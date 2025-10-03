R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a s o n o o l t r e 3 , 5 m i l i o n i l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n d i s t u r b i p s i c h i a t r i c i e 2 , 5 m i l i o n i q u e l l e a f f e t t e d a m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e . N u m e r i i m p o r t a n t i , c h e e v i d e n z i a n o l ’ u r g e n z a d i i n t e r v e n t i v o l t i a c o l m a r e l e l a c u n e e l e d i s p a r i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e , p r i n c i p a l m e n t e c a u s a t e d a e t à , l u o g o d i r e s i d e n z a , b a r r i e r e c u l t u r a l i e s i t u a z i o n e s o c i o e c o n o m i c a . D i q u e s t o – m a a n c h e d i l i s t e d ’ a t t e s a , b i s o g n o d i d i a g n o s i p r e c o c e , n e c e s s i t à d i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i p i ù s t r u t t u r a t i , d i s t u r b i d e l l ’ i n f a n z i a e a d o l e s c e n z a , m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e r a r e e a c c e t t a z i o n e d e l l a c r o n i c i t à – s i è p a r l a t o o g g i d u r a n t e l ’ e v e n t o B r a i n H e a l t h I n e q u a l i t i e s – I d e e e s t r a t e g i e p e r n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o , p r o m o s s o d a L u n d b e c k I t a l i a e T r i e n n a l e M i l a n o i n o c c a s i o n e d e l l a 2 4 e s i m a E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e I n e q u a l i t i e s . G r a z i e a l l a p a r t e c i p a z i o n e d i e s p e r t i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l T e r z o s e t t o r e - r i p o r t a u n a n o t a - è s t a t o p o s s i b i l e f a r e l u c e s u l l e c a u s e d e l l e d i s p a r i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e e s u l l e a z i o n i d a m e t t e r e i n c a m p o p e r u n a s a n i t à s e m p r e p i ù e q u a e i n c l u s i v a , p r e s e r v a n d o l a s a l u t e d e l c e r v e l l o d i t u t t i p e r u n a v i t a l o n g e v a e i n s a l u t e . “ R e g i o n e L o m b a r d i a s t a l a v o r a n d o c o n g r a n d e i m p e g n o p e r t r a d u r r e l e r i s o r s e d e l P n r r i n s e r v i z i c o n c r e t i p e r i c i t t a d i n i – s p i e g a E m a n u e l e M o n t i , p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e W e l f a r e R e g i o n e L o m b a r d i a – . I n p a r t i c o l a r e , l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e r a p p r e s e n t a u n a p r i o r i t à : l e C a s e e g l i O s p e d a l i d i C o m u n i t à , i n s i e m e a l l o s v i l u p p o d e l l a t e l e m e d i c i n a , c o n s e n t i r a n n o d i a v v i c i n a r e l e c u r e a l l e p e r s o n e e r i d u r r e i d i v a r i n e l l ’ a c c e s s o . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e e p s i c h i a t r i c h e , i l n o s t r o o b i e t t i v o è r a f f o r z a r e l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e , f a v o r e n d o l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o . L a d i g i t a l i z z a z i o n e r a p p r e s e n t a i n o l t r e u n ’ o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i a p e r c o n d i v i d e r e d a t i , o t t i m i z z a r e i p e r c o r s i c l i n i c i e g a r a n t i r e e q u i t à d i a c c e s s o . C r e d i a m o m o l t o a n c h e n e l l a f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i e n e l l ’ i n t e g r a z i o n e t r a s e r v i