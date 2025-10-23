R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p i a n o d e l g o v e r n o M e l o n i d e n o m i n a t o ‘ S c u o l e S i c u r e ’ è p e r i l g o v e r n o M e l o n i d i p r i m a r i a i m p o r t a n z a p e r g a r a n t i r e a l l e p i ù g i o v a n i g e n e r a z i o n i q u e l l a p o s s i b i l i t à d i c r e s c i t a f o r m a t i v a c h e s e n z a s i c u r e z z a n e i p l e s s i s c o l a s t i c i s a r e b b e v a n i f i c a t a . L a s i c u r e z z a n e l l e s c u o l e è u n a m i s s i o n e p e r a s s i c u r a r e i s t r u z i o n e , f o r m a z i o n e e c r e s c i t a p e r s o n a l e n e i g i o v a n i s t u d e n t i e i l n o s t r o g o v e r n o s t a s u q u e s t o i n v e s t e n d o r i s o r s e p e r a r r i v a r e a q u e s t o o b i e t t i v o " . C o s ì n e l c o r s o d e l q u e s t i o n t i m e i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S e r g i o R a s t r e l l i , s e g r e t a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a . " S u l l a b a s e d i q u e s t i o b i e t t i v i - p r o s e g u e - i l p i a n o ‘ S c u o l e S i c u r e ’ h a l o s c o p o d i r a f f o r z a r e l e a z i o n i d i c o n t r a s t o a l l ' i l l e g a l i t à n e i p r e s i d i s c o l a s t i c i , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l o s p a c c i o d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i , m i r a n d o a d i m p e d i r e l a d i f f u s i o n e d i t a l e f e n o m e n o r i p r o v e v o l e c h e l u c r a s u l b e n e s s e r e d i g i o v a n i e g i o v a n i s s i m i m e t t e n d o a r e p e n t a g l i o n o n s o l o l a s a l u t e m a l ' e q u i l i b r a t o s v i l u p p o d i r a g a z z e e r a g a z z i . P r e s s o a l c u n i i s t i t u i t i s c o l a s t i c i , s i t u a t i i n p a r t i c o l a r e n e l l e z o n e p e r i f e r i c h e d i N a p o l i , c o m e C a i v a n o , s i s o n o v e r i f i c a t i e v e n t i c h e h a n n o v i s t o l ' i n t e r v e n t o d e i C a r a b i n i e r i p e r i l s e q u e s t r o d i a r m i e o g g e t t i p e r i c o l o s i t r a g i o v a n i s t u d e n t i , a n c h e d i 1 3 e 1 4 a n n i " . " I n r i s p o s t a a t a l i e v e n t i i l c o m a n d o p r o v i n c i a l e d e i c a r a b i n i e r i d i N a p o l i , s o t t o i l c o o r d i n a m e n t o d e l l a P r e f e t t u r a , h a p r e d i s p o s t o u n p i a n o d i c o n t r o l l i a l l ' e s t e r n o d e l l e s c u o l e d e l l a p r o v i n c i a c o n l ' o b i e t t i v o d i p r e v e n i r e l ' i n t r o d u z i o n e d i a r m i t r a i b a n c h i , a u t o r i z z a n d o a n c h e l ' u t i l i z z o d i m e t a l d e t e c t o r d a v a n t i a g l i i n g r e s s i . L a s i c u r e z z a è l ’ u n i c o p r e s u p p o s t o p e r s t r a p p a r e n e l l e n o s t r e s c u o l e i g i o v a n i d a l l a c r i m i n a l i t à m i n o r i l e e p e r q u e s t o F r a t e l l i d ’ I t a l i a r i n g r a z i a i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i p e r l a s u a c o s t a n t e o p e r a d i i n t e r v e n t o " , c o n c l u d e .