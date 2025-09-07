C e r n o b b i o , 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I d a z i s o n o s p a r i t i d a l d i b a t t i t o i t a l i a n o : i l g o v e r n o p r i m a l i h a s o t t o v a l u t a t i , p o i n e h a m i n i m i z z a t o g l i i m p a t t i e c ' e r a p e r s i n o q u a l c u n o c h e d i c e v a c h e s a r e b b e s t a t a u n ' o p p o r t u n i t à p e r l e i m p r e s e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , n e l c o r s o d e l F o r u m T e h a a C e r n o b b i o . " D ' a l t r a p a r t e - o s s e r v a - a b b i a m o a v u t o u n a p r e m i e r c h e h a d e t t o c h e t u t t o s o m m a t o e r a n o a f f r o n t a b i l i " . " L ' u n i c o i n t e r v e n t i s m o c h e a b b i a m o v i s t o d a p a r t e d i q u e s t o g o v e r n o è s u l r i s i k o b a n c a r i o d o v e i n v e c e i l r u o l o s a r e b b e q u e l l o d i a r b i t r o i m p a r z i a l e . S a r e m o n o i a d i f e n d e r e i l b u o n f u n z i o n a m e n t o d e l l e r e g o l e d i m e r c a t o " , h a p o i a g g i u n t o S c h l e i n . " C i a b b i a m o m e s s o u n p o ' t e m p o a c o s t r u i r e u n a c o a l i z i o n e c o e s a , m a i n t u t t e l e R e g i o n i d o v e s i v a a l v o t o s i a m o p r e s e n t i c o n l a s t e s s a c o a l i z i o n e : e s i a m o u n i t i s u i t e m i . N o n è c h e c i s i a m o m e s s i d ' a c c o r d o c o n t r o q u e s t o g o v e r n o , m a f a t i c o s a m e n t e c i s i a m o a c c o r d a t i s u i p r o g r a m m i " , l e p a r o l e d e l l a l e a d e r d e m s u l l e p r o s s i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i e i c a n d i d a t i d e l c e n t r o s i n i s t r a . " N e l l ' U n i o n e e u r o p e a b i s o g n a s u p e r a r e i l p r i n c i p i o d i u n a n i m i t à . E s e n o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i p o l i t i c h e , a l l o r a s i f a c c i a n o d e l l e c o o p e r a z i o n i r a f f o r z a t e p e r p a r t i r e s u b i t o c o n c h i c i s t a , a p a r t i r e d a l l a q u e s t i o n e d e l l a d i f e s a c o m u n e " , h a c o n t i n u a t o S c h l e i n . " L a c r i s i d e l l ' a u t o m o t i v e n o n è s o l t a n t o i t a l i a n a , è u n a c r i s i e u r o p e a . P e r c h é n o n i m m a g i n a r e a l l o r a u n f o n d o s o r r e t t o d a E u r o b o n d c h e s i a m i r a t o e s a t t a m e n t e a s o s t e n e r e l a r i g e n e r a z i o n e d e l p a r c o c i r c o l a n t e o g g i i n E u r o p a , ( 5 : 5 1 ) c o n c o n t e n u t i d i l o c a l c o n t e n t ? " , l a d o m a n d a s u l c o m p a r t o . " Q u e l l o c h e n o n s i p u ò f a r e i n I t a l i a , p e r c h é a n d r e b b e c o n t r o l a d i s c i p l i n a d e g l i a i u t i d i S t a t o , l o f a c c i a m o l ì , s o s t e n e n d o l a p r o d u z i o n e d i a u t o e u r o p e e " , c o n c l u d e .