R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A t r e m a n o v r e d i b i l a n c i o d a l l ’ i n i z i o d e l s u o m a n d a t o , i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i c o n t i n u a c o n g l i a n n u n c i , m a i r i s u l t a t i n o n s i v e d o n o . S u l l e a s s u n z i o n i d e l l e f o r z e d i p o l i z i a r i p e t e d a m e s i l e s t e s s e p r o m e s s e , s p a c c i a n d o p e r p i a n o s t r a o r d i n a r i o i l n o r m a l e t u r n o v e r g i à p r e v i s t o , m e n t r e l e c a r e n z e n e g l i o r g a n i c i r e s t a n o t u t t e " . C o s ì i l r e s p o n s a b i l e g i u s t i z i a d e l P d e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e a f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a c a m e r a , M a t t e o M a u r i . " S u l l a r i f o r m a d e l l a P o l i z i a L o c a l e p a r l a d i ' d i r i t t u r a d ’ a r r i v o ' , m a è f e r m a d a t r e a n n i i n P r i m a C o m m i s s i o n e a l l a C a m e r a , b l o c c a t a d a l l a s t e s s a m a g g i o r a n z a p e r d i v i s i o n i i n t e r n e : è p a r a d o s s a l e c h e c o n t i n u i n o a f a r e a n n u n c i q u a n d o l o s t a l l o è r e s p o n s a b i l i t à l o r o . R i v e n d i c a p o i i l t r a s f e r i m e n t o a i C o m u n i d i 1 0 5 m i l i o n i p e r l e s p e s e s o s t e n u t e n e l 2 0 2 3 e 2 0 2 4 p e r i m i n o r i s t r a n i e r i n o n a c c o m p a g n a t i , m a n o n p u ò v a n t a r s i d i c i ò c h e a v r e b b e d o v u t o f a r e d u e a n n i f a , d o p o a v e r p e r s i n o c o m u n i c a t o a i s i n d a c i c h e a v r e b b e r i m b o r s a t o s o l o u n t e r z o d e i c o s t i s o s t e n u t i . S u i r e a t i , P i a n t e d o s i s i a f f i d a a i c o n f r o n t i c o n i l 2 0 1 5 p e r d i r e c h e l a c r i m i n a l i t à è i n c a l o , i g n o r a n d o i d a t i p i ù r i l e v a n t i : d a l 2 0 2 2 , c i o è c o n i l G o v e r n o M e l o n i , i r e a t i s o n o a u m e n t a t i o g n i a n n o r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . O g g i s o s t i e n e c h e n o n e s i s t a e m e r g e n z a s i c u r e z z a , q u a n d o n e g l i a n n i s c o r s i l a r i v e n d i c a v a c o n t o n i a l l a r m i s t i c i p u r c o n n u m e r i p i ù b a s s i d i q u e l l i a t t u a l i " . " L a v e r i t à è c h e l e p o l i t i c h e d e l G o v e r n o s u l l a s i c u r e z z a n o n s t a n n o f u n z i o n a n d o . E m e n t r e i p r o b l e m i a u m e n t a n o , d a l V i m i n a l e a r r i v a n o s o l o p r o p a g a n d a , v e c c h i a n n u n c i r i c i c l a t i e g i o c o d e l l e t r e c a r t e s u i f a t t i s u l l a c r i m i n a l i t à ” .