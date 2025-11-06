R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o s t u p i t i d a l l ' u s c i t a d e l l a P r e s i d e n t e M e l o n i s u l l e F o r z e d e l l ' O r d i n e . A c c u s a l ’ o p p o s i z i o n e d i l e s a m a e s t à p e r a v e r d e t t o l a v e r i t à : q u e s t o G o v e r n o u s a i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a m a n o n f a n u l l a p e r c h i l a g a r a n t i s c e d a v v e r o " . C o s ì u n a n o t a d e l r e s p o n s a b i l e s i c u r e z z a d e l P d , M a t t e o M a u r i . " M e l o n i s i v a n t a d i 3 7 . 0 0 0 a s s u n z i o n i , m a s i t r a t t a s o l o d i s o s t i t u z i o n i o r d i n a r i e , n o n d i n u o v i o r g a n i c i . L a P o l i z i a d i S t a t o c o n t i n u a a p e r d e r e e f f e t t i v i : n e l 2 0 2 4 g l i a g e n t i s o n o 9 7 . 9 3 1 , b e n 1 1 . 3 4 0 i n m e n o r i s p e t t o a l l a d o t a z i o n e o r g a n i c a p r e v i s t a d a l l a l e g g e . D i m i n u i t i u l t e r i o r m e n t e d a l 2 0 2 3 . D a t i u f f i c i a l i , n o n d e l P d : s o n o s c r i t t i n e r o s u b i a n c o n e l ' D o c u m e n t o d i p i a n i f i c a z i o n e s t r a t e g i c a d e l P e r s o n a l e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o ' . S e l i f a c c i a m a n d a r e d a l V i m i n a l e i n v e c e c h e s p a r a r e n u m e r i a c a s o " . " E p o i r i c o r d i M e l o n i c h e l ’ u l t i m o c o n t r a t t o h a a u m e n t a t o g l i s t i p e n d i s o l o d e l 6 % c o n t r o u n ’ i n f l a z i o n e d e l 1 6 % , r i d u c e n d o i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e g l i a g e n t i . I n v e c e d i a t t a c c a r e l ’ o p p o s i z i o n e , l a P r e s i d e n t e M e l o n i p e n s i a c a m b i a r e l a L e g g e d i B i l a n c i o : s e r v o n o r i s o r s e p e r a u m e n t a r e i s a l a r i , b i s o g n a a t t i v a r e l a p r e v i d e n z a d e d i c a t a , a n n u l l a r e i l v e r g o g n o s o a u m e n t o d e l l ' e t à p e n s i o n a b i l e e a u m e n t a r e v e r a m e n t e g l i o r g a n i c i " .