R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a o l t r e i l 7 0 % d e l l e p a z i e n t i c o n t u m o r e m e t a s t a t i c o d e l l a m a m m e l l a t e m e c h e l a m a l a t t i a p o s s a p r o g r e d i r e . L o s t e s s o t i m o r e i n t e r e s s a c i r c a l a m e t à d e i c a r e g i v e r . D a q u i l a n e c e s s i t à d i a v e r e s e m p r e a s s i c u r a t o u n a d e g u a t o s e r v i z i o d i p s i c o - o n c o l o g i a . P e r a c c o m p a g n a r e a l m e g l i o l e d o n n e c o l p i t e d a l c a r c i n o m a n e l l o r o p e r c o r s o d i c u r a , è f o n d a m e n t a l e p o t e r g a r a n t i r e u n a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e s u l t e r r i t o r i o e n o n s o l o n e i c e n t r i o s p e d a l i e r i d i r i f e r i m e n t o . L a r e l a z i o n e d i f i d u c i a c h e l e p a z i e n t i c o s t r u i s c o n o n e l t e m p o c o n m e d i c i e i n f e r m i e r i è p e r c e p i t a c o m e i n s o s t i t u i b i l e . A l l o s t e s s o t e m p o , m o l t e d o n n e a v v e r t o n o i l b i s o g n o d i r i c e v e r e r i s p o s t e r a p i d e a d o m a n d e q u o t i d i a n e c h e s p e s s o t r o v a n o s p a z i o d u r a n t e l e v i s i t e . L a t e l e m e d i c i n a e i l t e l e c o n s u l t o s o n o s t r u m e n t i c h e v a n n o u t i l i z z a t i e r a p p r e s e n t a n o u n p r e z i o s o a i u t o c h e n o n g r a v a u l t e r i o r m e n t e s u l l a v o r o d e i c e n t r i o n c o l o g i c i . S o n o q u e s t e a l c u n e d e l l e c o n c l u s i o n i d e i f o c u s g r o u p i d e a t i e c o o r d i n a t i d a F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a n e l l ’ a m b i t o d i O f f i c i n a # M e t a s t a b i l e , i l p r o g e t t o i d e a t o p e r l a c o p r o g e t t a z i o n e e l ' a t t u a z i o n e s u l t e r r i t o r i o d e l " P d t a d e d i c a t o a l t u m o r e m e t a s t a t i c o d e l l a m a m m e l l a " . L ’ i n i z i a t i v a è g i u n t a a l l a s u a s e c o n d a e d i z i o n e e l e u l t i m e n o v i t à s o n o p r e s e n t a t e o g g i a R o m a i n u n c o n v e g n o n a z i o n a l e p r e s s o A g e n a s ( A g e n z i a n a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i ) . L o s c o r s o a n n o l a F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a - r i p o r t a u n a n o t a - a v e v a c o n d o t t o d u e i n d a g i n i , s u a l c u n i c e n t r i d i s e n o l o g i a e s u l l e p a z i e n t i , d a l l e q u a l i e r a n o e m e r s i b i s o g n i s p e c i f i c i . Q u e s t ’ a n n o l e a t t i v i t à s o n o p r o s e g u i t e c o n l ’ a v v i o d i f o c u s g r o u p c o n d o t t i d a p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i , r i s e r v a t i a l l e p a z i e n t i e c o n c e p i t i c o m e s p a z i d i a s c o l t o e c o n d i v i s i o n e . I r e s p o n s a b i l i s c i e n t i f i c i s o n o A n d r e a B o t t i c e l l i ( o n c o l o g o m e m b r o d e l C d A d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a e r e s p o n s a b i l e d e l l a B r e a s t U n i t d e l P o l i c l i n i c o U m b e r t o I d i R o m a ) e L u c i a D e l M a s t r o ( o r d i n a r i o e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a d i O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ’ I r c c s O s p e d a l e P o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o , U n i v e r s i t à d i G e n o v a ) . L ’ e v e n t o d i o g g i s i s v o l g e i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l t u m o r e m e t a s t a t i c o d e l l a m a m m e l l a e d è m o d e r a t o d a M a u r o B o l d r i n i , d i r e t t o r e d e l l a C o m u n i c a z i o n e d i A i o m e d a A n t o n e l l a C a m p a n a , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a . " I n I t a l i a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i d o n n e ( e i n m i n i m a p e r c e n t u a l e d i u o m i n i ) c o n v i v e c o n q u e s t a d i a g n o s i d i c a n c r o a v a n z a t o - a f f e r m a A d r i a n a B o n i f a c i n o , f o n d a t r i c e d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a - . N e l 2 0 2 4 , s u 5 3 . 