R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L ' 8 3 % d e g l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i u s a o g g i l ' I a , u s o c h e a u m e n t a a l l ' a u m e n t a r e d e l l a f o r m a z i o n e . I l v a l o r e s t a n e l l a c a p a c i t à d i d i s c e r n e r e . A f r o n t e d i q u e s t o , o s s e r v i a m o n e g l i s t u d e n t i u n a b i f o r c a z i o n e i n t e r e s s a n t e t r a c h i u s a l ' I a c o m e ' t u r b o ' p e r l a p r o p r i a c r e a t i v i t à e c h i l a u s a c o m e ' s c u d o ' p e r n o n p e n s a r e " . L o d i c e G i u s t i n a S e c u n d o , p r o r e t t r i c e a l l ' I n n o v a z i o n e e t e r z a m i s s i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à d e l M e d i t e r r a n e o ' G i u s e p p e D e g e n n a r o ' , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ A i : i n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ’ , i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . G l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , a g g i u n g e , " s v i l u p p a n o u n a m e t a - c o m p e t e n z a , s o n o ' o r c h e s t r a t o r i c o g n i t i v i ' , s a n n o u s a r e l ' I a i n t u t t e l e s u e f o r m e e d i v e n t a n o ' d j d e l l a t e c n o l o g i a ' i n g r a d o d i m i x a r e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e p e r a r r i v a r e p i ù v e l o c e m e n t e a l l e s o l u z i o n i , c o s a c h e m e t t e i n c r i s i i m o d e l l i c o n s o l i d a t i d i t r a s f e r i m e n t o d e l s a p e r e " . S i o s s e r v a d u n q u e u n a v e l o c i t à d i t r a s f o r m a z i o n e d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o " c h e n o n p u ò p i ù c o n t i n u a r e a e s s e r e b a s a t o s u u n a s t r u t t u r a 3 + 2 m a d o v r e b b e b a s a r s i s u l l ' a p p r e n d i m e n t o c o n t i n u o " e " i l r u o l o d e l l ' u n i v e r s i t à d e v e e s s e r e s e m p r e p i ù q u e l l o d i c r e a r e a b i l i t à c o g n i t i v a " , m a s e m p r e " f o r m a n d o c a p i t a l e u m a n o d o t a t o d i p e n s i e r o c r i t i c o e d e t i c a " .