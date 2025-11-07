R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a f i r m a d i d u e c o n t r a t t i i n t r e a n n i p e r d o c e n t i e p e r s o n a l e s c o l a s t i c o , e n t r a m b i c o m p r e n s i v i d i a u m e n t i d i s t i p e n d i o , n o n è m a i a v v e n u t a c o n n e s s u n g o v e r n o p r i m a . A b b i a m o i n o l t r e m e s s o s u l p i a t t o 2 4 0 m i l i o n i d i e u r o , s b l o c c a t i g r a z i e a r i s p a r m i v i r t u o s i d e l M i n i s t e r o , p e r g a r a n t i r e u n a ' u n a t a n t u m ' a g g i u n t i v a . C o n i l t e r z o c o n t r a t t o c h e a r r i v e r à , l ’ a u m e n t o m e d i o c o m p l e s s i v o p e r g l i i n s e g n a n t i s a l i r à f i n o a 4 1 6 e u r o m e n s i l i " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o G i u s e p p e V a l d i t a r a i n t e r v e n e n d o a R a d i o L i b e r t à .