z i s a n i t a r i e s o c i a l i . I n q u e s t o m o d o v o g l i a m o p r o m u o v e r e u n a s a l u t e d e l c e r v e l l o p i ù e q u a , d i f f u s a e s o s t e n i b i l e p e r t u t t i " . " Q u a n d o s i p a r l a d i i n i q u i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e è n e c e s s a r i o s o t t o l i n e a r e c h e i l p r o b l e m a n o n è t a n t o l a l i s t a d ’ a t t e s a , m a l a m e t r i c a c o n c u i m i s u r i a m o i l f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o – a f f e r m a F r a n c e s c o L o n g o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i P u b l i c a n d H e a l t h C a r e M a n a g e m e n t , U n i v e r s i t à B o c c o n i – . O g g i l e l i s t e d ’ a t t e s a r i g u a r d a n o m e n o d e l l a m e t à d e l l e r i c e t t e p r e s c r i t t e , e p p u r e v e n g o n o u t i l i z z a t e c o m e i n d i c a t o r e p r i n c i p a l e . L a v e r i t à è c h e l a r i c e t t a n o n m i s u r a l ’ e q u i t à , a n z i l a n a s c o n d e . A p a r i t à d i c o n d i z i o n i e p i d e m i o l o g i c h e , a b b i a m o t e r r i t o r i i n c u i i l c o n s u m o d i p r e s t a z i o n i è m o l t o b a s s o e a l t r i i n c u i è a l t i s s i m o . Q u e s t o d i m o s t r a c h e n o n s i t r a t t a d i u n a s e m p l i c e d i f f e r e n z a t r a c e n t r o e p e r i f e r i a , m a d i u n a p r o f o n d a d i s u g u a g l i a n z a i n t e r n a a l s i s t e m a . I n o l t r e , n o n r a g i o n i a m o a n c o r a i n u n ’ o t t i c a d i c r o n i c i t à : c o n t i n u i a m o a p e n s a r e a l l a p r e s t a z i o n e c o m e s e f o s s e r i s o l u t i v a e i n g r a d o d i g u a r i r e i l p a z i e n t e d a u n a p a t o l o g i a , m e n t r e l a m a g g i o r a n z a d e i m a l a t i c o n v i v e p e r d e c e n n i c o n m a l a t t i e c r o n i c h e , n o n g u a r i b i l i . I l v e r o f a t t o r e d i s c r i m i n a n t e n o n è s o l o i l r e d d i t o , b e n s ì l a c a p a c i t à d i e l a b o r a r e l a p r o p r i a c o n d i z i o n e d i c r o n i c i t à , i l ‘ p e r s e m p r e ’ l e g a t o a l l a m a l a t t i a . C h i r i e s c e a d a c c e t t a r e q u e s t a r e a l t à s i c u r a e a d e r i s c e a l l e t e r a p i e ; c h i l a r i f i u t a t e n d e a s o t t r a r s i a c o n t r o l l i , e s a m i e t r a t t a m e n t i , p e r n o n a v e r e c o n t i n u a m e m o r i a d e l l a d i a g n o s i . S e v o g l i a m o d a v v e r o r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e , d o b b i a m o c a m b i a r e l i n g u a g g i o e p r o s p e t t i v a : l a s f i d a c e n t r a l e è s o s t e n e r e l ’ a d e r e n z a t e r a p e u t i c a e a c c o m p a g n a r e l e p e r s o n e i n u n p e r c o r s o d i c u r a c h e d u r i t u t t a l a v i t a " . " L a d i a g n o s i p r e c o c e d e l l e m a l a t t i e p s i c h i a t r i c h e è f o n d a m e n t a l e , i n p a r t i c o l a r m o d o n e i m i n o r i – a g g i u n g e B e r n a r d o D e l l ’ O s s o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i P s i c h i a t r i a , U n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o S a l u t e m e n t a l e e d i p e n d e n z e , A s s t F a t e b e n e f r a t e l l i - S a c c o – . A 5 - 6 a n n i p o s s o n o g i à e m e r g e r e i p r i m i s e g n a l i d i a u t i s m o o A D H D , a 1 3 - 1 4 a n n i p o s s o n o i n i z i a r e a m a n i f e s t a r s i i s i n t o m i d e i d i s t u r b i d i p e r s o n a l i t à , i