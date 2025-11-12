R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - U n l u n g o , l u n g h i s s i m o e l e n c o d i d e p u t a t i i s c r i t t i a p a r l a r e a t i t o l o p e r s o n a l e a l l a C a m e r a d o p o l ' i n t e r v e n t o d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a s u l l a l e g g e s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o . V a l d i t a r a a v e v a r e p l i c a t o i n a u l a d e f i n e n d o i l s e n s o d i a l c u n e s u e a f f e r m a z i o n i c h e a v e v a n o g i à s u s c i t a t o l e c r i t i c h e d e l l ' o p p o s i z i o n e , m a a l t e r m i n e d e l s u o ' b i s ' h a a n c h e a n n u n c i a t o d i d o v e r l a s c i a r e l ' a u l a p e r u n i m p e g n o g i à p r e s o . A q u e s t o p u n t o l ' o p p o s i z i o n e ( P d , M 5 s , A v s s u t u t t i ) h a r e s p i n t o a l m i t t e n t e s i a i l m e r i t o c h e l a f o r m a u s a t i d a l m i n i s t r o n e l s u o i n t e r v e n t o e , i n u n a s o r t a d i ' f i l i b u s t e r i n g ' , h a i s c r i t t o a p a r l a r e a t i t o l o p e r s o n a l e i s u o i d e p u t a t i n o n p i ù s u l l a l e g g e m a p e r s t i g m a t i z z a r e i l c o m p o r t a m e n t o d i V a l d i t a r a : " U n m i n i s t r o n o n p u ò i n s u l t a r e e a n d a r s e n e s e n z a s c u s e o i l a v o r i n o n p o s s o n o c o n t i n u a r e " , h a s p i e g a t o P e p p e P r o v e n z a n o ( P d ) .