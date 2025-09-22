N a p o l i , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t a s t a g i o n e d i m u t a m e n t i p r o f o n d i d i c a r a t t e r e d a v v e r o e p o c a l e , è n e c e s s a r i o p e n s a r e c h e s a r a n n o i g i o v a n i , d i v e r s i d a g l i a d u l t i , a i n t e r p r e t a r l i e a g o v e r n a r l i . U n g r a n d e m a e s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à , v i t t i m a d e l t e r r o r i s m o , V i t t o r i o B a c h e l e t , d i c e v a : ' N e l m o m e n t o i n c u i l ’ a r a t r o d e l l a s t o r i a s c a v a a f o n d o … è i m p o r t a n t e g e t t a r e s e m e b u o n o , s e m e v a l i d o ' . L a s c u o l a è u n a g r a n d e , p r e z i o s a s e m i n a t r i c e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' I s t i t u t o c o m p r e n s i v o ' G i o a c c h i n o R o s s i n i ' , u l t i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o a N a p o l i .