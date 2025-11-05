R o m a , 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " R i n n o v i a m o l a r i c h i e s t a d i i n f o r m a t i v a d e l g o v e r n o i n a u l a s u i f a t t i a c c a d u t i a l l i c e o D a V i n c i a G e n o v a d o v e a l c u n i n e o - f a s c i s t i , s q u a d r i s t i v i o l e n t i , a r m a t i d i s p r a n g h e h a n n o d i s t r u t t o a u l e e a r r e d i e l a s c i a t o s v a s t i c h e s u i m u r i d e l l a s c u o l a . L a s t e s s a c o s a s t a a c c a d e n d o a l L i c e o R i g h i a R o m a d o v e s i a m o g i u n t i a l t e r z o g i o r n o d i r a i d a l g r i d o d i ' d u c e , d u c e ' e ' b o i a c h i m o l l a ' " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a i l d e p u t a t o d e l P d A n d r e a C a s u . " T u t t o q u e s t o è g r a v i s s i m o e n o n p u ò e s s e r e m i n i m i z z a t o p e r c h é i n I t a l i a n o n c i p o s s o n o e s s e r e b u c h i n e r i d e l d i r i t t o e d e l l a s i c u r e z z a - h a p r o s e g u i t o - . C o m e P d a b b i a m o p r e s e n t a t o i n t e r r o g a z i o n i a l l e C a m e r e p e r c h i e d e r e c o s a i l g o v e r n o s t i a f a c e n d o p e r t u t e l a r e g l i s t u d e n t i e b l o c c a r e q u e s t a o n d a n e o - f a s c i s t a , u n ' o n d a n e r a c h e s t a c r e s c e n d o o g n i g i o r n o . L a P r e s i d e n t e M e l o n i h a i l d o v e r e d i v e n i r e i n A u l a e c h i a r i r e . L a s i t u a z i o n e è a l l a r m a n t e : i r a i d v e n g o n o r i v e n d i c a t i e r i p e t u t i p e r c h é q u a l c u n o s i s e n t e a u t o r i z z a t o , n o n e s s e n d o c i a l c u n a p a r o l a d i c o n d a n n a d a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n e i c o n f r o n t i d i q u e s t i c o m p o r t a m e n t i ” . " L a s c u o l a d e v e e s s e r e u n a c o m u n i t à e d u c a n t e e i l l u o g o d o v e s i f o r m a n o l e n u o v e g e n e r a z i o n i . M e l o n i v e n g a i n A u l a p e r d i r e c h e l a s c u o l a n o n p u ò e s s e r e u n b i v a c c o d i m a n i p o l i n e o - f a s c i s t i ” , h a c o n c l u s o C a s u .