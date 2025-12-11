R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d o n n e o p e r a t e a l s e n o ( A n d o s o n l u s n a z i o n a l e ) e l e o l t r e 1 8 . 5 0 0 f a r m a c i e a s s o c i a t e a F e d e r f a r m a p r o m u o v o n o i n s i e m e l a c a m p a g n a n a z i o n a l e ' S c r e e n i n g o n c o l o g i c i : 5 b u o n i m o t i v i p e r f a r e p r e v e n z i o n e ' . L e f a r m a c i e , c a p i l l a r m e n t e p r e s e n t i s u l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , s a r a n n o i m p e g n a t e a s e n s i b i l i z z a r e i c i t t a d i n i , s o p r a t t u t t o l e d o n n e , a p a r t e c i p a r e a i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a d e l c a n c r o . I l c l a i m d e l l ' i n i z i a t i v a : " L o s c r e e n i n g o n c o l o g i c o p u b b l i c o è g r a t u i t o , a c c e s s i b i l e , v i c i n o , s i c u r o , d i q u a l i t à . T i s e r v o n o a l t r i m o t i v i p e r a d e r i r e ? C h i e d i a l t u o f a r m a c i s t a " . S e c o n d o g l i u l t i m i d a t i d i s p o n i b i l i - r i c o r d a u n a n o t a - a p p e n a i l 5 3 % d e l l e d o n n e ( t r a i 5 0 - 6 9 a n n i ) s i s o t t o p o n e a l l a m a m m o g r a f i a p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l t u m o r e d e l s e n o ; i l r i s c h i o d i a m m a l a r s i d i q u e s t a n e o p l a s i a è m o l t o a l t o : s i s t i m a c o l p i s c a 1 d o n n a s u 8 . A n c h e n e l t u m o r e d e l c o l o n - r e t t o d i v e r s i s t u d i s c i e n t i f i c i h a n n o e v i d e n z i a t o u n f o r t e l e g a m e t r a i l r i t a r d o d i a g n o s t i c o e i l p e g g i o r a m e n t o d e l l a p r o g n o s i . M e n t r e i l t u m o r e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a p o t r e b b e e s s e r e t o t a l m e n t e e r a d i c a t o g r a z i e a l l o s c r e e n i n g e a l l e v a c c i n a z i o n i a n t i - H p v . D a q u i l a n e c e s s i t à d i f o r n i r e a i c i t t a d i n i i n d i c a z i o n i c o r r e t t e s u l l ' i m p o r t a n z a d e g l i e s a m i e s u l l e m o d a l i t à p e r p a r t e c i p a r v i a t t r a v e r s o l a r e t e d e l l e f a r m a c i e c h e , i n s i e m e a i m e d i c i , s o n o i l p r e s i d i o s a n i t a r i o p i ù v i c i n o a l l a p o p o l a z i o n e . G r a z i e a l p r o t o c o l l o d i i n t e s a f i r m a t o o g g i a R o m a , p r e n d e r à i l v i a n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e n e l l e f a r m a c i e , d o v e i c i t t a d i n i p o t r a n n o t r o v a r e m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o e c h i e d e r e i n d i c a z i o n i s u l l e m o d a l i t à d i a c c e s s o a g l i s c r e e n i n g o f f e r t i g r a t u i t a m e n t e d a l l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e p u b b l i c h e , i n a l c u n i c a s i t r a m i t e l e f a r m a c i e s t e s s e , c o m e n e l c a s o d e l l o s c r e e n i n g d e l t u m o r e d e l c o l o n - r e t t o . " I t a s s i d ' a d e s i o n e a i 3 p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g g r a t u i t i p r e v i s t i i n t u t t e l e r e g i o n i d ' I t a l i a s o n o a n c o r a i n s o d d i s f a c e n t i - a f f e r m a F l o r i D e g r a s s i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A n d o s - V i s o n o s t a t i , n e g l i u l t i m i s s i m i a n n i , m i g l i o r a m e n t i s o p r a t t u t t o i n a l c u n e r e g i o n i d o v e i d a t i d i a c c e s s o e r a n o m o l t o b a s s i . T u t t a v i a è n e c e s s a r i o f a r e u n a c a m p a g n a p e r i n v o g l i a r e s e m p r e p i ù d o n n e e u o m i n i a s o t t o p o r s i a d e s a m i c h e n o n p r e s e n t a n o a l c u n a c o n t r o i n d i c a z i o n e . A n z i s o n o 3 i t e s t p o t e n z i a l m e n t e s a