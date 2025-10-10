R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s e m p l i f i c a z i o n e è u n a s t r a o r d i n a r i a l e v a d i c a r a t t e r e e c o n o m i c o , p e r c h é r i g u a r d a l o s v i l u p p o " e " i n c i d e s u l l a c o m p e t i t i v i t à , s e u n i m p r e n d i t o r e t r o v a m i l l e o s t a c o l i d e s i s t e . S e m p l i f i c a r e f a s i c h e n o s t r i g i o v a n i s t i a n o q u i a s v i l u p p a r e i l o r o t a l e n t i . L a b u r o c r a z i a è u n d a z i o p e s a n t e " , s u q u e s t o t e m a " h o f a t t o m o l t o e p o s s i a m o f a r e m o l t o d i p i ù " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i e l a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a M a r i a E l i s a b e t t a A l b e r t i C a s e l l a t i , i n t e r v e n e n d o a l 4 0 e s i m o c o n v e g n o d i C o n f i n d u s t r i a G i o v a n i i m p r e n d i t o r i a C a p r i . " C i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n m o n d o c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o " , p r i m a i l C o v i d , o r a i c o n f l i t t i e l e g u e r r e . " S e m p l i f i c a r e s i g n i f i c a l i b e r a r e t a n t e p o t e n z i a l i t à c h e s i p e r d o n o n e i m e a n d r i d e l l a b u r o c r a z i a , c r e a r e u n a n o r m a t i v a c h e p o s s a e s s e r e a l p a s s o c o n l e s f i d e d i o g g i " , c o n c l u d e .