p r i m i e p i s o d i i n d i c a t i v i d i d i s t u r b i d e l l ’ u m o r e e d ' a n s i a o l t r e a i p r i m i c o m p o r t a m e n t i d i a b u s o d i s o s t a n z e e i s i n t o m i p r o d r o m i c i d e i d i s t u r b i p s i c o t i c i . A 1 6 - 1 7 a n n i g l i a d o l e s c e n t i p o s s o n o g i à e n t r a r e i n f a s i p a r t i c o l a r m e n t e d e l i c a t e p e r l ’ e s o r d i o d i c o n d i z i o n i p s i c h i a t r i c h e p i ù c o m p l e s s e . P e r q u e s t o è e s s e n z i a l e c h e l e f a m i g l i e s i a n o s e n s i b i l i z z a t e e a c c o m p a g n a t e : s p e s s o s o n o i g e n i t o r i , g l i i n s e g n a n t i o g l i p s i c o l o g i s c o l a s t i c i i p r i m i a c o g l i e r e i s e g n a l i d i d i s a g i o e m a l e s s e r e p s i c h i c o , c e r c a n d o d ' i n d i r i z z a r e i g i o v a n i v e r s o i s e r v i z i p i ù a d e g u a t i " . ù P r e v e n z i o n e " s i g n i f i c a a g i r e s u i f a t t o r i d i r i s c h i o , d a q u e l l i g e n e t i c i a q u e l l i a m b i e n t a l i c o m e t r a u m i , c o n f l i t t i f a m i l i a r i , b u l l i s m o , d i f f i c o l t à d i i n t e g r a z i o n e o p r e s s i o n e s o c i a l e e m e d i a t i c a . N o n e s i s t e u n s i n g o l o g e n e c h e d e t e r m i n a i l d i s t u r b o p s i c h i c o - a g g i u n g e D e l l ' O s s o - : è l ’ i n t e r a z i o n e t r a c o m p o n e n t i g e n e t i c h e e a m b i e n t a l i , p i ù o m e n o s t r e s s a n t i m a r i p e t u t e , a f a r e l a d i f f e r e n z a . O g n i c o n d i z i o n e , d a l l ’ a u t i s m o a i d i s t u r b i d i p e r s o n a l i t à , d a l l e d i p e n d e n z e a i d i s t u r b i d e l c o m p o r t a m e n t o a l i m e n t a r e , r i c h i e d e u n p e r c o r s o m i r a t o . P e r g a r a n t i r e e q u i t à d i a c c e s s o è n e c e s s a r i o l a v o r a r e n o n s o l o n e g l i o s p e d a l i , m a a n c h e e s o p r a t t u t t o s u l t e r r i t o r i o : n e i c o n s u l t o r i , n e i c e n t r i p s i c o s o c i a l i , n e l l e c a s e d i c o m u n i t à e n e g l i a m b u l a t o r i d e i p e d i a t r i e d e i m e d i c i d i b a s e , r a f f o r z a n d o , s o p r a t t u t t o n e l l e a r e e p i ù p e r i f e r i c h e , s t r u m e n t i d i s u p p o r t o a d i s t a n z a e v i r t u a l i . S o l o c o s ì p o t r e m o i n t e r c e t t a r e p r i m a e i n m i s u r a m a g g i o r e i b i s o g n i d e g l i a d o l e s c e n t i e d e i g i o v a n i a d u l t i e c o s t r u i r e p e r c o r s i d i c u r a e f f i c a c i e p e r s o n a l i z z a t i " . " I n n e u r o l o g i a l a d i s p a r i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e r e s t a u n a d e l l e s f i d e p i ù r i l e v a n t i : l a p o s s i b i l i t à d i r i c e v e r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e , d i e s s e r e t r a t t a t i i n u n a S t r o k e U n i t o d i a c c e d e r e a f a r m a c i i n n o v a t i v i p e r s c l e r o s i m u l t i p l a , P a r k i n s o n o A l z h e i m e r v a r i a a n c o r a t r o p p o a s e c o n d a d e l l a r e g i o n e , d e l l a p r o v i n c i a o p e r s i n o d e l l a c o n d i z i o n e s o c i o e c o n o m i c a d e i p a z i e n t i " s o t t o l i n e a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e S i n , S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a . " A q u e s t a d i s o m o g e n e i t à - e v i d e n z i a P a d o v a n i - s i a g g i u n g e l a d i f f