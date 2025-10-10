R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a M a z a r a d e l V a l l o è m o r t a u n a s i g n o r a , e r a u n a p r o f e s s o r e s s a , c h e h a d o v u t o a t t e n d e r e u n e s a m e i s t o l o g i c o p e r 8 m e s i p e r c h è i n S i c i l i a s e n e s o n o p e r s i 3 . 0 0 0 d i e s a m i i s t o l o g i c i . N e l f r a t t e m p o i n S i c i l i a , a l l ' A r s d o v e s i v o t a a n c o r a c o n i l v o t o s e g r e t o p e r c h è c i s o n o i f r a n c h i t i r a t o r i , l a m a g g i o r a n z a d i g o v e r n o s i è i m p a l l i n a t a d u e v o l t e p e r c h è d u e n o m i n e d e l l a S a n i t à n o n e r a n o s t a t e s p a r t i t e s e c o n d o i l m o d e l l o i n c u i d o v e v a n o e s s e r e s p a r t i t e " . C o s ì C a r l o C a l e n d a , l e a d e r d i A z i o n e . " P r o p o r r ò a l G o v e r n o u n d e c r e t o l e g g e p e r c o m m i s s a r i a r e i n S i c i l i a l a s a n i t à , l ' a c q u a e i r i f i u t i p e r c h è n e l r e g i o n a l i s m o i t a l i a n o , c o m e d i c e v a n o i l i b e r a l i , e p u r e i m i s s i n i , c h e p e r ò s e l o s o n o d i m e n t i c a t o d u e m i n u t i d o p o a v e r a v u t o a d i s p o s i z i o n e u n p i a t t o , a v r e m m o a v u t o s p r e c h i , b u r o c r a z i a , d i f f i c o l t à d i f a r e i m p r e s a e p l u r a l i t à d i s o c i e t à p u b b l i c h e p a r t e c i p a t e . " Q u a n d o i c i t t a d i n i i n i z i a n o a m o r i r e p e r ò l o S t a t o d e v e a r r i v a r e e d i r e : ' i c i t t a d i n i l o g a r a n t i s c o i o , q u e s t i v a n n o t u t t i a c a s a ' . S e p o i m i c h i e d e t e c o m e g o v e r n e r e i l a S i c i l i a e l a C a m p a n i a ? C i m e t t e r e i i l p r e f e t t o M o r i p e r c h è s e n o n s i f a i n q u e s t o m o d o n o n d i c a m b i a n i e n t e " .