R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l l ’ a l b a d i o t t a n t a d u e a n n i f a , R o m a f u a t t r a v e r s a t a d a l s i l e n z i o p i ù t e r r i b i l e . L e s t r a d e d e l G h e t t o s i r i e m p i r o n o d e l r u m o r e d e i p a s s i d e i s o l d a t i t e d e s c h i e d e i p i a n t i d i d o n n e , u o m i n i , b a m b i n i . I n m e n o d i v e n t i q u a t t r ’ o r e , 1 . 2 5 9 e b r e i r o m a n i f u r o n o s t r a p p a t i a l l e l o r o c a s e e d e p o r t a t i a d A u s c h w i t z . S o l o s e d i c i d i l o r o f e c e r o r i t o r n o . A f f i n c h é l a m e m o r i a d i q u e l g i o r n o n o n r e s t i u n r i t o r e t o r i c o o u n c a p i t o l o d e i m a n u a l i , o c c o r r e c o n t r a s t a r e c o n o g n i s f o r z o , p o l i t i c o , c u l t u r a l e , s o c i a l e , l ’ a n t i s e m i t i s m o s i s t e m i c o n e l n o s t r o d i b a t t i t o p u b b l i c o e n e l l e p i a z z e . P e r l a l o r o m e m o r i a e p e r i l n o s t r o f u t u r o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o P i n a P i c i e r n o .