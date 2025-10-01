R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e r a p p r e s e n t a u n t e m a c e n t r a l e p e r i l b e n e s s e r e e l a c r e s c i t a d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . L e p o s s i b i l i n u o v e d i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i c o n s e n s o i n f o r m a t o i n a m b i t o s c o l a s t i c o h a n n o r i p o r t a t o i l t e m a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o e i s t i t u z i o n a l e . I n q u e s t o c o n t e s t o , i d a t i p i ù r e c e n t i d e l l ' O s s e r v a t o r i o G i o v a n i e S e s s u a l i t à - g i u n t o a l l a s u a o t t a v a e d i z i o n e e r e a l i z z a t o d a D u r e x i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S k u o l a . n e t - o f f r o n o u n a f o t o g r a f i a a g g i o r n a t a d e i c o m p o r t a m e n t i e d e l l e e s i g e n z e d e i g i o v a n i i n m a t e r i a d i s e s s u a l i t à e p r e v e n z i o n e , s p i e g a n o i p r o m o t o r i d e l l ' i n i z i a t i v a . L ' i n d a g i n e 2 0 2 5 , c o n d o t t a s u o l t r e 1 5 m i l a g i o v a n i t r a g l i 1 1 e i 2 4 a n n i - r i p o r t a u n a n o t a - r e s t i t u i s c e i l r i t r a t t o d i u n a g e n e r a z i o n e i p e r - c o n n e s s a , m a a n c o r a t r o p p o s p e s s o s o l a d i f r o n t e a l l a s c o p e r t a d e l p r o p r i o c o r p o . Q u a s i 1 g i o v a n e s u 1 0 ( 9 , 8 % ) h a a v u t o i l p r i m o r a p p o r t o s e s s u a l e p r i m a d e i 1 3 a n n i , e p p u r e i n f a m i g l i a i l t e m a n o n v i e n e a f f r o n t a t o . L a q u o t a d i r a g a z z i c h e n o n p a r l a d i s e s s o e c o n t r a c c e z i o n e i n f a m i g l i a è p a s s a t a d a l 3 7 % d e l 2 0 2 4 a l 4 9 % d e l 2 0 2 5 : u n b a l z o d i q u a s i 1 2 p u n t i p e r c e n t u a l i i n 1 s o l o a n n o . T r a l e r a g i o n i p r i n c i p a l i l ' i m b a r a z z o ( 4 6 , 8 % , i n a u m e n t o r i s p e t t o a l 4 4 , 7 % d e l 2 0 2 4 ) e l a p e r c e z i o n e d e l l a s e s s u a l i t à c o m e t e m a a n c o r a t a b ù ( 1 4 , 5 % ) . A r e n d e r e p i ù f r a g i l e i l q u a d r o è a n c h e l a d i f f i c o l t à n e l r e p e r i r e i n f o r m a z i o n i c o r r e t t e . I n a s s e n z a d i d i a l o g o d o m e s t i c o , o l t r e l a m e t à d e i g i o v a n i ( 5 3 , 2 % ) s i a f f i d a a I n t e r n e t c o m e f o n t e p r i n c i p a l e , p r i v i l e g i a n d o n e l a r a p i d i t à ( 2 9 , 1 % ) e l ' a n o n i m a t o ( 3 2 , 1 % ) , m a c o r r e n d o i l r i s c h i o d i i m b a t t e r s i i n c o n t e n u t i i n c o m p l e t i o p o c o a t t e n d i b i l i . A n c h e s u l f r o n t e d e l l a p r e v e n z i o n e e m e r g o n o s e g n a l i a l l a r m a n t i . L ' u s o r e g o l a r e d e l p r e s e r v a t i v o , c h e n e l 2 0 1 9 c o i n v o l g e v a o l t r e l a m e t à d e i g i o v a n i ( 5 6 , 7 % ) , n e l 2 0 2 5 s c e n d e a l 4 5 , 4 % . S i t r a t t a d i u n c a l o s i g n i f i c a t i v o , p a r i a 1 1 p u n t i p e r c e n t u a l i i n s o l i 5 a n n i , c h e i n d i c a u n a r r e t r a m e n t o n e l l e a b i t u d i n i d i p r o t e z i o n e . L a