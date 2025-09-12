R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i c u r e z z a , e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à . S o n o l e p a r o l e d ’ o r d i n e d i q u e s t a X e d i z i o n e d e l G i s E x p o - G i o r n a t e I t a l i a n e d e l S o l l e v a m e n t o e d e i T r a s p o r t i E c c e z i o n a l i , l ’ u n i c o e v e n t o i t a l i a n o e d i l p i ù g r a n d e a l i v e l l o e u r o p e o d e d i c a t o a l s e t t o r e , i n p r o g r a m m a n e i p a d i g l i o n i d e l P i a c e n z a E x p o d a l 2 5 a l 2 7 s e t t e m b r e 2 0 2 5 . L a m a n i f e s t a z i o n e , i d e a t a e o r g a n i z z a t a d a F a b i o P o t e s t à , d i r e t t o r e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , s i c o n f e r m a l a p r i n c i p a l e v e t r i n a c o n t i n e n t a l e d e l c o m p a r t o , p i a t t a f o r m a p r i v i l e g i a t a a l i v e l l o e u r o p e o p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e u l t i m e n o v i t à e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e n e i s e t t o r i d e l s o l l e v a m e n t o d i m a t e r i a l i , l a v o r o i n q u o t a , m o v i m e n t a z i o n e i n d u s t r i a l e e p o r t u a l e e t r a s p o r t i e c c e z i o n a l i . M a i l G i s è a n c h e i l n a t u r a l e p u n t o d i i n c o n t r o e d i s c a m b i o t r a l e f i l i e r e d e l s o l l e v a m e n t o e d e i t r a s p o r t i e c c e z i o n a l i c o n l e i s t i t u z i o n i . C o m e t e s t i m o n i a n o i p a t r o c i n i r a c c o l t i d a l l a k e r m e s s e d a l l e p i ù i m p o r t a n t i A s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , s i a i t a l i a n e c h e e s t e r e , e d i n u m e r o s i o r g a n i s m i i s t i t u z i o n a l i , t r a i q u a l i i l m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a , l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , R e g i o n e L i g u r i a e i l C o m u n e d i P i a c e n z a . “ G i s E x p o 2 0 2 5 r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c a p e r t u t t e l e r e a l t à d e l s e t t o r e p e r c o n f r o n t a r s i c o n l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e e l e s o l u z i o n i p i ù i n n o v a t i v e v o l t e a l l a r i d u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e , a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a s i c u r e z z a o p e r a t i v a n o n c h é a l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i - s p i e g a F a b i o B e l l i , p r e s i d e n t e d e l l ’ E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f A b n o r m a l R o a d T r a n s p o r t a n d M o b i l e C r a n e s ( E s t a ) , c h e p a t r o c i n a l a m a n i f e s t a z i o n e - I n u n c o n t e s t o d o v e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e s i i n t r e c c i a n o s e m p r e d i p i ù , q u e s t a e s p o s i z i o n e s i c o n f i g u r a c o m e u n o s p a z i o p r i v i l e g i a t o p e r p r e s e n t a r e t e c n o l o g i e c h e u n i s c o n o p r e s t a z i o n i e l e v a t e , a t t e n z i o n e a l l a s i c u r e z z a e r i s p e t t o p e r l ’ a m b i e n t e . I l G i s r a p p r e s e n t a u n p u n t o d ’ i n c o n t r o p e r c h i v u o l e c o n t r i b u i r e a t t i v a m e n t e a d u n ’ e v o l u z i o n e r e s p o n s a b i l e d e l s e t t o r e , c o s t r u e n d o u n f u t u r o p i ù s i c u r o e t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t o ” . “ L a p a r t e c i p a z i o n e a l G i s r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e e s c l u s i v a p e r l e a z i e n d e d e l c o m p a r t o d e l s o l l e v a m e n t o d e l l a f i l i e r a i t a l i a n a n o n s o l o p e r f a r c o n o s c e r e a l i v e l l o e u r o p e o l ’ a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e e c o m p e t e n z a t e c n i c a c h e l e c a r a t t e r i z z a , m a a n c h e p e r c o n f r o n t a r s i s u t e m