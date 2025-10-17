R o m a , 1 7 o t t . A d n k r o n o s ) - “ I l P d , i n s i e m e a l l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e d i o p p o s i z i o n e c h e c r e d o n o i n u n ’ i s t r u z i o n e l a i c a , i n c l u s i v a e d e m o c r a t i c a , a d e r i s c e a l l a m o b i l i t a z i o n e n a z i o n a l e c h e s i t e r r à d o m a n i p r o m o s s a d a l T a v o l o N a z i o n a l e p e r l a S c u o l a D e m o c r a t i c a . S i a m o a l f i a n c o d i c h i n o n a c c e t t a c h e l a s c u o l a d i v e n t i t e r r e n o d i s c o n t r o e p r o p a g a n d a i d e o l o g i c a e n o n p r e s i d i o d i c i t t a d i n a n z a e d e m o c r a z i a ” . L o a n n u n c i a I r e n e M a n z i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e s c u o l a d e l P d . “ R i b a d i a m o c o n f o r z a c h e l e n u o v e I n d i c a z i o n i N a z i o n a l i r a p p r e s e n t a n o u n p a s s o i n d i e t r o i n a c c e t t a b i l e c h e c o n f i g u r a u n m o d e l l o e d u c a t i v o c h e m a r g i n a l i z z a l a r i f l e s s i o n e p e d a g o g i c a c o n t e m p o r a n e a e r i s c h i a d i a l l o n t a n a r s i d a l l a r e a l t à q u o t i d i a n a v i s s u t a d a s t u d e n t i , d o c e n t i e f a m i g l i e . S i a m o c o n t r o i l p r o g e t t o d i s c u o l a a u t o r i t a r i a d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a p e r c h é s i a m o c o n v i n t i c h e n e l l e a u l e s i d e b b a n o f o r m a r e c o s c i e n z e l i b e r e , c r i t i c h e e c o n s a p e v o l i p e r u n a c i t t a d i n a n z a a t t i v a e r e s p o n s a b i l e . N o a l l a c e n t r a l i z z a z i o n e i m p o s t a d a l l ’ a l t o , s ì a l l ’ a u t o n o m i a s c o l a s t i c a e a l l a l i b e r t à d i i n s e g n a m e n t o . S i a p r a f i n a l m e n t e u n c o n f r o n t o s e r i o , a m p i o e c o n d i v i s o c o n i l m o n d o d e l l a s c u o l a e d e l l a r i c e r c a . L e r i f o r m e n o n s i c a l a n o d a l l ’ a l t o m a v a n n o c o n d i v i s e c o n c h i l a s c u o l a l a f a o g n i g i o r n o . P e r q u e s t o , d o m a n i s a r e m o i n p i a z z a , a R o m a c o m e n e g l i a l t r i 3 0 p r e s i d i i n t u t t a I t a l i a a f i a n c o d e l l e a s s o c i a z i o n i , d e l l e r e a l t à d e l t e r z o s e t t o r e , d e g l i s t u d e n t i , d e i g e n i t o r i e d e g l i i n s e g n a n t i . V a l d i t a r a s i f e r m i e c o m i n c i a d a s c o l t a r e ” .