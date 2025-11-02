R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - C o n l a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a " s i a m o a b u o n p u n t o , a n c h e s e c ’ è a n c o r a t a n t o , t a n t o l a v o r o d a f a r e . P e r c h é s e m p l i f i c a r e s i g n i f i c a t o g l i e r e p a s s a g g i i n u t i l i , e v i t a r e t e m p i l u n g h i , i n c e r t e z z e i n t e r p r e t a t i v e , c o m p l i c a z i o n i . Q u i n d i b i s o g n a t a g l i a r e e a v e r e d e l l e r e g o l e c h i a r e , p e r c h é s o l o i n q u e s t o m o d o s i g a r a n t i s c e l a c e r t e z z a d e i d i r i t t i . E q u i n d i : m e n o p r o c e d u r e e r e g o l e p i ù c h i a r e . E q u e s t o , t r a l ’ a l t r o , è t u t t o a c o s t o z e r o " . l o h a d e t t o l a m i n i s t r a p e r l e R i f o r m e e l a s e m p l i f i c a z i o n e E l i s a b e t t a C a s e l l a t i a G i o r n a l e R a d i o . " P e n s i a m o s o l t a n t o a l f a t t o c h e l a b u r o c r a z i a c o s t a a l l e i m p r e s e e a l l e f a m i g l i e 2 2 5 m i l i a r d i d i e u r o l ’ a n n o : d e n a r i c h e p o t r e b b e r o e s s e r e i m p i e g a t i m e g l i o . I o h o c o m i n c i a t o e l i m i n a n d o 3 0 . 0 0 0 d e c r e t i , c i o è i l 2 8 % d e l l o s t o c k n o r m a t i v o - h a s p i e g a t o C a s e l l a t i - . E p r o p r i o m a r t e d ì s c o r s o è s t a t o a p p r o v a t o i l m i o D i s e g n o d i l e g g e s u l l a s e m p l i f i c a z i o n e , c h e c o n t i e n e 1 0 d e l e g h e i n m a t e r i e i m p o r t a n t i s s i m e t r a c u i : a f f a r i e s t e r i , s c u o l a , d i s a b i l i t à , p r o t e z i o n e c i v i l e , i n f r a s t r u t t u r e " . " È u n a r i f o r m a m o l t o i m p o r t a n t e , p e r c h é – f r a l ’ a l t r o – p r e v e d e m o l t i p r i n c i p i , f r a c u i l a d i g i t a l i z z a z i o n e , c h e è u n o d e i p r i n c i p i c a r d i n e d i q u e s t o d i s e g n o d i l e g g e a p p e n a a p p r o v a t o " , h a s o t t o l i n e a t o l a m i n i s t r a . " D i g i t a l i z z a z i o n e s i g n i f i c a l a p o s s i b i l i t à d i v e l o c i z z a r e , a t t r a v e r s o p i a t t a f o r m e , e d i d a r e e f f i c i e n z a e p r o d u t t i v i t à a u n s e r v i z i o p e r i l c i t t a d i n o . P e n s o , a d e s e m p i o – i o f a c e v o l ' a v v o c a t o – a c o m e s i a o r m a i p i ù s e m p l i c e p r o d u r r e d e g l i a t t i i n t r i b u n a l e : n o n o c c o r r e p i ù i l c a r t a c e o , b a s t a s e m p l i c e m e n t e i n v i a r e g l i a t t i p e r v i a t e l e m a t i c a " , h a d e t t o a n c o r a C a s e l l a t i . " Q u i n d i d a v v e r o n o n s i h a n n o s o l t a n t o f a c i l i t a z i o n i , m a a n c h e t e m p i m o l t o p i ù r a p i d i , e q u e s t o p u ò i n c i d e r e p o i d i r e t t a m e n t e a n c h e s u u n a v e l o c i t à d e c i s i o n a l e , p e r e s e m p i o , d e i g i u d i c i " , h a p r o s e g u i t o . L a m i n i s t r a h a a n c h e s p i e g a t o c h e " d o n o g i à s t a t i s i g l a t i p r o t o c o l l i d ’ i n t e s a c o n V e n e t o , P i e m o n t e , B a s i l i c a t a , A b r u z z o e C a l a b r i a , e p r e s t o a n c h e c o n l a L o m b a r d i a . Q u e s t i p r o t o c o l l i p r e v e d o n o l a p o s s i b i l i t à d i u n a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e , c i o è d i s t a b i l i r e r a p p o r t i p i ù v i r t u o s i c h e , i n d e f i n i t i v a , h a n n o d u e d i r e z i o n i : l a p r i m a è l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e n o r m e s t r e t t a m e n t e r e g i o n a l i ; l ’ a l t r a è i l s u g g e r i m e n t o , d a p a r t e d e l l e r e g i o n i s t e s s e , d i t e m i e p r o p o s t e d i s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a a l i v e l l o n a z i o n a l e " . " A b b i a m o g i à d e i t a v o l i d i l a v o r o c o n q u e s t e r e g i o n i , d o v e p a r t e c i p a n o t e c n i c i d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i r e g i o n a l i i n s i e m e a t e c n i c i d e l n o s t r o U f f i c i o l e g i s l a t i v o " , h a d e t t o a n c o r a l a m i n i s t r a . " A n c h e q u i a n d i a m o a t o c c a r e p u n t i n e v r a l g i c i , c h e r i g u a r d a n o s e t t o r i d i i n t e r e s s e d e i v a r i t e r r i t o r i , p e r c h é c h i a r a m e n t e o g n i r e g i o n e h a l e p r o p r i e p e c u l i a r i t à e l e p r o p r i e p r i o r i t à . M a i n t e n d i a m o f a r l o c o n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e . S o l o c h e s t i a m o a c c e l e r a n d o a l c u n i t a v o l i p e r p o r t a r e a c o m p i m e n t o d e t e r m i n a t e p r o p o s t e , e q u i n d i i l l a v o r o d a f a r e è d a v v e r o i m m e n s o , a n c h e p e r c h é n e l t e m p o c ’ è s t a t a u n a i p e r t r o f i a n o r m a t i v a , n o t a a t u t t i " , h a c o n c l u s o .