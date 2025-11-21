R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R i p a r t e l a s t a g i o n e s p o r t i v a i n v e r n a l e , c o n l ' o c c h i o a l l e p r o s s i m e O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . G l i a p p a s s i o n a t i d i s c i s o n o p r o n t i a t o r n a r e i n p i s t a . " C o n l ' a v v i o d e l l a s t a g i o n e e l a r i a p e r t u r a d e g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i i n I t a l i a s i r i a p r e a n c h e i l d i b a t t i t o i n m e r i t o a l l a p r e p a r a z i o n e f i s i c a e a l l a p r e v e n z i o n e d e l r i s c h i o d i i n f o r t u n i o . A l i v e l l o m o n d i a l e s i s t i m a u n ' i n c i d e n z a t r a 1 , 9 e 3 , 5 i n c i d e n t i p e r 1 . 0 0 0 g i o r n i d i s c i p e r g l i s c i a t o r i a m a t o r i a l i , e c o n s i d e r a n d o c i r c a 4 0 0 m i l i o n i d i g i o r n i d i s c i i n t u t t o i l m o n d o c a p i a m o c o m e s i a n o n u m e r i i m p o r t a n t i . C o m e i n t u t t i g l i a l t r i s p o r t , l a c h i a v e p e r m i n i m i z z a r e i l r i s c h i o d i i n f o r t u n i o è a n c h e l a p r e p a r a z i o n e f i s i c a . I n q u e s t o c a s o s e v o g l i a m o a n c h e d i p i ù , p e r c h é l o s c i è u n ' a t t i v i t à a l t a m e n t e c o m p l e s s a c h e r i c h i e d e l ' i n t e r a z i o n e t r a s c i a t o r e , a t t r e z z a t u r a ( s c a r p o n e , a t t a c c o , s c i , b a s t o n c i n i ) e a m b i e n t e ( n e v e , c o n d i z i o n i d e l l a p i s t a , t e m p e r a t u r a , i m p i a n t i d i r i s a l i t a , a l t r i s c i a t o r i ) " . A f a r e i l p u n t o p e r l ' A d n k r o n o s S a l u t e è A n d r e a B e r n e t t i , p r o f e s s o r e M e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a t i v a d e l l ' u n i v e r s i t à d e l S a l e n t o . " O l t r e a l l a p r e p a r a z i o n e g e n e r a l e , v a r i a b i l i i n d i v i d u a l i c o m e e t à , g e n e r e , p e s o , f i t n e s s , l i v e l l o d i a b i l i t à , a f f a t i c a m e n t o , a t t e n z i o n e , c o n t r o l l o n e u r o m u s c o l a r e e p r e c e d e n t i i n f o r t u n i o p a t o l o g i e s o n o c o n s i d e r a t i f a t t o r i i m p o r t a n t i p e r i l r i s c h i o d i i n f o r t u n i o . N a t u r a l m e n t e e s i s t o n o i n f o r t u n i d i t i p o t r a u m a t i c o , l e g a t i a l l e c a d u t e , p e r c u i i d i s p o s i t i v i d i p r o t e z i o n e i n d i v i d u a l e , f r a c u i i l c a s c o , s o n o f o n d a m e n t a l i - p u n t u a l i z z a B e r n e t t i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a S i m f e r ( S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a t i v a ) - E s i s t o n o p o i i n f o r t u n i d a s o v r a c c a r i c o , s o p r a t t u t t o a c a r i c o d e l l e a r t i c o l a z i o n i d i g i n o c c h i o e a n c a , c o s ì c o m e d e l l a c o l o n n a . I n f o r t u n i s i c u r a m e n t e p i ù f r e q u e n t i i n c h i h a a n c h e d e l l e c o n d i z i o n i c l i n i c h e l a t e n t i , c o m e a d e s e m p i o l ' a r t r o s i o l e d i s c o p a t i e d e l r a c