i c o l t à d i r i c o n o s c e r e t e m p e s t i v a m e n t e l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e n e l l e p e r s o n e g i à a f f e t t e d a a l t r e p a t o l o g i e s o m a t i c h e o m e n t a l i . I l D e c r e t o M i n i s t e r i a l e 7 7 d e l 2 0 2 2 h a r i d e f i n i t o l ’ a s s i s t e n z a s a n i t a r i a t e r r i t o r i a l e i n I t a l i a o f f r e n d o u n a c o r n i c e i m p o r t a n t e , m a s e r v e t r a d u r r e l e i n t e n z i o n i i n p r a t i c a , c o n r e t i n e u r o l o g i c h e i n t e g r a t e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o c a p a c i d i g a r a n t i r e c o n t i n u i t à d i c u r a s o p r a t t u t t o a i c r o n i c i e a i f r a g i l i . O c c o r r e u n ’ a l l e a n z a f o r t e c o n p s i c h i a t r i a , g e r i a t r i a , r i a b i l i t a z i o n e e m e d i c i n a g e n e r a l e , p e r u n a p r e s a i n c a r i c o d a v v e r o m u l t i d i s c i p l i n a r e . I n o l t r e , n o n p o s s i a m o i g n o r a r e l e b a r r i e r e e c o n o m i c h e , c u l t u r a l i e l i n g u i s t i c h e c h e c o l p i s c o n o l e c o m u n i t à p i ù v u l n e r a b i l i , p o r t a n d o l e a d i a g n o s i t a r d i v e e a u n m a g g i o r r i s c h i o d i d i s a b i l i t à e v i t a b i l e . S o l o u n a n e u r o l o g i a r a d i c a t a n e l t e r r i t o r i o , s u p p o r t a t a d a s t r u m e n t i d i t e l e m e d i c i n a e d a P d t a c o n d i v i s i , p u ò r i d u r r e q u e s t e d i s u g u a g l i a n z e e r e n d e r e l ’ a c c e s s o a l l e c u r e p i ù e q u o e s o s t e n i b i l e p e r t u t t i i c i t t a d i n i . T r a l e a z i o n i u r g e n t i c h e v o r r e m m o p o r t a r e a v a n t i c ’ è l ’ i n s e r i m e n t o n e i L e a d i n u o v i b i o m a r c a t o r i e p e r c o r s i d i d i a g n o s i p r e c o c e ; l o s v i l u p p o d i i n d i c a t o r i d i e q u i t à e q u a l i t à m o n i t o r a t i a l i v e l l o n a z i o n a l e ; i l s o s t e g n o d i p r o g e t t i d i t e l e - n e u r o l o g i a p e r r i d u r r e l e d i s t a n z e e i t e m p i d i a c c e s s o " . L ’ e v e n t o B r a i n H e a l t h I n e q u a l i t i e s s i è s v o l t o i n c o n c o m i t a n z a c o n L a R e p u b b l i c a d e l l a l o n g e v i t à – I n H e a l t h E q u a l i t i e s W e T r u s t , u n a m o s t r a p r e s e n t a t a n e l l ’ a m b i t o d i I n e q u a l i t i e s c h e s i p o n e l ’ o b i e t t i v o d i m e t t e r e i n l u c e l e d i s u g u a g l i a n z e “ i n v i s i b i l i ” e d i o f f r i r e u n p u n t o d i v i s t a n u o v o s u l r u o l o d e l d e s i g n e d e g l i o g g e t t i n e l c o n t r i b u i r e a l b e n e s s e r e d e l l a p o p o l a z i o n e e a l l a r i d u z i o n e d e l l e d i s p a r i t à . " L e d i s u g u a g l i a n z e c h e c o s t e l l a n o i l c o n t e s t o i n c u i s i s t a s v o l g e n d o l a n o s t r a v i t a e c h e i n f l u e n z a n o d i r e t t a m e n t e l a n o s t r a t r a i e t t o r i a d i l o n g e v i t à r e c l a m a n o u n a p r e s a d i p o s i z i o n e r a d i c a l e . P o l i t i c a . P e r c h é l a l o n g e v i t à i n s a l u t e d e l l a p o p o l a z i o n e è u n a r e s p u b l i c a e i n q u a n t o t a l e h a b i s o g n o d i u n a r i s p o s t a p o l i t i c a – c o m m e n t a n o N i c P a l m a r i n i , D i r e c t o r N a t i o n a l I n n o v a t i o n C e n t r e f o r A g e i n g U K e M a r c o S a m m i c h e l i , D i r e