i d i i n t e r e s s e c o m u n e r e l a t i v i a l l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a n e g l i a m b i e n t i d i l a v o r o ; q u e s t ’ a n n o s i t r a t t e r à , a d e s e m p i o , d e l l o s b a r c o i n q u o t a d a l l e P l e d o p o l a r e v i s i o n e d e l l a n o r m a t i v a E n 2 8 0 , o g g e t t o d i u n c o n v e g n o A n f i a - A i s e m - A s s o d i m i i n p r o g r a m m a i l 2 6 s e t t e m b r e a l l e 1 1 i n f i e r a - a g g i u n g e G i a n m a r c o G i o r d a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e d e l l a F i l i e r a a u t o m o b i l i s t i c a ( A n f i a ) - L o s t e s s o g i o r n o a l l e 1 4 , A n f i a p r e s e n t e r à a n c h e l a s u a n e o c o s t i t u i t a s e z i o n e A l l e s t i m e n t i s u v e i c o l i i n d u s t r i a l i , c h e r i s p o n d e a l l ’ e s i g e n z a , m a n i f e s t a t a d a t e m p o d a g l i a l l e s t i t o r i , d i o t t e n e r e u n r i c o n o s c i m e n t o p r o f e s s i o n a l e ” . P e r M a s s i m i l i a n o B a r i o l a , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a S i s t e m i d i S o l l e v a m e n t o E l e v a z i o n e e M o v i m e n t a z i o n e ( A i s e m ) , f e d e r a t a a d A n i m a C o n f i n d u s t r i a , i l G i s è a n c h e u n m o m e n t o i m p o r t a n t e d i s c a m b i o c o n i p r o p r i o a s s o c i a t i : “ P e r A i s e m , l a p a r t e c i p a z i o n e a q u e s t o e v e n t o r a p p r e s e n t a l a c o n t i n u i t à d i u n i m p e g n o c h e p o r t i a m o a v a n t i d a t e m p o a s u p p o r t o d e l l e i m p r e s e a s s o c i a t e e d e l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o . D u r a n t e l e g i o r n a t e d e l l a f i e r a p a r t e c i p e r e m o a i n c o n t r i i m p o r t a n t i , c o m e i l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o c o n I n a i l d e d i c a t o a l l e r e s p o n s a b i l i t à n e l l a g e s t i o n e d e g l i a p p a r e c c h i d i s o l l e v a m e n t o , e l a t a v o l a r o t o n d a c u r a t a i n s i e m e a d A n i m a C o n f i n d u s t r i a , i n c u i s i p a r l e r à d i r e v i s i o n e d e l l a n o r m a E n 2 8 0 e d e l l ’ i m p i e g o d e l l e p i a t t a f o r m e m o b i l i e l e v a b i l i ” . “ I l G i s è i l l u o g o d o v e f i l i e r a , i s t i t u z i o n i e o p e r a t o r i s i c o n f r o n t a n o s u t e c n o l o g i e e p r o c e d u r e - a g g i u n g e D a n i e l a d a l C o l , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e N o l e g g i A u t o g r u , P l e , A t t r e z z a t u r e d i S o l l e v a m e n t o e T r a s p o r t i E c c e z i o n a l i ( A n n a ) - I n q u e s t o c o n t e s t o r i b a d i a m o u n m e s s a g g i o c h i a r o : n e s s u n s o l l e v a m e n t o o t r a s p o r t o e c c e z i o n a l e p u ò d i r s i ' r i u s c i t o ' s e n o n è a n c h e s i c u r o . L a s i c u r e z z a è l a n o s t r a p r i m a m e t r i c a d i e f f i c i e n z a : p i a n i f i c a z i o n e a c c u r a t a , c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e , a t t r e z z a t u r e i d o n e e e m a n u t e n z i o n i t r a c c i a t e r i d u c o n o i f e r m i , p r e v e n g o n o i n c i d e n t i e m i g l i o r a n o l a p r o d u t t i v i t à c o m p l e s s i v a ” . D i r e t t a m e n t e a l l e i s t i t u z i o n i s i r i v o l g e r à i n v e c e A n t o n i o C a t i e l l o , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a T r a s p o r t i E c c e z i o n a l i ( A i t e ) : “ A l G i s p o r t e r e m o s i c u r a m e n t e l e i s t a n z e p i ù i m p o r t a n t i p e r l a n o s t r a c a t e g o r i a . T r e i n p a r t i c o l a r e : l a q u e s t i o n e d e l l e p a t e n t i C e d e f a l c a t e a g l i a u t i s t i i t a l i a n i a l c o m p i m e n t o d e l 6 8 e s i m o a n n o d ’ e t à ; l a v e l o c i t à i m p o s t a a i t r a t t o r i s t r a d a l i a 6 0 K m / h e l ’ a g g a n c i a m e n t o d e i c a m i o n . T u t t e q u e s t i o n i f o n d