h i d e . I n o l t r e n e l l o s c i c ' è s i c u r a m e n t e u n r i s c h i o m a g g i o r e d i t r a u m i d i s t o r s i v i d e l g i n o c c h i o , p e r c u i è f o n d a m e n t a l e f a r e d e l l e c o n s i d e r a z i o n i b i o m e c c a n i c h e c r u c i a l i c o m e a d e s e m p i o v a l u t a r e l ' a n g o l o d i f l e s s i o n e d e l g i n o c c h i o c h e h a u n a f o r t e i n f l u e n z a s u l l o s t r e s s d e l l e g a m e n t o c r o c i a t o a n t e r i o r e , c o s ì c o m e i l r a p p o r t o d i a t t i v a z i o n e t r a q u a d r i c i p i t e f e m o r a l e e i s c h i o c r u r a l i " . " C o n s i d e r i a m o i n f a t t i c o m e , a l i v e l l o s t a t i s t i c o , c i r c a i l 3 0 % d e g l i i n f o r t u n i r i g u a r d i i l g i n o c c h i o , i n p a r t i c o l a r e n e l l e p e r s o n e d i s e s s o f e m m i n i l e , c o n i l l e g a m e n t o c o l l a t e r a l e m e d i a l e e i l l e g a m e n t o c r o c i a t o a n t e r i o r e c h e s o n o l e s t r u t t u r e m a g g i o r m e n t e i n t e r e s s a t e i n q u e s t e t i p o l o g i e d i t r a u m a . Q u i n d i è d i s i c u r a i m p o r t a n z a f a r e u n a v a l u t a z i o n e f i s i c a , e a n c h e m e d i c a , p e r a r r i v a r e p r e p a r a t i a l m o m e n t o d i i n d o s s a r e d i n u o v o s c a r p o n i e s c i " , r a c c o m a n d a i l m e d i c o - f i s i a t r a . S e i n v e c e v a l u t i a m o l a p o p o l a z i o n e u n d e r 1 8 , " s e b b e n e l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a c o s t i t u i s c a c i r c a i l 2 0 - 3 0 % d e g l i s c i a t o r i - p r e c i s a B e r n e t t i - r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e p r o p o r z i o n e d e g l i i n f o r t u n i . G l i i n f o r t u n i p i ù c o m u n i n e l l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a s o n o l e f r a t t u r e ( 3 0 % ) , s e g u i t e d a t r a u m i d i s t o r s i v i ( 2 0 % ) . I s i t i d i f r a t t u r a p i ù c o m u n i s o n o l a g a m b a , s e g u i t a d a s p a l l a e b r a c c i o . I n a s s o l u t o i l r i s c h i o d i f r a t t u r e è m a g g i o r e n e i p i ù g i o v a n i , c o n l e f r a t t u r e c h e r a p p r e s e n t a n o i l 3 5 % d e g l i i n f o r t u n i n e i b a m b i n i d i e t à m e d i a p a r i a 1 3 a n n i , r i s p e t t o a l 2 5 % n e g l i a d o l e s c e n t i ( 1 4 - 1 8 a n n i ) . F r a t u t t i i m e c c a n i s m i d i i n f o r t u n i o i n q u e s t a f a s c i a d i p o p o l a z i o n e , l ' i n f o r t u n i o è s i c u r a m e n t e m a g g i o r m e n t e l e g a t o a l l e c a d u t e c o n i m p a t t o l a n e v e " . " D i v e n t a q u i n d i c r u c i a l e - c o n c l u d e l ' e s p e r t o - a r r i v a r e p r e p a r a t i a l l a s t a g i o n e s c i i s t i c a , u s a r e l ' a t t r e z z a t u r a e i d i s p o s i t i v i d i p r o t e z i o n e i n d i v i d u a l e a p p r o p r i a t i , a n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e i n d i v i d u a l i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ' e t à e a l l e e v e n t u a l i p a t o l o g i e d i c u i s i s o f f r e , e n a t u r a l m e n t e a p p r o c c i a r e a q u e s t a a t t i v i t à c o n b u o n s e n s o " .