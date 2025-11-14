N a p o l i , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l g i o r n o d e l l ’ 8 0 ° a n n i v e r s a r i o d i M a n a g e r i t a l i a , i l s i n d a c o d i N a p o l i G a e t a n o M a n f r e d i h a p o r t a t o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o i l s u o s a l u t o a l l ’ a s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l a F e d e r a z i o n e , r i u n i t a q u e s t ’ a n n o n e l c a p o l u o g o c a m p a n o i n u n c o n t e s t o i n c u i i l t e m a d e l l a f i d u c i a , d e l l a c o e s i o n e e d e l r u o l o d e i c o r p i i n t e r m e d i è s t a t o p o s t o a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o n a z i o n a l e . U n l u o g o p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o , h a r i c o r d a t o i l s i n d a c o , “ p e r i l c o n t r i b u t o c h e i l M e z z o g i o r n o e l a C a m p a n i a h a n n o d a t o a l l o s v i l u p p o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e i n q u e s t i d e c e n n i ” . M a n f r e d i h a s o t t o l i n e a t o c o m e l e s f i d e c h e i t e r r i t o r i a f f r o n t a n o o g g i s i a n o “ g r a n d i e c r e s c e n t i ” , a c a u s a d i u n a r e a l t à s o c i a l e “ s e m p r e p i ù c o m p l e s s a , s e g n a t a d a f r a g i l i t à e d i v a r i c h e r i c h i e d o n o u n a c a p a c i t à n u o v a d i u n i r e e f f i c i e n z a e i n c l u s i o n e ” . I n q u e s t a c o r n i c e , i l p r i m o c i t t a d i n o h a r i c h i a m a t o l ’ e s i g e n z a d i c o s t r u i r e m o d e l l i a m m i n i s t r a t i v i c a p a c i d i f a r s e n t i r e o g n i c i t t a d i n o p a r t e d i u n p r o g e t t o c o l l e t t i v o , i n l i n e a c o n i l c o n f r o n t o a v v i a t o d a M a n a g e r i t a l i a s u l b i s o g n o d i r i c o s t r u i r e f i d u c i a n e l P a e s e . “ I l c o m u n e – h a s p i e g a t o M a n f r e d i – r a p p r e s e n t a i l p r i m o e l e m e n t o d i p r o s s i m i t à d e l l o S t a t o : è i l c o l l e t t o r e d e i b i s o g n i e i l g e s t o r e d e i s e r v i z i e s s e n z i a l i , d a l t r a s p o r t o a l w e l f a r e , d a l d e c o r o a l l a s i c u r e z z a u r b a n a ” . P e r q u e s t o m o t i v o , h a a f f e r m a t o , l e a m m i n i s t r a z i o n i d e v o n o e s s e r e i n t e r p r e t a t e s e m p r e p i ù “ c o m e v e r e e p r o p r i e a z i e n d e p u b b l i c h e ” , c h i a m a t e a t e n e r e i n s i e m e i n t e r e s s e g e n e r a l e , q u a l i t à d e i s e r v i z i e g e s t i o n e e f f i c i e n t e d e l l e r i s o r s e , i n u n c o n t e s t o i n c u i q u e s t e u l t i m e s o n o s e m p r e p i ù l i m i t a t e . U n p a s s a g g i o c h e s i c o l l e g a p i e n a m e n t e a l l a r i f l e s s i o n e a v v i a t a d a M a n a g e r i t a l i a s u l r u o l o d e l l a m a n a g e r i a l i t à c o m e m o t o r e d i i n n o v a z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e c o e s i o n e . “ O g g i a l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i s e r v e u n m a n a g e m e n t e v o l u t o – h a a g g i u n t o M a n f r e d i – c a p a c e s ì d i g e s t i r e p r o c e s s i e p e r s o n a l e , m a a n c h e d i a v e r e v i s i o n e , a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e e c a p a c i t à d i i n c l u s i o n e ” . U n m o d e l l o c h e , n e l l e s u e p a r o l e , r a p p r e s e n t a “ i l v e r o b i s o g n o d e i c o m u n i c o n t e m p o r a n e i ” . I l s i n d a c o h a p o i r i c h i a m a t o i l v a l o r e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e , r i c o r d a n d o i l l a v o r o c o n d i v i s o c o n i s i n d a c i i t a l i a n i e c o n l ’ A n c i : u n a s i n e r g i a c h e c o n s i d e r a “ u n v a l o r e a g g i u n t o f o n d a m e n t a l e p e r c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù e q u a , p i ù g i u s t a e v i c i n a a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i ” . I l s u o i n t e r v e n t o s i è c o s ì i n s e r i t o n e l p e r c o r s o t r a c c i a t o d a M a n a g e r i t a l i a p e r r i s p o n d e r e a l c l i m a d i s f i d u c i a e v i d e n z i a t o a n c h e d a i d a t i I p s o s : u n i n v i t o a v a l o r i z z a r e l ’ e f f i c i e n z a , l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e l a c a p a c i t à d i f a r e r e t e , a f f i n c h é l a m a n a g e r i a l i t à d i v e n t i l e v a c e n t r a l e p e r m i g l i o r a r e i l P a e s e , a p a r t i r e p r o p r i o d a i t e r r i t o r i e d a l l e l o r o a m m i n i s t r a z i o n i .