R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - J a n n i k S i n n e r s ì è r i t i r a t o d a l t o r n e o d i S h a n g h a i a c a u s a d i c r a m p i . I l f u o r i c l a s s e a z z u r r o n o n è s t a t o l ' u n i c o a c a d e r e a l l e c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e e d i o r a r i c h e h a n n o m e s s o a d u r a p r o v a d i v e r s i t e n n i s t i . I l t o r n e o d i S h a n g h a i , i n c a l e n d a r i o s u b i t o d o p o g l i e v e n t i d i T o k y o e P e c h i n o , è a n d a t o i n s c e n a c o n t e m p e r a t u r e e l e v a t e e u m i d i t à a l t i s s i m a . I l c o l p o d i g r a z i a p e r m o l t i a t l e t i , r e d u c i d a u n a s t a g i o n e l u n g h i s s i m a . L o s t o p d i S i n n e r f i n i s c e s o t t o i r i f l e t t o r i p e r l a c a r a t u r a d e l g i o c a t o r e e p e r i l p r o b l e m a f i s i c o a p p a r e n t e m e n t e b a n a l e . A n c h e g l i a t l e t i t o p f i n i s c o n o k . o . p e r c r a m p i ? " C i s o n o q u e s t i o n i f o n d a m e n t a l i s u l l a g e s t i o n e f i s i o l o g i c a d e g l i a t l e t i d i é l i t e , s p e c i a l m e n t e i n c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e s t r e m e o d i g r a n d e s t r e s s c o m p e t i t i v o . Q u a n t o a c c a d u t o è i l s e g n a l e d i u n a d i s f u n z i o n e m e t a b o l i c a e t e r m o r e g o l a t o r i a c o m p l e s s a c h e n e c e s s i t a d i u n a p p r o c c i o p r e v e n t i v o e m u l t i d i s c i p l i n a r e m e t i c o l o s o " , d i c e a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n d r e a B e r n e t t i , m e d i c o f i s i a t r a e s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a S i m f e r ( S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a t i v a ) c h e r i c o r d a c o m e " I d a t i p r o v e n i e n t i d a S h a n g h a i i n d i c a n o c h i a r a m e n t e c h e i t e n n i s t i h a n n o g a r e g g i a t o i n c o n d i z i o n i e s t r e m e , c o n t e m p e r a t u r e s u p e r i o r i a i 3 0 ° C e , s o p r a t t u t t o , u n t a s s o d i u m i d i t à c h e o s c i l l a v a t r a l ' 8 5 % e i l 9 0 % . T a l e c o m b i n a z i o n e , s p e s s o a g g r a v a t a d a l l a s c a r s a c i r c o l a z i o n e d ' a r i a , a n n u l l a l ' e f f i c a c i a d e l m e c c a n i s m o d i r a f f r e d d a m e n t o c o r p o r e o t r a m i t e l ' e v a p o r a z i o n e d e l s u d o r e , p o r t a n d o a u n r a p i d o i n n a l z a m e n t o d e l l a t e m p e r a t u r a i n t e r n a e a u n a d i s i d r a t a z i o n e a c c e l e r a t a . Q u e s t o c o n t e s t o a m b i e n t a l e è u n p e r f e t t o c a t a l i z z a t o r e p e r l ' i n s o r g e n z a d e i c r a m p i m u s c o l a r i d a s f o r z o " . S e c o n d o i l m e d i c o - f i s i a t r a , " i l p r o b l e m a , q u i n d i , n o n è l a s t a n c h e z z a , o a l m e n o n o n s o l o , m a u n a p e r d i t a s i g n i f i c a t i v a d i e l e t t r o l i t i c o n i l s u d o r e , i n p a r t i c o l a r e s o d i o e c l o r o , c h e n o n v