R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T o r n a ' L a p r o m e s s a 2 0 2 5 ' , l a m a r a t o n a l i v e i n c u i m u s i c a , s p e t t a c o l o e s t o r i e d i v i t a s i i n t r e c c i a n o p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a s u l l a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) . L ' a p p u n t a m e n t o è p e r g i o v e d ì 2 0 n o v e m b r e , d a l l e 1 9 a l l e 2 2 , i n p i a z z a M a s t a i a R o m a , c o n d i r e t t a s t r e a m i n g , p e r c h i v o r r à s e g u i r l a d a c a s a . A l c e n t r o d e l l a s c e n a R o n , a r t i s t a i c o n i c o c h e d a s e m p r e t r a s f o r m a l e p a r o l e i n c u r a e v i c i n a n z a c h e p e r ò n o n s a r à s o l o : a t t o r i , s p o r t i v i , m e d i c i e r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o s o c i a l e e c u l t u r a l e s i a l t e r n e r a n n o s u l p a l c o , t u t t i u n i t i d a l l o s t e s s o o b i e t t i v o : d i r e i n s i e m e ' c i s i a m o , s e m p r e ' . L ’ e v e n t o n o n è s o l o d a s e g u i r e c o m o d a m e n t e d a c a s a : p i a z z a M a s t a i s a r à a p e r t a a l p u b b l i c o c o n i n g r e s s o g r a t u i t o , p e r v i v e r e l ’ e m o z i o n e d a l v i v o , r e s p i r a r e l a m a g i a d e l l e l u c i e d e g l i a p p l a u s i , e c o n d i v i d e r e c o n n e s s i o n i a u t e n t i c h e i n u n m o m e n t o d i c o m u n i t à s e n z a f i l t r i . " O g n i p r o m e s s a è u n a s c i n t i l l a " , a f f e r m a F u l v i a M a s s i m e l l i , p r e s i d e n t e A i s l a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a . " Q u e s t a s e r a t a - a g g i u n g e - è l a n o s t r a o c c a s i o n e p e r a c c e n d e r e i n s i e m e l a s p e r a n z a , r i c o r d a n d o c h e l a c u r a e l a v i c i n a n z a n o n s o n o m a i g e s t i i s o l a t i , m a u n i m p e g n o c o l l e t t i v o " . L ' i n v i t o è d i p a r t e c i p a r e , c o n d i v i d e r e v i v e r e l ’ e m o z i o n e : 2 o r e i n t e n s e , p i e n e d i m u s i c a , s t o r i e v e r e e s o l i d a r i e t à c o n c r e t a . ' L a P r o m e s s a 2 0 2 5 ' n o n è s o l o u n o s p e t t a c o l o - r i c o r d a A i s l a - " è u n a c h i a m a t a a e s s e r c i , i n s i e m e , p e r l a r i c e r c a e p e r l e p e r s o n e c o n S l a " .