6 8 6 n u o v e d i a g n o s i , i l 6 - 7 % è s t a t o d i a g n o s t i c a t o c o m e m e t a s t a t i c o a l l ’ e s o r d i o , p a r i a c i r c a 3 . 5 0 0 c a s i . S i s t i m a c h e c o m p l e s s i v a m e n t e s i a n o o l t r e 5 0 . 0 0 0 l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a m a i l d a t o r e s t a i n c e r t o : è u r g e n t e d o t a r c i d i i n d i c a t o r i o n c o l o g i c i n a z i o n a l i c h e p e r m e t t a n o d i m i s u r a r e c o n p r e c i s i o n e l a r e a l t à e g a r a n t i r e r i s p o s t e a d e g u a t e . L ’ i n n o v a t i v i t à f a r m a c o l o g i c a s t a c o n t r i b u e n d o a d a u m e n t a r e l a s o p r a v v i v e n z a e , i n a l c u n i c a s i , l a r e g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a m a v i v e r e p i ù a l u n g o i m p o n e d i g a r a n t i r e u n a b u o n a q u a l i t à d i v i t a " . " I l n o s t r o p r o g e t t o - p r o s e g u e - e v i d e n z i a d i v e r s i b i s o g n i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i e s o t t o l i n e a l a p r i o r i t à d i d e f i n i r e u n P d t a s p e c i f i c o p e r l a f o r m a p i ù a v a n z a t a d i c a r c i n o m a m a m m a r i o . N e g l i u l t i m i a n n i i l t r a t t a m e n t o d e l l a n e o p l a s i a h a c o n o s c i u t o u n ’ e v o l u z i o n e r a p i d a e s i g n i f i c a t i v a : l e t e r a p i e i n n o v a t i v e s t a n n o i n c r e m e n t a n d o l e p o s s i b i l i t à d i c u r a c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e s i a l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e s i a q u e l l a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e . È e s s e n z i a l e c h e t u t t e l e p e r s o n e c o l p i t e i n u n ' o t t i c a d i e q u i t à , o v u n q u e v i v a n o , a b b i a n o a c c e s s o a l l e m e d e s i m e o p p o r t u n i t à d i c u r a e a s s i s t e n z a , c o n a t t e n z i o n e a l l a q u a l i t à d e l l a v i t a " . " È r e s p o n s a b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i i m p e g n a t e n e l l ’ a m b i t o s a n i t a r i o - d i c h i a r a A m e r i c o C i c c h e t t i , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o A g e n a s - g a r a n t i r e a t u t t e l e p a z i e n t i p a r i o p p o r t u n i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o i n c u i v i v o n o . Q u e s t o p r i n c i p i o d e v e v a l e r e a n c h e p e r l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o , u n c a m p o i n c u i s t i a m o f i n a l m e n t e a s s i s t e n d o a u n ’ i m p o r t a n t e e v o l u z i o n e d e l l e t e r a p i e e d e l l e p o s s i b i l i t à d i t r a t t a m e n t o . P i ù i n g e n e r a l e , c o m e A g e n z i a , s i a m o i m p e g n a t i a c r e a r e i p r e s u p p o s t i p e r u n c o s t a n t e p o t e n z i a m e n t o d e i s e r v i z i d i a s s i s t e n z a a i c i t t a d i n i a n c h e a l l a l u c e d e l l e i n n o v a z i o n i c l i n i c h e e o r g a n i z z a t i v e e m e r s e n e g l i u l t i m i a n n i , c o s ì d a a s s i c u r a r e p e r c o r s i d i c u r a s e m p r e p i ù a p p r o p r i a t i , i n t e g r a t i e c e n t r a t i s u l l a p e r s o n a " . " U n a d i a g n o s i d i c a n c r o p o r t a q u a s i s e m p r e u n f o r t e s e n s o d ’ i n c e r t e z z a p e r i l p r o p r i o f u t u r o - s o s t i e n e A n n a C o s t a n t i n i , p a s t p r e s i d e n t e c o n s i g l i e r a n a z i o n a l e S i p o ( S o c i e t à i t a l i a n a d i p s i c o - o n c o l o g i a ) - . N e