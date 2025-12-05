R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o , s u l s e s s o n o n s a p p i a m o t u t t o e s o n o a n c o r a t a n t i g l i i t a l i a n i , s o p r a t t u t t o u o m i n i , c h e c r e d o n o a l e g g e n d e m e t r o p o l i t a n e . L o r i l e v a i l 5 9 e s i m o R a p p o r t o C e n s i s s u l l a s i t u a z i o n e s o c i a l e d e l P a e s e 2 0 2 5 . T u t t a v i a " a n c h e s e t r a l e d o n n e p r e v a l e u n a s e s s u a l i t à c o n s a p e v o l e , u n a m i n o r a n z a d à a n c o r a c r e d i t o a f a l s i m i t i : p e r i l 1 6 , 6 % ( i l 2 3 , 7 % d e g l i u o m i n i ) è i m p o s s i b i l e r i m a n e r e i n c i n t e s e s i h a n n o l e m e s t r u a z i o n i , l ' 8 , 9 % ( i l 9 , 1 % d e g l i u o m i n i ) c r e d e c h e n e l l e n o t t i d i l u n a p i e n a l e d o n n e s i a n o p i ù f e r t i l i , i l 5 , 1 % ( i l 6 , 4 % d e g l i u o m i n i ) p e n s a c h e l a p i l l o l a a n t i c o n c e z i o n a l e p r o t e g g a d a l l e i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i , i l 3 , 8 % ( i l 5 , 3 % d e g l i u o m i n i ) r i t i e n e c h e a l p r i m o r a p p o r t o s e s s u a l e n o n s i p o s s a r i m a n e r e i n c i n t e " . S u l t e m a c o n t r a c c e z i o n e , " i l 4 2 , 7 % d e l l e d o n n e c h i e d e a l p a r t n e r d i u t i l i z z a r e i l p r o f i l a t t i c o , i l 2 6 , 2 % p r e n d e l a p i l l o l a a n t i c o n c e z i o n a l e , i l 2 1 , 7 % p r a t i c a i l c o i t o i n t e r r o t t o , i l 5 , 6 % t i e n e c o n t o d e i g i o r n i f e r t i l i " , s i l e g g e n e l r e p o r t . T r a l e d o n n e c ' è c h i a m m e t t e d i n o n a v e r m a i a v u t o r a p p o r t i . " I l 9 2 , 5 % d e l l e d o n n e t r a 1 8 e 6 0 a n n i h a a v u t o r a p p o r t i s e s s u a l i c o m p l e t i o i n c o m p l e t i n e l c o r s o d e l l a v i t a , m e n t r e i l 7 , 5 % n o n n e h a m a i a v u t i . I l 6 0 , 9 % d i c h i a r a d i a v e r e a t t u a l m e n t e a l m e n o u n r a p p o r t o s e s s u a l e a l l a s e t t i m a n a , i l 2 2 , 5 % m e n o d i u n a v o l t a a l l a s e t t i m a n a m a e n t r o i t r e o q u a t t r o m e s i , i l 6 , 4 % t r a i q u a t t r o e i s e i m e s i , i l 1 0 , 3 % n o n h a a l m o m e n t o u n a v i t a s e s s u a l e a t t i v a . L a m a g g i o r a n z a d e l l e d o n n e a t t r i b u i s c e a l s e s s o l a f u n z i o n e p r i m a r i a d i d a r e p i a c e r e ( 6 1 , 6 % ) , m e n t r e i l r i c h i a m o a l l a f u n z i o n e p r o c r e a t i v a è r e s i d u a l e ( 1 , 9 % ) . P e r i l 5 6 , 4 % s e s s u a l i t à e a m o r e s o n o s e p a r a b i l i " . I l 7 8 , 8 % d e l l e d o n n e " r i t i e n e c h e o g g i , p i ù c h e i n p a s s a t o , s i a n o l o r o a f a r e i l p r i m o p a s s o p e r c r e a r e u n c o n t a t t o c o n i l p a r t n e r d e s i d e r a t o ( n e è c o n v i n t o a n c h e i l 6 5 , 1 % d e g l i u o m i n i ) " . E , a n c o r a , " i l 6 3 , 7 % d e l l e d o n n e ( e i l 5 9 , 7 % d e g l i u o m i n i ) c o n s i d e r a a n t i q u a t a l a r a p p r e s e n t a z i o n e s t e r e o t i p a t a d e l l ' u o m o n e l l a v e s t e d e l c a c c i a t o r e e d e l l a d o n n a n e l r u o l o d e l l a p r e d a " , c o n c l u d e i l C e n s i s .