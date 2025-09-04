R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i s a l T i p s t e r e F a n t a c a l c i o i n s i e m e p e r i p r o s s i m i a n n i . I l p r o g e t t o e d i t o r i a l e d i S i s a l d i v e n t a p a r t n e r u f f i c i a l e d e l f a n t a s y p i ù f a m o s o d e l l ’ u n i v e r s o c a l c i s t i c o . U n a c o l l a b o r a z i o n e c h e p o r t e r à n e i p r o s s i m i m e s i i n i z i a t i v e e s c l u s i v e , s f i d e c o i n v o l g e n t i e s o r p r e s e p e n s a t e p e r l a p i ù g r a n d e c o m m u n i t y d i F a n t a l l e n a t o r i i n I t a l i a . S i s a l T i p s t e r e n t r a c o s ì n e l c u o r e d e l l ’ e s p e r i e n z a d e i F a n t a l l e n a t o r i c o m e a l l e a t o s t r a t e g i c o n e i m o m e n t i p i ù c a l d i d e l l a s t a g i o n e , a p a r t i r e d a l l ’ a s t a . P e r c h é p e r S i s a l T i p s t e r a F a n t a c a l c i o l a f o r t u n a n o n b a s t a : s e r v o n o a n a l i s i , d a t i c o n c r e t i , p e r c e n t u a l i e c o n s i g l i a f f i d a b i l i d i e s p e r t i . N e s s u n d u b b i o s u l l a f o r m a z i o n e : g r a z i e a l l e c h i c c h e e d i t o r i a l i e a i s u g g e r i m e n t i e s c l u s i v i , i F a n t a l l e n a t o r i a v r a n n o s e m p r e u n s u p p o r t o t e c n i c o e d i v e r t e n t e . R a f f a e l a L e o n i , D i r e t t o r e M a r k e t i n g d i S i s a l , s p i e g a : “ C o n q u e s t a p a r t n e r s h i p v o g l i a m o r a f f o r z a r e i l r u o l o d i S i s a l T i p s t e r c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c h i v i v e i l F a n t a c a l c i o c o n p a s s i o n e , d i v e r t i m e n t o e s p i r i t o d i c o m m u n i t y . O f f r i a m o c o n s i g l i , a p p r o f o n d i m e n t i e a n a l i s i e s c l u s i v e b a s a t e s u d a t i o g g e t t i v i , p e r c h é p e r n o i i l F a n t a c a l c i o è c o m p e t e n z a , p a s s i o n e e u n a c o m m u n i t y s t r a o r d i n a r i a c o n c u i v o g l i a m o c r e s c e r e e c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e s e m p r e n u o v e ” . I l p r i m o p a s s o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e è l a F a n t a p i z z a . O g n i a n n o , l ’ a s t a d i F a n t a c a l c i o è a c c o m p a g n a t a d a r i t u a l i c h e s i r i p e t o n o p u n t u a l m e n t e : t r a q u e s t i , l a c e n a c h e n e l 9 8 % d e i c a s i s i g n i f i c a p i z z a . P r o p r i o i n q u e l m o m e n t o c r u c i a l e , i d a t i e l e s t a t i s t i c h e d i S i s a l T i p s t e r s a r a n n o s t a m p a t i s u i c a r t o n i d e l l a p i z z a d i s t r i b u i t i a R o m a , M i l a n o e N a p o l i t r a i l 2 e i l 1 2 s e t t e m b r e , p e r i o d o c l o u d e l l e a s t e . U n m o d o d i r e t t o , a u t e n t i c o e s o r p r e n d e n t e p e r a c c o m p a g n a r e i f a n t a l l e n a t o r i n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a r o s a p e r f e t t a . N i n o R a g o s t a , C E O & F o u n d e r d i Q u a d r o n i c a , s o c i e t à p r o p r i e t a r i a d i F a n t a c a l c i o c o m m e n t a : “ F a n t a c a l c i o è n a t o p e r c r e a r e c o n d i v i s i o n e , r i t u a l i e m o m e n t i d i c o m u n i t à . L ’ i n c o n t r o c o n S i s a l T i p s t e r è n a t u r a l e : u n i s c e l a f o r z a d e i n u m e r i e d e l l e a n a l i s i a l p i a c e r e d i v i v e r e i n s i e m e l a p a s s i o n e p e r i l c a l c i o . S i a m o e n t u s i a s t i d i i n i z i a r e q u e s t a n u o v a a v v e n t u r a c h e p o r t e r à s o r p r e s e e i n i z i a t i v e e s c l u s i v e p e r t u t t i i n o s t r i F a n t a l l e n a t o r i ” . L a p a r t n e r s h i p s a r à s o s t e n u t a a n c h e d a l l a p a r t e c i p a z i o n e d i v o l t i m o l t o v i c i n i a l m o n d o d e l c a l c i o e a l F a n t a c a l c i o , t r a c u i P i e r l u i g i P a r d o , c h e a r r i c c h i r à c o n i l s u o c o n t r i b u t o e d i t o r i a l e e l a s u a i n c o n f o n d i b i l e v o c e i l r a c c o n t o d e l l e a t t i v a z i o n i .