s i t u a z i o n e è a n c o r a p i ù c r i t i c a t r a i p i ù g i o v a n i : n e l l a f a s c i a 1 1 - 1 3 a n n i m e n o d i 1 s u 2 ( 3 7 , 2 % ) d i c h i a r a d i u t i l i z z a r l o e b e n i l 4 1 , 6 % a f f e r m a d i n o n f a r n e m a i u s o . Q u e s t o v u o t o e d u c a t i v o s i r i f l e t t e i n u n a r i c h i e s t a m o l t o f o r t e a l l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e . Q u a s i 9 r a g a z z i s u 1 0 ( 8 8 , 9 % ) e 8 g e n i t o r i s u 1 0 ( 7 8 , 6 % ) c h i e d o n o i n f a t t i d i i n t r o d u r r e p e r c o r s i s t r u t t u r a t i d i e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e , c o n i l s u p p o r t o d i p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i c o m e m e d i c i o p s i c o l o g i . N o n s o l o : i l 4 5 , 3 % d e i g e n i t o r i a u s p i c a c h e q u e s t i p e r c o r s i v e n g a n o a v v i a t i g i à a p a r t i r e d a l l e s c u o l e m e d i e . I l 3 1 , 2 % è f a v o r e v o l e d a l l a s c u o l a p r i m a r i a , i l 1 5 % d a l l a s c u o l a d e l l ' i n f a n z i a e s o l o l ' 8 , 5 % d a l l e s c u o l e s u p e r i o r i . T u t t o c i ò a c o n f e r m a d e l l a p e r c e z i o n e d i f f u s a c h e l ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a p r e c o c e s i a o g g i u n a n e c e s s i t à s o c i a l e . " I l D d l V a l d i t a r a s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o a l l a C a m e r a e i d i s e g n i d i l e g g e i n d i s c u s s i o n e i n C o m m i s s i o n e C u l t u r a a l S e n a t o h a n n o r i p o r t a t o a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o i l t e m a d e l l ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e , u n a q u e s t i o n e c r u c i a l e p e r l a c r e s c i t a e i l b e n e s s e r e d e i g i o v a n i - a f f e r m a F i l i p p o N i m b i , p s i c o l o g o , s e s s u o l o g o c l i n i c o e s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a E u r o p e a n F e d e r a t i o n o f S e x o l o g y - I d a t i p i ù r e c e n t i d e l l ' O s s e r v a t o r i o G i o v a n i e S e s s u a l i t à o f f r o n o u n a f o t o g r a f i a c h i a r a d e l l a s i t u a z i o n e i t a l i a n a : i l p r i m o a p p r o c c i o a l l a s e s s u a l i t à a v v i e n e s e m p r e p i ù p r e c o c e m e n t e e , i n a s s e n z a d i u n ' a d e g u a t a e d u c a z i o n e a l l ' a f f e t t i v i t à , a l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e p r o p r i e s c e l t e e a l c o n s e n s o , i g i o v a n i s i e s p o n g o n o a r i s c h i s i g n i f i c a t i v i . I l c a l o n e l l ' u s o d e l p r e s e r v a t i v o e i l s i l e n z i o c h e a n c o r a c i r c o n d a q u e s t i a r g o m e n t i i n f a m i g l i a s o n o s e g n a l i d a n o n s o t t o v a l u t a r e E ' f o n d a m e n t a l e c h e l ' i n t r o d u z i o n e d e l l ' e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e a s c u o l a a v v e n g a i n m a n i e r a s t r u t t u r a t a e c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d e i g i o v a n i a q u e s t o t i p o d i p e r c o r s i n o n s i a l i m i t a t a b e n s ì i n c o r a g g i a t a . A l l o s t e s s o t e m p o , l ' e d u c a z i o n e d e v e b a s a r s i s e m p r e s u u n