i e n e c o m p e n s a t a a d e g u a t a m e n t e . L ' u n i c a s t r a t e g i a c o m p r o v a t a p e r r i d u r r e l a s i n t o m a t o l o g i a è i l r i p r i s t i n o r a p i d o d e l l ' e q u i l i b r i o i d r i c o e s a l i n o a t t r a v e r s o u n b o l o o r a l e d i u n a s o l u z i o n e a d a l t o c o n t e n u t o s a l i n o ( a d e s e m p i o u n a b e v a n d a e l e t t r o l i t i c a c o n s a l e a g g i u n t o ) . M o l t o i m p o r t a n t e - o s s e r v a - è a n c h e l a g e s t i o n e p r o a t t i v a p r e v e n t i v a . P e r p r e v e n i r e i c r a m p i i n a t l e t i a d a l t o r i s c h i o c o m e S i n n e r , s p e c i a l m e n t e i n c o n d i z i o n i e s t r e m e , è n e c e s s a r i o c h e i l t e a m m e d i c o q u a n t i f i c h i l a p e r d i t a d i s a l e c o n i l s u d o r e d e l l ' a t l e t a p e r s t a b i l i r e u n p r o t o c o l l o d i e t e t i c o c h e c o r r i s p o n d a a l l ' e f f e t t i v a p e r d i t a , e v i t a n d o i l c o m u n e e r r o r e d i b e r e s o l o a c q u a o f l u i d i a b a s s o c o n t e n u t o d i s o d i o . L ' e l e m e n t o d i b a s e è i l m a n t e n i m e n t o d e l l o s t a t o d i ' e u i d r a t a z i o n e ' ( i d r a t a z i o n e o t t i m a l e ) p r i m a d e l l ' i n i z i o d e l l ' e s e r c i z i o . D u r a n t e l ' a t t i v i t à , l a p e r d i t a d i l i q u i d i e s o d i o a t t r a v e r s o i l s u d o r e a u m e n t a i n m a n i e r a e s p o n e n z i a l e , c o m p r o m e t t e n d o s i a l a p e r f o r m a n c e c h e l a s i c u r e z z a d e l l ' a t l e t a " . N o n u n a s o l a c a u s a U n c r a m p o m u s c o l a r e d a s f o r z o ( E a m c , E x e r c i s e - A s s o c i a t e d M u s c l e C r a m p s ) n o n è u n p r o b l e m a u n i c o , p r e c i s a B e r n e t t i , " m a u n s i n t o m o c o n r a d i c i f i s i o l o g i c h e b e n d i s t i n t e . N o n o s t a n t e l a s u a d i f f u s i o n e a n c h e t r a g l i a t l e t i d i a l t i s s i m o l i v e l l o , è f o n d a m e n t a l e s u p e r a r e l ' i d e a c h e e s i s t a u n a s o l a c a u s a . L e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e s u g g e r i s c o n o l ' e s i s t e n z a d i d u e c a t e g o r i e p r i m a r i e d i c r a m p i , o g n u n a c o n u n a g e n e s i ( e z i o l o g i a ) e u n t r a t t a m e n t o s p e c i f i c i . U n c r a m p o m u s c o l a r e s c h e l e t r i c o v i e n e d e f i n i t o c o m e u n a c o n t r a z i o n e m u s c o l a r e d o l o r o s a e i n v o l o n t a r i a c h e l ' a t l e t a s u b i s c e s e n z a p r e a v v i s o e c h e p u ò e s s e r e a l t a m e n t e d e b i l i t a n t e " , a n a l i z z a l o s p e c i a l i s t a . " L a c h i a v e p e r l a g e s t i o n e - p r o s e g u e - è c a p i r n e l ' o r i g i n e . E s i s t o n o i n f a t t i c r a m p i d a a f f a t i c a m e n t o e s o v r a c c a r i c o ( M u s c l e O v e r l o a d a n d F a t i g u e ) , c a u s a t i d a u n p r o b l e m a d i c o n t r o l l o n e u r o m u s c o l a r e l o c a l e , s p e c i f i c o d e l m u s c o