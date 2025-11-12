R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S i è c r e a t a u n a f r a t t u r a t r a P a r l a m e n t o e g o v e r n o c h e n o n c i p e r m e t t e d i a n d a r e a v a n t i a v o t a r e q u e s t o p r o v v e d i m e n t o . P e r q u e s t o c h i e d i a m o l a c o n v o c a z i o n e d i u n a c a p i g r u p p o p e r r i o r g a n i z z a r e i l a v o r i " . L o h a d e t t o S i m o n a B o n a f è , d e l P d , i n a u l a a l l a C a m e r a n e l l a d i s c u s s i o n e s u l D d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o o r m a i i n t e r r o t t a p e r l a d i s c u s s i o n e s u l l ' i n t e r v e n t o i n a u l a d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a . " Q u e l l o c h e è s u c c e s s o è g r a v e " , h a a g g i u n t o B o n a f è . A l l a r i c h i e s t a d e l P d s i s o n o a s s o c i a t i A v s c o n M a r c o G r i m a l d i e A n d r e a Q u a r t i n i , M 5 s : " N o n c i s o n o p i ù l e c o n d i z i o n i p e r d i s c u t e r e d i q u e s t o p r o v v e d i m e n t o , i o s u g g e r i r e d i r i t i r a r l o " , h a d e t t o Q u a r t i n i .