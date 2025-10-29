R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S c h i f a n i h a d i c h i a r a t o c h e l a S i c i l i a s t a v i v e n d o u n m o m e n t o m a g i c o … s u r r e a l e . G e n t e c h e m u o r e p e r e s a m i i s t o l o g i c i c h e n o n a r r i v a n o , r a g a z z i u c c i s i p e r s t r a d a , t u r i s t i m a s s a c r a t i p e r p o c h i e u r o . C i t t à s e n z a a c q u a , s p i a g g e i n m a n o a l l a m a f i a , i m p r e s e d i m a f i o s i c h e u s u f r u i s c o n o d i f o n d i P n r r , s t r a d e i n v a s e d a i r i f i u t i … e f f e t t i v a m e n t e è m a g i c o . P e r c h é n e l l a r e a l t à q u e s t o n o n d o v r e b b e a c c a d e r e " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a .