t t o r e M u s e o d e l D e s i g n I t a l i a n o T r i e n n a l e M i l a n o , c u r a t o r i d e l l a m o s t r a – . L a R e p u b b l i c a d e l l a L o n g e v i t à è d u n q u e l a p i a t t a f o r m a c h e p o n e l e b a s i d i u n a r i v o l u z i o n e i n d i v i d u a l e e s o c i a l e p e r i n f l u e n z a r e e i n d i r i z z a r e l ' i m p e g n o e l e s c e l t e v e r s o n o i s t e s s i . I n q u e s t o c o n t e s t o l a n o n - n e u t r a l i t à d e l d e s i g n , l a s u a i n c a r n a z i o n e d e l l e v i s i o n i d e l m o n d o , d e i r a p p o r t i t r a p o t e r e e i d e o l o g i e , i l s u o r u o l o d i p l a s m a t o r e d e l n o s t r o q u o t i d i a n o , i s u o i r a c c o n t i d i i n c l u s i o n e o e s c l u s i o n e , d i s o s t e n i b i l i t à o s p r e c o , d i d e m o c r a t i z z a z i o n e o p r i v i l e g i o r a p p r e s e n t a n o l ’ i n t e r f a c c i a d i q u e l l o s t e s s o m a n i f e s t o p o l i t i c o c h e l a R e p u b b l i c a d e l l a L o n g e v i t à s o t t i n t e n d e " . " S u p e r a r e l e d i s p a r i t à n e l l ’ a c c e s s o a l l e c u r e n e c e s s a r i e p e r g a r a n t i r e l a s a l u t e d e l c e r v e l l o r a p p r e s e n t a u n a d e l l e s f i d e p i ù u r g e n t i p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o , n o n c h é u n a p r i o r i t à c h e r i g u a r d a t u t t i – d i c h i a r a T i z i a n a M e l e , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i L u n d b e c k I t a l i a – . N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e a l p e s o d e l l e m a l a t t i e d e l c e r v e l l o s i a g g i u n g a l a f r a g i l i t à d e i s i s t e m i d i p r e s a i n c a r i c o . S e r v e u n a r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a c a p a c e d i t r a d u r r e i b i s o g n i i n s o l u z i o n i c o n c r e t e e i n m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i p i ù i n c l u s i v i . P r o m u o v e r e i l d i a l o g o s u q u e s t i t e m i n e l l a p r e s t i g i o s a c o r n i c e d e l l a T r i e n n a l e M i l a n o , i n c o n t i n u i t à c o n l ’ e s p o s i z i o n e I n e q u a l i t i e s d i c u i s i a m o p a r t n e r , è u n ’ o p p o r t u n i t à p r e z i o s a p e r s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a . I l d e s i g n p u ò d i v e n t a r e c a t a l i z z a t o r e d i c o n f r o n t o e d i a l o g o , a n c h e c o n l e i s t i t u z i o n i , p e r c h é c r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o , p r i v a t o e s o c i e t à c i v i l e s i a f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e e q u i t à , i n n o v a z i o n e e c o n t i n u i t à n e l l e c u r e . S o l o c o s ì p o t r e m o c o s t r u i r e u n s i s t e m a r e a l m e n t e c a p a c e d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d i t u t t i i p a z i e n t i , s e n z a l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o " . A l d i b a t t i t o h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e L a m b e r t o B e r t o l è , a s s e s s o r e a l W e l f a r e e S a l u t e C o m u n e d i M i l a n o ; T o n i n o A c e t i , f o n d a t o r e e p r e s i d e n t e S a l u t e q u i t à ; G i a n n i B o n e l l i , D i r e t t o r e d e n e r a l e F o n d a z i o n e M o n d i n o I r c c s ; I s a b e l l a B r a m b i l l a , p r e s i d e n t e D r a v e t I t a l i a O n l u s , p r e s i d e n t e A l l e a n z a E p i l e s s i e R a r e e C o m p l e s s e .