g l i s t e s s i d i r i t t i . L a p r i m a n e c e s s i t à è q u i n d i l a c r e a z i o n e d i l i n e e g u i d a n a z i o n a l i p e r l a g e s t i o n e e f f i c a c e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e , s p e r i a m o c h e l a R e t e c i a i u t i i n q u e s t o " . L o h a d e t t o R a f f a e l l a O r i g a , p r e s i d e n t e S i t e ( S o c i e t à i t a l i a n a t a l a s s e m i e e d e m o g l o b i n o p a t i e ) , i e r i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d o c u m e n t o ' S t r a t e g i e e p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e i n I t a l i a ' , c o n 1 0 p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e n e l n o s t r o P a e s e , r e a l i z z a t o d a T h e E u r o p e a n H o u s e - A m b r o s e t t i c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s . I l f a t t o c h e i l R e g i s t r o n a z i o n a l e d e l l e t a l a s s e m i e e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e , i s t i t u i t o n e l 2 0 1 7 , " n o n s i a a n c o r a a t t i v o è p r o b a b i l m e n t e d a i m p u t a r e a l f a t t o c h e s i t r a t t a d i u n r e g i s t r o v o l u t o d a u n a p a r t e d e g l i a t t o r i c o i n v o l t i n e l m o n d o d e l l ' e m o g l o b i n a , m a n o n d a t u t t i - h a p u n t u a l i z z a t o O r i g a - C i ò h a p o r t a t o a q u e s t o r i t a r d o n e l l ' a t t i v a z i o n e . A d e s s o p e r ò s a p p i a m o c h e i l r e g i s t r o , e l a s u a p i e n a i m p l e m e n t a z i o n e o p e r a t i v a , è u n o d e g l i o b i e t t i v i d e l l a r e t e . P a r a l l e l a m e n t e a l l a p i e n a o p e r a t i v i t à d e l l a r e t e , d o v r e b b e e s s e r c i i n f a t t i a n c h e q u e l l a d e l r e g i s t r o - h a s o t t o l i n e a t o - C e r t o , a t t u a l m e n t e è u n a ' s c a t o l a v u o t a ' a l l a q u a l e s t i a m o l a v o r a n d o , q u i n d i c ' è a n c o r a m o l t o d a f a r e d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a . M a s i t r a t t a c o m u n q u e d i u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e , p e r c h é s e n z a r e g i s t r o n o n s a p p i a m o e s a t t a m e n t e q u a n t i s i a n o i p a z i e n t i c o n e m o g l o b i n o p a t i a , r e n d e n d o c o s ì i m p o s s i b i l e a n c h e u n a c o r r e t t a a l l o c a z i o n e d e l l e r i s o r s e . " C o m e S i t e - h a p r o s e g u i t o l a p r e s i d e n t e - a b b i a m o e f f e t t u a t o u n c e n s i m e n t o , c h e è i l m e g l i o c h e s i p o s s a a v e r e a t t u a l m e n t e , r i s p e t t o a l n u m e r o d e i p a z i e n t i i n I t a l i a c o n a n e m i a f a l c i f o r m e e t a l a s s e m i a , m a n o n v o r r e m m o d o v e r c i p i ù s o s t i t u i r e a l r e g i s t r o , c h e v o g l i a m o a s s o l u t a m e n t e d i v e n t i u n a r e a l t à p i e n a m e n t e o p e r a t i v a . L e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e p o s s o n o a g i r e m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e i t a n t i d o c u m e n t i c h e h a n n o g i à p r o d o t t o , c h e p o s s o n o d i v e n t a r e l a b a s e p e r d o c u m e n t i c o m u n i . P e n s o c h e i l p a s s o u l t e r i o r e d e b b a e s s e r e n e c e s s a r i a m e n t e m e t t e r s i i n s i e m e , s u p e r a n d o e v e n t u a l i p a r t i c o l a r i s m i , p e r s u p p o r t a r e l a r e t e , m a s o p r a t t u t t o i c l i n i c i e i p a z i e n t i " . L e t e r a p i e " g e n i c h e i n n o v a t i v e s o n o u n ' e n o r m e r i v o l u z i o n e c h e c a m b i e r à i l m o n d o d e l l ' e m o g l o b i n o p a t i a - h a p r o s p e t t a t o O r i g a - S i a v v e r a c o s ì u n s o g n o c h e è s t a t o a c c a r e z z a t o p e r t a n t i d e c e n n i . I p a z i e n t i p i ù g i o v a n i a v r a n n o l a p o s s i b i l i t à d i g u a r i r e . D o b b i a m o p e r ò c o n s i d e r a r e t u t t i i p a z i e n t i : q u e l l i c h e a v r a n n o l a g r a n d e f o r t u n a d i g u a r i r e e q u e l l i c h e , p e r e t à o s t o r i a c l i n i c a , n o n a v r a n n o q u e s t a c h a n c e . A l o r o s o n o i n d i r i z z a t e l e t e r a p i e i n n o v a t i v e n o n c u r a t i v e e , s o p r a t t u t t o , t u t t a l a n o s t r a a t t e n z i o n e p e r c h é p a z i e n t i p i ù f r a g i l i , p i ù g r a n d i c o m e e t à e d u n q u e p i ù c o m p l e s s i " .