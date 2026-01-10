R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è c e r t o a u m e n t a n d o i m i l i t a r i i n s t r a d a c h e s i r i s p o n d e a l l a d o m a n d a d i s i c u r e z z a , m a c o n l e a s s u n z i o n i s t r a o r d i n a r i e d e l l e F o r z e d e l l ' O r d i n e . I n q u e s t e o r e l a L e g a h a a p e r t o u n a p o l e m i c a c o n t r o i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a e c o n t r o F r a t e l l i d ' I t a l i a p e r a u m e n t a r e i m i l i t a r i p e r l e s t r a d e . S e i n v e c e d i l i t i g a r e a m e z z o s t a m p a a v e s s e r o m e s s o i n m a n o v r a i s o l d i p e r l e a s s u n z i o n i s t r a o r d i n a r i e d e l l e F o r z e d e l l ' O r d i n e a v r e b b e r o f a t t o u n p i a c e r e a t u t t i e c i a v r e b b e r i s p a r m i a t o q u e s t o t e a t r i n o i n d e c o r o s o " . L o a f f e r m a M a t t e o M a u r i , r e s p o n s a b i l e s i c u r e z z a d e l P d . " M e n t r e l a p r e s i d e n t e M e l o n i f a i s o l i t i p r o c l a m i i n u t i l i - a g g i u n g e - s c o p r i a m o c h e a f i n e 2 0 2 5 g l i o r g a n i c i d e l l a P o l i z i a d i S t a t o s i s o n o u l t e r i o r m e n t e r i d o t t i d i 1 . 5 0 0 u n i t à r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e . S e g n a n d o u n s o t t o r g a n i c o d i q u a s i 1 3 . 0 0 0 a g e n t i : u n m i n i m o s t o r i c o i n a c c e t t a b i l e ” .