a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o , i n c l u s i v o e s u p p o r t a t o d a p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i , i n m o d o d a r i s p o n d e r e c o n c r e t a m e n t e a l l e e s i g e n z e d i p r e v e n z i o n e e c o n s a p e v o l e z z a . I r i s u l t a t i d e l l ' O s s e r v a t o r i o p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e u n o s t r u m e n t o u t i l e p e r i l l e g i s l a t o r e , e v i d e n z i a n d o c o m e l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a n o n s i a s o l o u n a r i c h i e s t a d e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i , m a u n a n e c e s s i t à s o c i a l e c h e n o n p u ò e s s e r e i g n o r a t a " . I n q u e s t o s c e n a r i o - p r o s e g u e l a n o t a - D u r e x r i n n o v a i l s u o i m p e g n o c o m e p r o m o t o r e d i ' A l u c i a c c e s e ' , u n p r o g r a m m a d i e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e p e r l e s c u o l e s e c o n d a r i e r e a l i z z a t o i n l i n e a c o n g l i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i d e f i n i t i d a l l ' O m s e c o n d o t t o d a o p e r a t o r i e s p e r t i d e l l ' a s s o c i a z i o n e A l a M i l a n o e , d a q u e s t ' a n n o , d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - B i c o c c a . A t t i v o n e l t e r r i t o r i o d e l l a c i t t à d i M i l a n o , d a l 2 0 2 3 c o n t r i b u i s c e , a n c h e g r a z i e a l c o i n v o l g i m e n t o d i d o c e n t i e g e n i t o r i , a d i f f o n d e r e t r a i g i o v a n i m i l a n e s i u n a c u l t u r a d e l l a s e s s u a l i t à e d e l l ' a f f e t t i v i t à f o n d a t a s u c o n s a p e v o l e z z a , r i s p e t t o e p r o t e z i o n e . I l p r o g e t t o p r e v e d e l a b o r a t o r i i n c l a s s e c o n d o t t i d a e d u c a t o r i e s p e r t i c h e a c c o m p a g n a n o i g i o v a n i i n u n p e r c o r s o d i c o n f r o n t o a p e r t o e p r i v o d i g i u d i z i , c o n l ' o b i e t t i v o d i f o r n i r e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r a f f r o n t a r e e m o z i o n i , r e l a z i o n i e s e s s u a l i t à i n m a n i e r a s a n a e c o n s a p e v o l e . L e a t t i v i t à s i s v o l g o n o s o t t o l a s u p e r v i s i o n e d i u n d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o c h e n e g a r a n t i s c e l a c o n t i n u i t à m e t o d o l o g i c a e l a s o l i d i t à s c i e n t i f i c a . D a l 2 0 2 3 a d o g g i s o n o s t a t e c o i n v o l t e 4 3 s c u o l e , 3 5 0 c l a s s i e c i r c a 1 2 m i l a s t u d e n t i . N u m e r i c h e t e s t i m o n i a n o l ' i m p a t t o d i u n ' i n i z i a t i v a c h e p a r l a d i r e t t a m e n t e a i g i o v a n i e r i s p o n d e a u n b i s o g n o e d u c a t i v o s e m p r e p i ù r i c o n o s c i u t o . ' A l u c i a c c e s e ' - c o n c l u d o n o i p r o m o t o r i - r a p p r e s e n t a o g g i p i ù c h e m a i u n m o d e l l o v i r t u o s o s u l t e r r i t o r i o , c a p a c e d i u n i r e r i c e r c a , e d u c a z i o n e e a z i o n e , o f f r e n d o u n a r i s p o s t a c o n c r e t a e t e m p e s t i v a a u n b i s o g n o s e m p r e p i ù u r g e n t e d e i g i o v a n i e d e l l ' i n t e r a c o m u n i t à .