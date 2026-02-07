R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " G o v e r n a n o d a o l t r e t r e a n n i . H a n n o t r a d i t o o g n i p r o m e s s a . I r e a t i a u m e n t a n o e l e c i t t à s o n o m e n o s i c u r e . E c o s ì , i n p r e d a a d u n f o l l e e m e r g e n z i a l i s m o e m o t i v o , r e n d o n o o g n i f a t t o d i c r o n a c a i l p r e t e s t o p e r b u t t a r e s u l t a v o l o m i s u r e i m p r o v v i s a t e , s c r i t t e m a l e e - s o p r a t t u t t o - i n u t i l i n e l l a r e a l t à . I l n u o v o ' f e r m o p r e v e n t i v o ' d i 1 2 o r e è l ’ e s e m p i o p e r f e t t o d i q u e s t a i n c a p a c i t à . S u l l a c a r t a s e m b r a u n p u g n o d u r o c o n t r o i v i o l e n t i , n e l l a r e a l t à è u n a n o r m a c o n f u s a e i n a t t u a b i l e : n o n c h i a r i s c e q u a n d o e c o m e s i a p p l i c a , s c a r i c a l a r e s p o n s a b i l i t à s u l l e F o r z e d e l l ' O r d i n e , a p r e l a p o r t a a c o n t e n z i o s i i n f i n i t i e r i s c h i a d i c o m p r i m e r e i d i r i t t i s e n z a a u m e n t a r e d i u n m i l l i m e t r o l a s i c u r e z z a " . L o s c r i v e s u i s u o i c a n a l i s o c i a l l a d e p u t a t a M 5 S C h i a r a A p p e n d i n o . " F a c c i a m o d u e c o n t i , q u e l l i c h e M e l o n i e P i a n t e d o s i - a g g i u n g e - e v i d e n t e m e n t e n o n h a n n o f a t t o . T r a t t e n e r e u n a p e r s o n a p e r 1 2 o r e s i g n i f i c a c h e o l a m e t t i i n c e l l a - e t o g l i e r e l a l i b e r t à p e r u n s e m p l i c e s o s p e t t o s a r e b b e g r a v i s s i m o e s e n z a p r e c e d e n t i - o p p u r e l a s o r v e g l i a v i s t a i n c o m m i s s a r i a t o . C o n s i d e r a n d o t u r n i e p r o c e d u r e , p e r s o r v e g l i a r e u n a p e r s o n a p e r 1 2 o r e s e r v o n o 3 - 4 a g e n t i . T r a d o t t o : p e r a p p l i c a r e i l ' f e r m o M e l o n i ' a 1 . 0 0 0 p e r s o n e , s e r v i r e b b e r o 3 . 0 0 0 - 4 . 0 0 0 a g e n t i . D a d o v e l i p r e n d o n o ? D a l l e p i a z z e , d a i q u a r t i e r i , d a l c o n t r o l l o d e l t e r r i t o r i o . S i a m o a l p a r a d o s s o , i n p r a t i c a p e r t e n e r e f e r m o q u a l c u n o i n u f f i c i o s u l l a b a s e d i u n ' i p o t e s i , t o l g o n o i p r e s i d i d a l l e s t r a d e , s o p r a t t u t t o q u a n d o c i s o n o m a n i f e s t a z i o n i . È u n r e g a l o a i c r i m i n a l i . I l r i s u l t a t o : p i ù c a o s , m e n o s i c u r e z z a " . " P e r n o n p a r l a r e d e l l a c a u z i o n e p e r o r g a n i z z a r e i c o r t e i : p e n s a n o d a v v e r o c h e u n b l a c k b l o c , u n c r i m i n a l e , r i n u n c i a s p a c c a r e t u t t o p e r u n a c a u z i o n e ? A r i n u n c i a r e , s e m m a i , s a r à s o l o c h i n o n p u ò p e r m e t t e r s e l o e d è u n a p e r s o n a p e r b e n e . L a s i c u r e z z a v e r a - c o n c l u d e A p p e n d i n o - r i c h i e d e c o m p e t e n z a , r i s o r s e e s e r i e t à . Q u i i n v e c e s i a m o d a v a n t i a l l ' e n n e s i m a p r o p a g a n d a m a l d e s t r a , c o s t r u i t a p e r i n s e g u i r e i t i t o l i d e i g i o r n a l i e c h e d i m o s t r a c h e n o n s a n n o n e m m e n o d a d o v e c o m i n c i a r e " .