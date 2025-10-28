R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a s c l e r o s i m u l t i p l a è u n a m a l a t t i a i n v a l i d a n t e c h e c o l p i s c e i g i o v a n i a d u l t i i n u n m o m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e d e l l a l o r o v i t a , m a è a n c h e l a m a l a t t i a n e u r o l o g i c a c h e n e g l i u l t i m i 2 0 a n n i h a s u b i t o u n a m o d i f i c a s o s t a n z i a l e n e l s u o d e c o r s o . V e n t ' a n n i f a s i p r e s e n t a v a c o n t a n t i a t t a c c h i a c u t i e u n a g r a v e d i s a b i l i t à . I t r a t t a m e n t i o g g i h a n n o f a t t o s ì c h e g r a n p a r t e d e g l i a t t a c c h i a c u t i s i a n o s c o m p a r s i , p a r l i a m o d e l 9 0 - 9 5 % . A n c h e l a d i s a b i l i t à è m o l t o i n f e r i o r e r i s p e t t o a l p a s s a t o . T u t t o q u e s t o è l e g a t o a t a n t i f a t t o r i , u n o è l a d i a g n o s i p r e c o c e e q u i n d i i l t r a t t a m e n t o p r e c o c e " . L o h a d e t t o N i c o l a D e S t e f a n o , p r o f e s s o r e d i N e u r o l o g i a a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i S i e n a , a l 5 5 ° C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) . " S o t t o q u e s t o a s p e t t o p o s s i a m o f a r e d i p i ù , p e r c h é l a d i a g n o s i p u ò e s s e r e a n c o r a p i ù p r e c o c e - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - O g g i , i n f a t t i , s i p a r l a d i d i a g n o s i b i o l o g i c a d e l l a m a l a t t i a e n o n p i ù c l i n i c a , q u i n d i p o s s i a m o i n t e r v e n i r e i n f a s e p r e c l i n i c a p r o m u o v e n d o t e r a p i e a d a l t a e f f i c a c i a i l p i ù p r e c o c e m e n t e p o s s i b i l e . E ’ i m p o r t a n t e , i n o l t r e , p e r t u t t i i n o s t r i p a z i e n t i , f a r e p r e v e n z i o n e p e r m a n t e n e r e i l c e r v e l l o p i ù i n s a l u t e p o s s i b i l e : m i r i f e r i s c o a s t i l i d i v i t a c h e n o n p r e v e d a n o l ' u s o s m o d a t o d i a l c o l o d i f u m o d i s i g a r e t t a , p r e d i l i g e n d o , i n v e c e , i l m a n g i a r e s a n o e l ’ e s e r c i z i o , s o p r a t t u t t o a e r o b i c o " . " D a l p u n t o d i v i s t a t e r a p e u t i c o c ' è u n g r a n d e a r m a m e n t a r i o d i t e r a p i e e a l c u n e d i q u e s t e s o n o a n c h e m o l t o e f f i c a c i - s p i e g a D e S t e f a n o - N e l p r o s s i m o f u t u r o s a r a n n o i n c o m m e r c i o n u o v i f a r m a c i : i d a t i s o n o g i à p r e s e n t i e i C l i n i c a l T r i a l s s o n o g i à s t a t i f a t t i i n b u o n a p a r t e d e i f a r m a c i , c h e , i n q u e s t o c a s o , p o t r e b b e r o n o n o c c u p a r s i d e l l ’ i n f i a m m a z i o n e a c u t a , m a a v e r e u n a c e r t a e f f i c a c i a s u l l a d i s a b i l i t à " , c o n c l u d e i l n e u r o l o g o .