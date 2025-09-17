P a l e r m o , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e s u c c e d e i n S i c i l i a è o g n i g i o r n o p i ù i n d e g n o . H o i n c o n t r a t o i l P r e s i d e n t e S c h i f a n i a u n a f e s t a d i p a r t i t o e h o d e t t o q u e l l o c h e p e n s o , c i o è c h e c o s ì l a S i c i l i a n o n p u ò c o n t i n u a r e . C o n g l i i n d i c a t o r i p e g g i o r i d ’ I t a l i a , l ' i s o l a è s e c o n d a p e r e v a s i o n e f i s c a l e " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a i n c o n t r a n d o i g i o r n a l i s t i a P a l e r m o . " L ’ A r s è q u e l l o c h e c o s t a d i p i ù i n a s s o l u t o , l a p r e s i d e n z a h a m o l t i p l i c a t o p e r 4 l o s t a f f - d i c e - I l P a r l a m e n t o r e g i o n a l e u s a i l v o t o s e g r e t o . M a b i s o g n a c h e v e n g a e l i m i n a t o , p e r c h é è a l l a b a s e d e l p r i n c i p i o c o n c u i s i r i c a t t a n o l e g i u n t e r e g i o n a l i . Q u e s t a c o s a q u i è u n a b a r b a r i e , c o n s e n t e a i c o n s i g l i e r i , t u t t i , d i e s e r c i t a r e u n i n d e b i t o r i c a t t o s u l l a v o r o d e l l a G i u n t a . L a s c i o p e r d e r e s u l l e r e t r i b u z i o n i o q u e l l o c h e s u c c e d e c o n l a l e g g e d i b i l a n c i o . I l f a t t o c h e o g n i a n n o s i d i s t r i b u i s c o n o s o l d i a p i o g g i a a i d e p u t a t i a f f i n c h é m a n t e n g a n o a r e e d i i n t e r e s s e . N e l m o m e n t o i n c u i a c c e t t a i s o l d i a c c e t t a u n p a t t o d i s p a r t i z i o n e c h e è i n d e c o r o s o " . E a g g i u n g e : " E ’ n o r m a l e c h e s i p o r t i c o m e r e g a l o d i c o m p l e a n n o u n t r a s f e r i m e n t o d a M i l a n o a P a l e r m o ? T r o v a t e m i l a n o m i n a d i u n s i n g o l o d e p u t a t o , n o n è v e r o c h e t u t t i f a n n o c o s ì . . . " .