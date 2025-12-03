R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o c e r t o c h e , g l i i t a l i a n i , s i a n o s t a n c h i c o m e m e d e l l e s p a r a t e d i E l l y S c h l e i n . O g g i è v e n u t a d a v a n t i M o n t e c i t o r i o a g r i d a r e c h e c o l d d l V a l d i t a r a ‘ l a d e s t r a i m p e d i s c e l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e ’ . F a n d o n i e . I l s e g r e t a r i o d e l P d , g i à n o t a p e r i s u o i b a l l e t t i n e i c a r r i d e i g a y p r i d e m e n t e s a p e n d o d i m e n t i r e " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a R o s s a n o S a s s o , r e l a t o r e d e l d d l V a l d i t a r a . " L a v e r i t à è u n a e c h i a r a . N e s s u n o h a v i e t a t o n i e n t e s u l l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a . A n z i , i l m i n i s t r o V a l d i t a r a l ’ h a r i p e t u t o m i l l e v o l t e , a n c h e i n A u l a : s i a m o a s s o l u t a m e n t e f a v o r e v o l i a i n s e g n a r e a i r a g a z z i e m p a t i a , r i s p e t t o r e c i p r o c o e r e l a z i o n i s a n e . Q u e l l o c h e n o n v o g l i a m o è c h e a l c u n e a s s o c i a z i o n i L g b t q + e n t r i n o i n c l a s s e a f a r e p r o p a g a n d a g e n d e r s e n z a c h e m a m m a e p a p à n e s a p p i a n o n u l l a . C a r a s i n i s t r a , c o i f i g l i d e g l i a l t r i n o n s i g i o c a . V o i c o n l ' u t e r o i n a f f i t t o v o r r e s t e c o m p r a r e f i g l i d i p o v e r e d o n n e p r o l e t a r i e : a b b i a t e r i s p e t t o d e i f i g l i d e g l i a l t r i " . " L a C o s t i t u z i o n e è c h i a r i s s i m a : s u l l ’ e d u c a z i o n e i g e n i t o r i v e n g o n o p r i m a d i t u t t o . P u n t o . S e v o l e t e f a r e i v o s t r i c o r s i s u i d e n t i t à f l u i d e e c o m p a g n i a , f a t e l i p u r e , m a f u o r i d a l l e s c u o l e e s o l o c o n c h i è d ’ a c c o r d o . C o n l a L e g a e c o l M i n i s t r o V a l d i t a r a n o n s i t o c c a n o ” .