l o , e c r a m p i d a d e f i c i t d i s o d i o i n d o t t o d a l l a s u d o r a z i o n e ( S w e a t - I n d u c e d S o d i u m D e f i c i t ) , c a u s a t i d a u n p r o b l e m a d i e q u i l i b r i o i d r i c o e d e l e t t r o l i t i c o s i s t e m i c o , c h e c o l p i s c e t u t t o i l c o r p o . A q u e s t a s e c o n d a c a t e g o r i a s e m b r e r e b b e r o a p p a r t e n e r e i c r a m p i d i c u i h a s o f f e r t o i l c a m p i o n e i t a l i a n o . I n f a t t i , q u e s t a c a t e g o r i a è p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e p e r a t l e t i - c o m e i t e n n i s t i - c h e c o m p e t o n o i n a m b i e n t i c a l d i e u m i d i c o m e S h a n g h a i , d o v e l a s u d o r a z i o n e m a s s i v a è i n e v i t a b i l e " . S e c o n d o B e r n e t t i , " è i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r e c o m e l e c o n d i z i o n i d i s t r e s s t e r m i c o e f i s i c o r i c h i e d o n o u n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a i m a c r o n u t r i e n t i , a l d i l à d e l l a s o l a i d r a t a z i o n e . U n a d e g u a t o a p p o r t o p r o t e i c o è i m p o r t a n t e , i n q u a n t o l e p r o t e i n e n o n s o l o s u p p o r t a n o l ' e s s e n z i a l e r e c u p e r o m u s c o l a r e , m a l a f r a z i o n e p r o t e i c a p l a s m a t i c a , i n p a r t i c o l a r e l ' a l b u m i n a , è f o n d a m e n t a l e p e r a u m e n t a r e i l v o l u m e d e l p l a s m a e , d i c o n s e g u e n z a , m i g l i o r a r e l a c a p a c i t à c a r d i o v a s c o l a r e d i t e r m o r e g o l a z i o n e " . " N o n s i p o s s o n o p o i i g n o r a r e - s u g g e r i s c e l ' e s p e r t o - l e s t r a t e g i e d i r a f f r e d d a m e n t o . L ' a d o z i o n e d i t e c n i c h e d i r a f f r e d d a m e n t o p r e - c o m p e t i z i o n e ( c o m e l ' i m m e r s i o n e i n a c q u a f r e d d a o l ' a s s u n z i o n e d i ' s l u s h i e s ' , g h i a c c i o t r i t a t o ) è d i m o s t r a t a m i g l i o r a r e l a t o l l e r a n z a a l l ' e s e r c i z i o e , i n s p o r t d i l u n g a d u r a t a c o m e i l t e n n i s , p u ò t r a d u r s i i n u n a m a g g i o r e r e s i s t e n z a a l l a f a t i c a n e l l e f a s i c r u c i a l i d e l m a t c h " . " I n f i n e , p e r ò , u n a r i f l e s s i o n e s u g l i o r g a n i z z a t o r i è a l t r e t t a n t o n e c e s s a r i a - o s s e r v a i l m e d i c o - f i s i a t r a - T u t t e l e l i n e e g u i d a i n t e r n a z i o n a l i s o t t o l i n e a n o c o m e s i a c o m p i t o d e g l i o r g a n i z z a t o r i d i u n t o r n e o s a l v a g u a r d a r e l a s a l u t e d e l l ' a t l e t a . I n f a t t i , a n c h e c o n s i d e r a n d o i l n u m e r o d i e v e n t i c o r r e l a t i a l c a l d o a c c a d u t i i n q u e s t o t o r n e o , q u e l l o d i S i n n e r è s o l o l ' u l t i m o d i u n a l u n g a l i s t a . R i t e n g o s i a n o o p p o r t u n e s t r a t e g i e d i f f e r e n t i i n f u t u r o p e r e v i t a r e c h e s i r i p e t a n o e p i s o d i s i m i l i " .