l l e p a z i e n t i c h e v i v o n o c o n l e m e t a s t a s i i l t i m o r e p e r l a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a p r e s e n t a u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a e d è p r e s e n t e i n c i r c a i l 7 2 % d e i c a s i e c o s t i t u i s c e u n b i s o g n o n o n c o r r i s p o s t o n e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a . S i c a r a t t e r i z z a p e r l a p a u r a d i m o r i r e , d i s o f f r i r e e d i r a p p r e s e n t a r e u n p e s o p e r i p r o p r i c a r i . N o n c o s t i t u i s c e d i p e r s é u n a r e a z i o n e i r r a z i o n a l e m a s e s i m a n i f e s t a i n f o r m a g r a v e p u ò e v o l v e r e i n u n d i s t u r b o p s i c o p a t o l o g i c o c o m e u n a d e p r e s s i o n e c l i n i c a e i n t e r f e r i r e c o n i l b e n e s s e r e e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . Q u e s t e r e a z i o n i v a n n o p o r t a t e a l l ’ a t t e n z i o n e d e l l ’ i n t e r o t e a m c h e p r e n d e i n c a r i c o l a p a z i e n t e a t t r a v e r s o s c r e e n i n g r a p i d i d e d i c a t i , d a l m o m e n t o c h e l e f o r m e g r a v i n o n m i g l i o r a n o s e n z a i n t e r v e n t i p s i c o - o n c o l o g i c i s p e c i a l i s t i c i d i p r o v a t a e f f i c a c i a . C e r t a m e n t e u n a c o m u n i c a z i o n e c h i a r a e o n e s t a , d a p a r t e d i t u t t i i m e d i c i , e u n a c c e s s o a i n f o r m a z i o n i c e r t i f i c a t e e d a f f i d a b i l i p o s s o n o a l t r e s ì a i u t a r e l e p a z i e n t i a s e n t i r s i p i ù c o n s a p e v o l i e m e n o s p a v e n t a t e " . " A l l ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a d e v e a c c o m p a g n a r s i u n ’ i n n o v a z i o n e o r g a n i z z a t i v a c e n t r a t a s u i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e - a g g i u n g e N i c o l a S i l v e s t r i s , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) - . È n e c e s s a r i o u n ' d e c e n t r a m e n t o d e l l ’ a s s i s t e n z a ' c h e d a l l ’ o s p e d a l e d e v e a n d a r e v e r s o l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o . L a v i c i n a n z a f i s i c a a i l u o g h i d i c u r a e d a s s i s t e n z a r a p p r e s e n t a u n g r a n d e v a n t a g g i o p e r p a z i e n t i e c a r e g i v e r . I l t u m o r e d e l s e n o m e t a s t a t i c o è u n a p a t o l o g i a m o l t o c o m p l e s s a m a è t u t t a v i a p o s s i b i l e r i c e v e r e a l c u n e t e r a p i e f u o r i d a l r e p a r t o o n c o l o g i c o o s p e d a l i e r o . L o s t e s s o p u ò a c c a d e r e p e r m o l t e p r e s t a z i o n i d i a g n o s t i c h e c h e p o s s o n o e s s e r e e f f e t t u a t e i n s t r u t t u r e s a n i t a r i e t e r r i t o r i a l i p i ù v i c i n e a l d o m i c i l i o d e l l a d o n n a . B i s o g n a g a r a n t i r e d e t e r m i n a t i e a d e g u a t i s t a n d a r d q u a l i t a t i v i m a l a t e r r i t o r i a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e , s e b e n i n t e g r a t a e c o o r d i n a t a c o n i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o , p u ò o f f r i r e r i s p o s t e c o n c r e t e a i b i s o g n i q u o t i d i a n i " . " O f f i c i n a # M e t a s t a b i l e d i m o s t r a c h e l a p r e s a i n c a r i c o p e r s o n a l i z z a t a e l a c o l l a b o r a z i o n e f r a i s t i t u z i o n i , c l i n i c i e a s s o c i a z i o n i p o s s o n o c a m b i a r e l a s t o r i a d e l t u m o r e m e t a s t a t i c o d e l l a m a m m e l l a - s o s t i e n e L a v i n i a M e n n u n i , m e m b r o C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e B i l a n c i o d e l S e n a t o - . È f o n d a m e n t a l e n e l l a v o r o i n P a r l a m e n t o s o s t e n e r e u n a s a n i t à c h e p o r t i l a c u