l v a v i t a ( s e n o , c o l o n - r e t t o e c e r v i c e u t e r i n a ) e c h e h a n n o d i m o s t r a t o , i n n u m e r o s e r i c e r c h e , d i p o t e r r i d u r r e d r a s t i c a m e n t e l a m o r t a l i t à d a t u m o r e . L a m i g l i o r e a r m a d i d i f e s a e t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a è u n ' a c c u r a t a d i a g n o s i p r e c o c e c o m e q u e l l a o f f e r t a d a i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e o r g a n i z z a t i e o f f e r t i d a l l e A s l " . " L a n o s t r a a s s o c i a z i o n e - s p i e g a D e g r a s s i - r a p p r e s e n t a p a z i e n t i c h e h a n n o d o v u t o a f f r o n t a r e l e d i f f i c o l t à l e g a t e a l l a n e o p l a s i a m a m m a r i a e a l r e l a t i v o i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e q u i n d i c o n o s c i a m o b e n e i b e n e f i c i d e l l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a i n t e r m i n i d i a u m e n t o d i t a s s o d i s o p r a v v i v e n z a e d i p o s s i b i l i t à d i g u a r i g i o n e . E ' n o s t r o d o v e r e p r o m u o v e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e d e l c a n c r o e p e r f a r l o a b b i a m o d e c i s o u n ' a l l e a n z a s t r a t e g i c a c o n l e f a r m a c i e . I f a r m a c i s t i s o n o , i n f a t t i , i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e p i ù p r e s e n t i c a p i l l a r m e n t e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L e f a r m a c i e r a p p r e s e n t a n o p r e s i d i s a n i t a r i d i p r o s s i m i t à d i c u i i c i t t a d i n i s i f i d a n o e i n c u i s p e s s o s i r e c a n o p e r v a r i e d i v e r s i p r o b l e m i d i s a l u t e E i l l i v e l l o d i f i d u c i a è m o l t o c r e s c i u t o d o p o i d i f f i c i l i a n n i d e l C o v i d - 1 9 . I n o l t r e , s o n o a n c h e i l l u o g o d o v e p o s s i a m o r a g g i u n g e r e l e d o n n e p i ù v u l n e r a b i l i c o m e , p e r e s e m p i o , q u e l l e d ' o r i g i n e s t r a n i e r a " . " F e d e r f a r m a h a a c c o l t o c o n c o n v i n z i o n e l a p r o p o s t a d i c o l l a b o r a z i o n e d a p a r t e d i A n d o s o n l u s n a z i o n a l e , i n q u a n t o l ' a t t i v i t à d i p r e v e n z i o n e e s c r e e n i n g r i e n t r a a p i e n o t i t o l o t r a q u e l l e s v o l t e q u o t i d i a n a m e n t e n e l l ' a m b i t o d e l l a f a r m a c i a d e i s e r v i z i - d i c h i a r a M a r c o C o s s o l o , p r e s i d e n t e d i F e d e r f a r m a n a z i o n a l e - L a s i n e r g i a c o n l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , c o s ì c o m e c o n i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e c o n g l i s p e c i a l i s t i , è f o n d a m e n t a l e p e r c o s t r u i r e u n a s o l i d a r e t e d i t u t e l a d e l l a s a l u t e s u l t e r r i t o r i o , i n g r a d o n o n s o l o d i c u r a r e , m a a n c h e d i f a r e p r e v e n z i o n e e p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e l l ' i m p o r t a n z a d i a d e r i r e a g l i s c r e e n i n g c h e v e n g o n o p r o p o s t i a i c i t t a d i n i d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L a r e c e n t e l e g g e i n m a t e r i a d i s e m p l i f i c a z i o n e h a r i c o n o s c i u t o e a m p l i a t o i l r u o l o d e l l e f a r m a c i e a n c h e n e l c a m p o d e i t e s t e d e g l i s c r e e n i n g , c o s ì c h e l a p o p o l a z i o n e p o s s a a c c e d e r e p i ù a g e v o l m e n t e a d u n a v a s t a g a m m a d i p r e s t a z i o n i . L e f a r m a c i e s i c o n f e r m a n o q u i n d i p r e s i d i s a n i t a r i d i p r o s s i m i t à i m p e g n a t i a g a r a n t i r e l ' e q u i t à d i a c c e s s o a i s e r v i z i d e l S s n s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e a t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a " .