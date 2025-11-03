R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o p e n o s e l e p r o t e s t e d e l l a L e g a p e r i d a t i s u l l a c r i m i n a l i t à , c o m e s e a l V i m i n a l e n o n s e d e s s e u n l o r o m i n i s t r o e i l s e g r e t a r i o n o n f o s s e v i c e p r e m i e r . S e l a p r e n d a n o c o n s é s t e s s i p e r c h é d o p o t r e a n n i n o n f u n z i o n a i l t r u c c h e t t o d e l l o s c a r i c a b a r i l e . A d e s s o l a L e g a g o v e r n a , h a r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t e p e r l a s i c u r e z z a e s e v u o l e p u ò d e c i d e r e d i m e t t e r e p i ù s o l d i i n f i n a n z i a r i a p e r l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . S e m p r e c h e i l m i n i s t r o d e l l ' a u s t e r i t à G i o r g e t t i g l i e l o l a s c i f a r e " . L a d e p u t a t a d e m D e b o r a S e r r a c c h i a n i r i s p o n d e a g l i e s p o n e n t i d e l l a L e g a c h e , r i f e r e n d o s i a i d a t i d e l S o l e 2 4 O r e s u l l a c r i m i n a l i t à , a c c u s a n o l a s i n i s t r a .