r a v i c i n o a i c i t t a d i n i , u t i l i z z a n d o t e l e m e d i c i n a e p e r c o r s i p e r s o n a l i z z a t i p e r e v i t a r e r i c o v e r i i n u t i l i e g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e . L ’ o n c o l o g i a è c e n t r a l e n e l l a n o s t r a a z i o n e d i g o v e r n o : i n v e s t i r e i n d i a g n o s i p r e c o c e , n u o v i f a r m a c i e t e c n o l o g i e m i g l i o r a l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e , a l l o s t e s s o t e m p o , c o n t i e n e l a s p e s a p u b b l i c a . G r a z i e a n c h e a I n c o n t r a D o n n a v i è s t a t o i l r i c o n o s c i m e n t o d e l 1 3 o t t o b r e c o m e G i o r n a t a n a z i o n a l e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u c a n c r o s e n o m e t a s t a t i c o . O g g i d o b b i a m o f a r e u n p a s s o i n p i ù , s o s t e n e n d o u n P d t a c h e s u p e r i l e d i s p a r i t à r e g i o n a l i , c h e p r o m u o v a l a c o n t i n u i t à d e l l e c u r e e i l d i r i t t o a l l ’ o b l i o o n c o l o g i c o . O f f r i r e a l l e p a z i e n t i m e t a s t a t i c h e u n p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e s t a b i l e e d i g n i t o s o è u n d o v e r e c i v i l e e u n a s c e l t a d i s o s t e n i b i l i t à p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o " . " L ’ e s p e r i e n z a d i # M e t a s t a b i l e è u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e a s s o c i a z i o n i c o m e I n c o n t r a D o n n a , c l i n i c i e i s t i t u z i o n i p o s s a n o c o s t r u i r e p e r c o r s i p e r i l f u t u r o d e l l a n o s t r a s a n i t à - s o s t i e n e B e a t r i c e L o r e n z i n m e m b r o C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e B i l a n c i o d e l S e n a t o - . N e l l a m i a a t t i v i t à p a r l a m e n t a r e m i s o n o s e m p r e b a t t u t a p e r g a r a n t i r e a t u t t e l e d o n n e u n a c c e s s o a l l e c u r e p i ù i n n o v a t i v e e a l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o . O g g i d o b b i a m o e s s e r e t u t t i u n i t i a f f i n c h é n o n c i s i a u n a s a n i t à a m a c c h i a d i l e o p a r d o . P e r q u e s t o s e r v o n o P d t a e r e t i o n c o l o g i c h e c o o r d i n a t i a l i v e l l o n a z i o n a l e , p e r c h é l e a t t u a l i f r a m m e n t a z i o n i r e g i o n a l i r i s c h i a n o d i r e l e g a r e l e t e r a p i e a v a n z a t e s o l o a c h i e n t r a n e i t r i a l c l i n i c i . I n v e s t i r e i n u n P d t a s p e c i f i c o p e r i l t u m o r e m e t a s t a t i c o d e l s e n o s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e , d e l s o s t e g n o p s i c o l o g i c o , d e l l ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e e d e l l a c o n t i n u i t à d i c u r a l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i m a l a t t i a . I n v i s t a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o m i b a t t e r ò a f f i n c h é v e n g a n o s t a n z i a t e r i s o r s e a d e g u a t e p e r l a p r e v e n z i o n e , p e r l ’ e s t e n s i o n e d e i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g e p e r l a p i e n a a t t u a z i o n e d e i P d t a , d i m o s t r a n d o c h e l a s a l u t e d e l l e d o n n e n o n è u n c o s t o m a u n i n v e s t i m e n t o s u l f u t u r o " . O f f i c i n a # M e t a s t a b i l e - c o n c l u d e l a n o t a - è u n p r o g e t t o c h e g o d e d e i p a t r o c i n i d e l l ’ A g e n a s , d e l l ’ I s s e d i a l t r e n u m e r o s e a s s o c i a z i o n i e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e . È s t a t o r e a l i z z a t o a n c h e g r a z i e a l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i D a i i c h i S a n k y o - A s t r a Z e n e c a , G i l e a d , M e n a r i n i S t e m l i n e e P f i z e r .