a m e n t a l i p e r l a f i l i e r a d e i T r a s p o r t i e c c e z i o n a l i c h e , a c a u s a d e l l a b u r o c r a z i a , s u b i s c e u n a c o n c o r r e n z a s l e a l e d a g l i a l t r i P a e s i ” . L a c e n t r a l i t à d e l l a m a n i f e s t a z i o n e n e l p a n o r a m a e u r o p e o è c o n f e r m a t a a n c h e d a l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e l l e i m p r e s e d e i t r a s l o c a t o r i , u n a c a t e g o r i a s t r a t e g i c a p e r l a l o g i s t i c a e l o s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l P a e s e . P e r i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ’ U n i o n e I n t e r p o r t i R i u n i t i ( U i r ) , G i a n f r a n c o D e A n g e l i s , i l G i s s a r à i l c o n t e s t o i d e a l e p e r d i m o s t r a r e u n a v o l t a d i p i ù c o m e “ s i c u r e z z a , s o s t e n i b i l i t à e d e f f i c i e n z a s i a n o i p i l a s t r i d e l l a l o g i s t i c a m o d e r n a e d e i m e z z i d i s o l l e v a m e n t o ” . M a i l G I S s a r à a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r i l l u s t r a r e n u o v e m e t o d o l o g i e e p r o g e t t i f i n a l i z z a t i a d a u m e n t a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e f i l i e r e “ P r e s e n t e r e m o a l G i s - s p i e g a S a n d r a F o r z o n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a T r a s p o r t i e c c e z i o n a l i ( F i t e ) - l ’ i m p o r t a n t i s s i m o ‘ P r o g e t t o R e t u r n , T s 2 I n f r a s t r u t t u r e C r i t i c h e ’ ( f i n a n z i a t o c o n f o n d i d e l P n r r ) , c h e l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e s t a s e g u e n d o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n o t t o i s t i t u t i u n i v e r s i t a r i - t r a i q u a l i i l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , l ’ U n i v e r s i t à d i N a p o l i F e d e r i c o I I , l ’ U n i v e r s i t à d i P a d o v a , l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a - f i n a l i z z a t o a l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d i u n a m e t o d o l o g i a n e l l a c l a s s i f i c a z i o n e e v e r i f i c a d e l l a s t a b i l i t à d e i m a n u f a t t i , g r a z i e a l m o n i t o r a g g i o a g a r a n z i a d e l l a s i c u r e z z a s t r a d a l e , p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l c o r r i d o i o d i t r a n s i t o M i l a n o - M a r g h e r a , f o n d a m e n t a l e p e r i t r a s p o r t i e c c e z i o n a l i ” . “ Q u e s t a d e c i m a e d i z i o n e d e l G i s r a p p r e s e n t a p e r n o i u n t r a g u a r d o s i g n i f i c a t i v o , c h e n o n s a r e b b e s t a t o p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e s e n z a i l s o s t e g n o d e l l e A s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l e s e m p r e p i ù n u m e r o s e a z i e n d e e s p o s i t r i c i c h e c o n t i n u a n o a c r e d e r e n e l l a m a n i f e s t a z i o n e . I l G i s è d i v e n t a t o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o u n i c o i n E u r o p a p e r c h é r i e s c e a r i u n i r e u n p u b b l i c o a l t a m e n t e q u a l i f i c a t o , f a t t o d i o p e r a t o r i , p r o f e s s i o n i s t i , d e c i s i o n m a k e r s e v i s i t a t o r i , c r e a n d o u n c o n t e s t o i d e a l e p e r p r e s e n t a r e i n n o v a z i o n i e c o n f r o n t a r s i s u i t e m i c r u c i a l i d i s i c u r e z z a , e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à " , c o n c l u d e F a b i o P o t e s t à . A d a c c o m p a g n a r e l a m a n i f e s t a z i o n e i l c o n s u e t o r i c c o p a l i n s e s t o d i w o r k s h o p e c o n v e g n i ( g i s e x p o . i t / l e - c o n f e r e n z e / ) , c o s ì c o m e l ’ e v e n t o ' G i s b y N i g h t ' , l a s p e c i a l e a p e r t u r a s e r a l e d i t u t t o i l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o c h e s i t e r r à v e n e r d ì 2 6 s e t t e m b r e p r o s s i m o .