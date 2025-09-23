R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e a p i r i v e s t o n o u n r u o l o e s s e n z i a l e p e r l ' e q u i l i b r i o d e g l i e c o s i s t e m i , p e r l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e p e r l a s a l u t e a n i m a l e . R a p p r e s e n t a n o , a p i e n o t i t o l o , i n d i c a t o r i b i o l o g i c i d e l l a q u a l i t à a m b i e n t a l e e c o n t r i b u i s c o n o , a t t r a v e r s o l ' i m p o l l i n a z i o n e , a l l a c o n s e r v a z i o n e d e l l a b i o d i v e r s i t à e a l l a p r o d u t t i v i t à a g r i c o l a . I n q u e s t o s e n s o , l a l o r o t u t e l a s i i n s e r i s c e p i e n a m e n t e n e l l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h c h e d a s u b i t o a b b i a m o s p o s a t o a l m i n i s t e r o , c h e r i c o n o s c e l ' i n t e r c o n n e s s i o n e t r a s a l u t e u m a n a , s a l u t e a n i m a l e e s a l u t e d e l l ' a m b i e n t e . L a p r o t e z i o n e d e l l e a p i n o n è q u i n d i s o l t a n t o u n d o v e r e a m b i e n t a l e ; è u n a p r i o r i t à s a n i t a r i a , e c o n o m i c a e s o c i a l e " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , i n t e r v e n e n d o a l w o r k s h o p ' S a n i t à e a p i c o l t u r a , s f i d e e o p p o r t u n i t à ' i n c o r s o a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . " C o n q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a , i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e è i m p e g n a t o f o r t e m e n t e n e l l ' a d o z i o n e d i p o l i t i c h e i n t e g r a t e c h e , n e l r i s p e t t o d e l l a n o r m a t i v a e u r o p e a e n a z i o n a l e , v a l o r i z z i n o i l s e t t o r e a p i s t i c o e p r o m u o v a n o m o d e l l i d i p r o d u z i o n e s o s t e n i b i l i , i n g r a d o d i g a r a n t i r e a l c o n t e m p o l a q u a l i t à d e g l i a l i m e n t i , l a s a l u t e d e g l i a n i m a l i e l a s a l v a g u a r d i a d e l l ' a m b i e n t e " , h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o . " L ' I t a l i a - h a r i c o r d a t o S c h i l l a c i - è u n a n a z i o n e c h e h a s e m p r e g u a r d a t o a l l a s a l u t e c o n u n a v i s i o n e g l o b a l e . L o t e s t i m o n i a i l f a t t o c h e f i n d a l l a s u a i s t i t u z i o n e , n e l 1 9 5 8 , q u e s t o m i n i s t e r o h a i n c l u s o t r a l e s u e c o m p e t e n z e c h i a v e p r o p r i o l a s a n i t à a n i m a l e . U n a m b i t o , q u e s t o , i n c u i è p r e z i o s o i l l a v o r o d e i m e d i c i v e t e r i n a r i e d e g l i I s t i t u t i z o o p r o f i l a t t i c i s p e r i m e n t a l i c h e r a p p r e s e n t a n o p e r n o i m o t i v o d i o r g o g l i o e u n a v e r a e c c e l l e n z a d e l s e t t o r e . E l a r e c e n t e i s t i t u z i o n e , a l l ' i n t e r n o d e l m i n i s t e r o , d e l D i p a r t i m e n t o O n e H e a l t h , s t r u t t u r a i n n o v a t i v a e u n i c a i n E u r o p a , r a p p r e s e n t a u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o v e r s o u n a g o v e r n a n c e p i ù e f f i c a c e , c a p a c e d i a f f r o n t a r e i n m o d o t r a s v e r s a l e e c o o r d i n a t o l e s f i d e s a n i t a r i e e d e c o l o g i c h e d e l n o s t r o t e m p o . S o n o c e r t o c h e i l a v o r i o d i e r n i p o t r a n n o o f f r i r e s p u n t i c o n c r e t i p e r r a f f o r z a r e l e s i n e r g i e t r a i s t i t u z i o n i , m o n d o s c i e n t i f i c o e o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a s a l u t e d e l l e a p i è s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l a s a l u t e d e l l a n o s t r a n a z i o n e " .