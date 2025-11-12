R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o a v e r s e n t i t o l e p a r o l e d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a e l e s u e p r e c i s a z i o n i , d o v e r o s e , a g l i a t t a c c h i e a g l i i n s u l t i c h e a b b i a m o s e n t i t o i n A u l a e n o n s o l o , h o f i n a l m e n t e t r o v a t o p a c e e s e r e n i t à e i n v i t e r e i l ’ o p p o s i z i o n e a r e p l i c a r e p u n t o p e r p u n t o , a r t i c o l o p e r a r t i c o l o , e s m e n t i r e q u e l l o c h e h a g i u s t a m e n t e d e t t o i l m i n i s t r o V a l d i t a r a q u e s t a m a t t i n a " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e d e x m a g i s t r a t o S i m o n e t t a M a t o n e . " C o n s i d e r a t o c h e l a d i a l e t t i c a n o n è s o l o p r o c e s s u a l e , m a è a n c h e p a r l a m e n t a r e , s o n o d e s i d e r o s a d i a s c o l t a r e c o s a h a n n o d a d i r e a d e s s o i c o l l e g h i a l l ’ o p p o s i z i o n e c h e e v i d e n t e m e n t e h a n n o l e t t o c o n s u p e r f i c i a l i t à e a p p r o s s i m a z i o n e q u e l l o d i c u i s t i a m o p a r l a n d o . V i c e v e r s a , n o n s i s p i e g h e r e b b e r o l e f a l s i t à c h e s t a n n o r a c c o n t a n d o a l l e f a m i g l i e i t a l i a n e , a l p u n t o d a s t r u m e n t a l i z z a r e f a t t i d r a m m a t i c i s u c u i c h i e d i a m o r i s p e t t o e s e r i e t à " , c o n c l u d e .